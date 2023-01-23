Furgões e minibus estão entre os automóveis mais valorizados em dezembro

Carros seminovos com até quatro anos de uso tiveram média de desvalorização de 0,27% Crédito: Shutterstock

Modelos da categoria Furgão foram os automóveis zero quilômetro mais valorizados em dezembro, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (23) pela KBB, empresa especializada em preços de veículos. A variação foi de 0,74% com relação ao mês anterior. E os modelos minibus foram os mais valorizados entre os seminovos (1,42%) e usados (1,50).

O levantamento analisou 23.622 versões de veículos zero quilômetro, seminovos (até três anos de uso) e usados (entre quatro e 10 anos de uso) disponíveis no mercado. A pesquisa mostrou também que os preços de veículos zero quilômetro ano/modelo 2023 tiveram pouca variação, enquanto os de ano/modelo 2022 mantiveram uma pequena desvalorização.

O mesmo foi visto com os carros seminovos com até quatro anos de uso, com média de desvalorização de 0,27%. A exceção ficou apenas para os modelos 2021, que registraram uma leve valorização de 0,08%.

Já entre os carros usados com idades de quatro a 10 anos de uso continuaram o movimento registrado no mês anterior de depreciação, com média de - 0,69%, sendo que um dos maiores índices de desvalorização foi registrado para os modelos 2012: -1,37%.