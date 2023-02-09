Saiba quais são os carros de 7 lugares que estão à venda no Brasil

Modelos de sete lugares têm tido bastante atenção por parte das montadoras entre seus lançamentos Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Com a popularização dos SUVs, uma modalidade que tem crescido e atraído o interesses dos consumidores são os carros de sete lugares. Eles são o sonho de consumo para quem deseja carregar toda a família, com muito conforto, em passeios, sem precisar recorrer a vans ou furgões.

Com a demanda alta por automóveis mais espaçosos, as montadoras têm investido em modelos com a terceira fileira, cada vez mais sofisticados, com preços que partem de R$ 127 mil, no caso da já tão conhecida Chevrolet Spin, que deve enfrentar uma concorrência forte com o já aguardado C3 de sete lugares, que deve ser lançado ainda este ano.

Mas também há versões mais luxuosas, chegando a quase R$ 1 milhão, como é o caso do Mercedes-Benz GLS, que traz toda a classe a a sofisticação de um Classe S em formato de um SUV com mais de 6 toneladas de peso.

Confira quais são os 16 modelos de carros de sete e oito lugares que estão disponíveis à venda no Brasil:

1 - Chevrolet Spin

O Chevrolet Spin tem porta-malas de até 710L de volume Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

R$ 127.850, você pode adquirir o veículo mais barato da lista: a Com versões de cinco ou de sete lugares, por, você pode adquirir o veículo mais barato da lista: a Chevrolet Spin . O modelo tem direção elétrica progressiva e motor 1.8 SPE/4 ECO de quatro cilindros com 111 cv de potência e 17,7 kgfm de torque.

O automóvel vem com controle de estabilidade e tração, travas de segurança nas portas traseiras, airbag duplo, alarme antifurto e os sistemas de fixação Isofix e Top Tether para fixação de cadeirinha infantil. O modelo Activ tem detalhes como acabamento dos bancos, maçanetas internas cromadas e rodas de alumínio aro 16”.

2 - JAC T80

JAC T80 tem um painel 100% digital com tela de 12.3 polegadas em LCD e uma tela multimídia de 10 polegadas Crédito: JAC/Divulgação

Já partir de R$ 159.990, o JAC T80 é um modelo de sete lugares que tem chave presencial, fechamento dos vidros com comando na chave, rebatimento elétrico dos espelhos retrovisores, faróis com acendimento automático, luzes diurnas de LED, faróis com regulagem elétrica de altura, luzes de conversão estática, sensor de chuva, cruise control, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, computador de bordo, volante multifuncional, bancos em couro, câmera de ré e câmera 360º.

O JAC T80 também é equipado com direção elétrica progressiva com três modos de ajuste (leve, normal e pesada), teto solar elétrico panorâmico duplo, bancos dianteiros com ajustes elétricos, refrigeração, aquecimento e o banco do motorista ainda conta com massageador.

O motor é 2.0 turbo de 210 cv de potência e torque de 30,6 kgfm, câmbio DCT e ESP de série, além de seis airbags e o Infinity Premium Sound Sistem HI FI com 280 Watts RMS e dez alto-falantes.

3 - Kia Sorento

O Sorento retorna ao Brasil em versão híbrida Crédito: Kia/Divulgação

Com sete lugares e o tão cobiçado teto solar, o Kia Sorento possui motor V6 3.5L com câmbio de oito velocidades, direção elétrica, transmissão automática e um desempenho que pode chegar a 280 cv e 33,6 kgfm de torque.

Conta também com tecnologias como sensores de estacionamento e detector de ponto cego nos seus 4,8m de comprimento, 1,8m de largura e 1,6m de altura.

Tem opção para cinco e sete lugares, sendo que a versão de 2022 estava custando R$ 199.900. Este ano deve sofrer reajuste de preço.

4 - CAOA Chery Tiggo 8

CAOA Chery Tiggo 8 tem motor de 187 cv de potência e 28 kgfm de torque Crédito: CAOA/Divulgação

R$ 201.070. E o motor 1.6l turbo GD tem performance de 187 cv de potência e 28 kgfm de torque. Considerado pela montadora como “a oitava maravilha do mundo”, o CAOA Chery Tiggo 8 está no valor deE o motor 1.6l turbo GD tem performance de 187 cv de potência e 28 kgfm de torque.

A transmissão automática é de sete velocidades, com dupla embreagem tipo "wet clutch", alavanca de câmbio joystick com modo manual e suspensão independente nas quatro rodas. Tem dimensões de 4,7m x 1,8m x 1,7m, roda de liga leve diamantada de 18 polegadas com sistema de freio ABS e distribuição eletrônica da força (EBD).

