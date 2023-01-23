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Novos e usados

Furgões e minibus estão entre os automóveis mais valorizados em dezembro

Levantamento mostra também que seminovos e usados seguiram curva de desvalorização, já observada no mês anterior

Publicado em 

23 jan 2023 às 18:20

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 18:20

Loja de carros, concessionária, carros usados, carros novos
Carros seminovos com até quatro anos de uso tiveram média de desvalorização de 0,27% Crédito: Shutterstock
Modelos da categoria Furgão foram os automóveis zero quilômetro mais valorizados em dezembro, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (23) pela KBB, empresa especializada em preços de veículos. A variação foi de 0,74% com relação ao mês anterior. E os modelos minibus foram os mais valorizados entre os seminovos (1,42%) e usados (1,50).
O levantamento analisou 23.622 versões de veículos zero quilômetro, seminovos (até três anos de uso) e usados (entre quatro e 10 anos de uso) disponíveis no mercado. A pesquisa mostrou também que os preços de veículos zero quilômetro ano/modelo 2023 tiveram pouca variação, enquanto os de ano/modelo 2022 mantiveram uma pequena desvalorização.
O mesmo foi visto com os carros seminovos com até quatro anos de uso, com média de desvalorização de 0,27%. A exceção ficou apenas para os modelos 2021, que registraram uma leve valorização de 0,08%.
Já entre os carros usados com idades de quatro a 10 anos de uso continuaram o movimento registrado no mês anterior de depreciação, com média de - 0,69%, sendo que um dos maiores índices de desvalorização foi registrado para os modelos 2012: -1,37%.
Com informações da Kelley Blue Book Brasil.

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