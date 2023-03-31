Ford Transit é a primeira van automática no mercado brasileiro

Transit Automática é a aposta de van automática da Ford no Brasil Crédito: Divulgação FORD

A Ford anunciou, nesta semana, a chegada da Transit Automática ao Brasil, o que torna o modelo como a primeira van com transmissão automática no país. A Transit dá sequência à expansão do portfólio de produtos da Ford Pro, nova estrutura da Divisão de Veículos Comerciais da marca.

O modelo terá, em suas configurações, minibus para 15 ou 18 passageiros e vidrada, furgão longo com teto alto (L3H3) com capacidade de 12,4 metros cúbicos. A transmissão automática de 10 marchas, com conversor de torque, busca uma direção mais eficiente. Ela ainda conta com sistema start-stop, três modos de condução e tração traseira.

"Esse é mais um avanço e pioneirismo da linha, um produto esperado há muito tempo pelos clientes do segmento comercial e totalmente desenvolvido com foco na sua produtividade, além e reduzir a fadiga e a distração do motorista. Ela tem um padrão de eficiência, economia e durabilidade que favorece o tempo de atividade e o custo total de operação do veículo", afirma o diretor de Veículos Comerciais da Ford América do Sul, Guillermo Lastra.

Nova van automática da Ford chega ao mercado brasileiro Crédito: Divulgação FORD

Características e valores

A transmissão automática da Transit utiliza uma programação adaptativa de mudança em tempo real que seleciona a marcha ideal para otimizar o desempenho e a economia de combustível em cada cenário de direção.

O motor motor 2.0 EcoBlue a diesel, conta com potência de com 165 cv (@ 3.500 rpm) e torque de 39,7 kgfm (@ 1.750–2.750 rpm). Segundo a montadora, isso garante força em aclives, segurança em declives e ultrapassagens, melhorando a dirigibilidade da van. Os preços partem de R$ 298.200 na versão minibus vidrada e de R$ 274.500 na versão furgão.

A Transit Automática chega para dar sequência à expansão da linha de produtos da Ford Pro Crédito: Divulgação FORD

Entre outros avanços, segundo a Ford, o motor conta com turbo de geometria variável que entrega performance em todas as faixas de rotação e níveis de atrito baixos, incluindo correia banhada em óleo para redução do desgaste e melhoria do conforto acústico.