5 - Jeep Commander

Jeep Commander mede 4,7m de comprimento, 1,8m de largura e tem 1,7m de altura Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

R$ 245.990, o Jeep Commander comporta até sete adultos. O modelo tem pneu aro 19 polegadas e motor T270 Turbo Flex que entrega 185 cv de potência e 27,5 kgfm de torque. Com valores a partir de, ocomporta até sete adultos. O modelo tem pneu aro 19 polegadas e motor T270 Turbo Flex que entrega 185 cv de potência e 27,5 kgfm de torque.

São três fileiras de bancos e, quando configurados para cinco pessoas, o porta-malas acomoda 661 litros e o carro mede, ao todo, 4,7m de comprimento, 1,8m de largura e cerca de 1,7m de altura. Conta também com controle de cruzeiro adaptativo, assistente de mudança de faixa, frenagem automática, reconhecimento de placas de limite de velocidade de trânsito e sistema de freio emergencial.

6 - Mercedes-Benz GLB 200

Mercedes-Benz GLB 200 atinge potência máxima de 163 cv a 5.500 rpm e vai de 0 a 10 em 9,1 segundos Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

R$ 378.900, o Com versões a partir de, o Mercedes-Benz GLB 200 é movido pelo motor 1.3 turbo, que entrega 163 cv e 25,5 kgfm de torque, aliado ao câmbio automático DCT de sete marchas. O SUV para sete pessoas comporta, em seu porta-malas, de 570 litros a 1.805 litros de volume de compartimento de carga e possui pacote de assistência à condução, assistente ativo de distância e climatização automática.

7 - Toyota SW4

O SW4 é movido a diesel S10 com potência de 204 cv e torque de 50,9 kgfm Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

O Toyota SW4 é um SUV médio-grande com motor 2.8L 16V turbo, movido a diesel S10, que alcança potência de 204 cv e torque de 50,9 kgfm. A transmissão é automática de seis velocidades sequenciais e possui tração 4x4 reduzida com acionamento eletrônico e bloqueio do diferencial traseiro.

Conta também com faróis e lanternas de LED, roda de liga leve 18 polegadas, aerofólio traseiro, maçanetas internas e externas cromadas e barras longitudinais e revestimento dos bancos em couro perfurado e material sintético na cor preta.

Além disso, tem sete airbags, sistema de alerta de mudança de faixa, assistente de descida e subida, controle adaptativo de velocidade de cruzeiro e assistente de pré-colisão com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática. O valor atual deste modelo é a partir de R$ 381.190.

8 - Chevrolet Trailblazer

Chevrolet Trailblazer tem grade frontal dividida, para-choque redesenhado e rodas de 18” Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

Custando a partir de R$ 385.340, o Chevrolet Trailbrazer oferece conforto nos seus até sete lugares. O SUV busca aliar busca conforto, tecnologia e segurança e possui motor 2.8 turbo diesel de 200 cavalos e torque de torque 50,9 kgfm. O modelo tem tração 4x4, direção elétrica e câmbio de seis marchas.

9 - Volvo XC90 Recharge

XC90 Recharge tem tecnologia de assistência ao condutor, câmera 360° e mostrador head up Crédito: Volvo/Divulgação

Por R$ 519.950, é possível levar esta versão elétrica da Volvo, o XC90 Recharge com bancos de até sete lugares, cuja capacidade de carga vai até 640 litros. Ele tem comprimento de 4,95m, largura de cerca de 2m e altura de 1,77m, e pode pesar até 2.350 kg.

Em relação ao consumo, ele gera 0,90 MJ/km, tem transmissão automática, e desempenha uma potência máxima de 340 kW e torque de 72,2 kgfm.

10 - BYD TAN

BYD TAN oferece 1.655L de espaço de carga atrás dos assentos da primeira fila Crédito: BYD/Divulgação

Mais outro elétrico da lista, o chinês BYD Tan oferece 1.655 litros de espaço de carga atrás dos assentos da primeira fila. Já os assentos traseiros são rebatíveis e divididos em 60/40, aumentando a flexibilidade para carregamento de cargas maiores.

Com capacidade de sete lugares e dimensões 4,87m x 1,95m x 1,725m, apresenta potência combinada de 272 cv e torque máximo de 33,6 kgm.

No valor de R$ 529.890, este elétrico de 86.4 kWh também pode ser recarregado de 30% a 80% em apenas 30 minutos em corrente contínua de 110 kW. Além disso, a bateria tem oito anos de garantia.

11 - Audi Q7

Audi Q7 é equipado com motor V6 3.0 turbo de 340 cv de potência e torque de 51 kgfm Crédito: Audi/Divulgação

O Audi Q7 é equipado com o V6 3.0 turbo de 340 cv e 51 kgfm. São mais de cinco metros de comprimento e o modelo tem um porta-malas de 740 litros, quando carrega cinco pessoas e de 259 litros com a terceira fileira. O SUV da marca alemã mede 1,97m de largura e 1,74m de altura.

O câmbio é automático de oito marchas, tração integral, direção elétrica e pesa 2.275 kg e conta com central multimídia. Este SUV grandalhão custa a partir de R$ 543.990.

12 - Land Rover Discovery Sport

O Discovery Sport conta com sistemas avançados de assistência ao motorista Crédito: Land Rover/Divulgação

Com potência máxima de 204 cv e torque de 43,8 kgfm, o Land Rover Discovery Sport tem transmissão automática e pesa mais de 2,5 toneladas quando vem equipado com a terceira fileira de sete assentos. Suporta, ainda, uma carga máxima no teto de 75 kg.

Já as dimensões são: altura de 1,7m, comprimento de 4,5m e largura com os retrovisores rebatidos de pouco mais de 2m. O volume máximo do porta-malas também é outro destaque que, se for ajustado atrás da primeira fileira, atinge uma capacidade de 1.451 litros.

O modelo está disponível para encomendas este ano, mas, no ano passado o preço sugerido era R$ 353.950. Ele vem com recursos que ajudam o condutor, como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem de emergência, assistente de manutenção da faixa de rodagem, assistente de pontos cegos, monitor de fadiga do motorista e de colisão de traseira, além de outros recursos de estacionamento.

13 - Kia Carnival

Kia Carnival conta com rodas de liga leve aro 19 polegadas com acabamento diamantado Crédito: Kia/Divulgação

R$ 554.990, o tem um motor de 3.5L e transmissão automática de oito velocidades com comando Shift By Wire, Drive Mode, freio de estacionamento eletrônico com câmeras 360º, câmera de ré com guias dinâmicas e monitor traseiro e monitor de ponto cego. Custando a partir de, o Kia Carnival tem um motor de 3.5L e transmissão automática de oito velocidades com comando Shift By Wire, Drive Mode, freio de estacionamento eletrônico com câmeras 360º, câmera de ré com guias dinâmicas e monitor traseiro e monitor de ponto cego.

O Carnival V.585 é o modelo do ano de 2022 e tem potência máxima de 272 cv e torque de 33,2 kgfm na gasolina. Possui também abertura/fechamento elétricos das portas laterais corrediças com comando inteligente, airbags frontais duplos, laterais dianteiros e de cortina, e cabem nele até oito ocupantes.

14 - Mercedes-Benz GLE 400

Mercedes-Benz GLE 400 tem transmissão automática de nove marchas e sistema semiautônomo de condução Crédito: Mercedes/Divulgação

O modelo Mercedes-Benz GLE 400 custa, atualmente, R$ 722.900. Com potência de 330 cv e torque de 71,4 kgfm, o GLE é um SUV equipado com assistência à condução e pacote de estacionamento com câmera 360°. São 4,92m de comprimento, 2,16m de largura e 1,77m de altura.

Além disso, tem transmissão automática de nove marchas e é acompanhado de sistema semiautônomo de condução, piloto automático adaptativo, leitor de faixas ativo, frenagem automática com controle de distância do carro da frente, airbags dianteiros com dois estágios, laterais, de cortina e para os joelhos do motorista, entre outras tecnologias.

15 - Land Rover Defender 130

O Defender 130 possui oito lugares em três fileiras de assentos Crédito: Land Rover/Divulgação

A Land Rover anunciou em janeiro deste ano a chegada do novo Defender 130, que tem opção para até oito lugares, onde, segundo a montadora, acomoda bem adultos nas três fileiras de assentos em tamanho real. Isso o coloca no patamar de um dos veículos com maior espaço interno disponível no mercado.

Com um preço inicial de R$ 899.950, o modelo vem recheados de tecnologia. Disponível inicialmente na versão X, é equipado com a motorização diesel D300 MHEV 3.0L de seis cilindros em linha, que entrega 300 cv e 66,2 kgfm de torque.

Entre os acessórios do Defender 130 estão suspensão a ar, Terrain Response 2 configurável, faróis matrix LED, rodas aro 20 (com opção de rodas aro 22) e pneus off-road all-terrain, que garantem maior aderência ao veículo em terrenos escorregadios. Ele mede 5,3m de comprimento, 2m de largura e 1,97m de altura.

16 - Mercedes-Benz GLS

O Mercedes-Benz GLS teve sua primeira geração lançada em 2006 Crédito: Mercedes/Divulgação

Prometendo ser o ápice nos quesitos espaço e conforto, o Mercedes GLS é um SUV com as qualidades do interior de um Classe S. A partir de R$ 905.900, esse grandalhão de 6.730 kg chega à potência de 367 cv e a um torque máximo de 50,9 kgfm.

A transmissão é automática e o carro vem equipado com rodas de liga leve de 21 polegadas com design de cinco raios duplos, faróis LED, sistema de escape com duas ponteiras duplas cromadas e capô do motor com power dome.