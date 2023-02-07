Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Demanda por veículos começa a preocupar, mesmo com alta de vendas em janeiro
Cautela

Demanda por veículos começa a preocupar, mesmo com alta de vendas em janeiro

Comparado ao mesmo período do ano anterior, houve um aumento de 12,9% nas vendas, mas, segundo Anfavea, é preciso olhar com cautela esses números
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

07 fev 2023 às 12:17

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 12:17

Fábrica de carros
Janeiro registrou a produção de 143 mil unidades de veículos, número 5% maior do que o ano passado Crédito: Shutterstock
O mês de janeiro começou registrando um crescimento nas vendas de 12,9% em comparação ao mesmo período no ano anterior: foram 143 mil unidades comercializadas em janeiro contra 127 mil no mesmo período, no ano passado. Com relação à produção, houve um aumento de 5% com relação a janeiro de 2022.
No total, foram produzidas 153 mil unidades no mês, um número expressivo, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), já que houve um crescimento
No entanto, mesmo com esse crescimento, o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, afirma que é preciso olhar com cautela, pois os números não representam uma recuperação da demanda. Pelo contrário, já que a própria entidade avaliou que o problema está ligado diretamente à redução da demanda registrada em janeiro.

153 MIL UNIDADES

QUANTIDADE DE VEÍCULOS PRODUZIDOS EM JANEIRO DE 2023
“Janeiro é um mês de uma certa complexidade, de incertezas, tanto para o Brasil quanto para fora do país. É um crescimento importante, mas ainda não é um crescimento desejado. Gostaríamos que tivesse sido maior”, diz.
Ele ressalta que o crescimento de 5% na produção em relação ao ano passado é expressivo, mas a indústria viu, no mesmo período, em 2022, uma crise de abastecimento por falta de insumos. “Mas este ano esse problema não está mais tão evidente. E ainda assim foi um crescimento mais tímido”, acrescenta.
Por janeiro e fevereiro serem meses que envolvem férias escolares, matrículas e pagamentos de impostos, essa demanda pode ter reduzido. A expectativa da indústria é de que a partir de março/abril o setor comece a “decolar” novamente.

Exportações

Carros estacionados
Exportações para Chile e Colômbia continuam crescendo, mas devem ser vistas com cautela Crédito: Shutterstock
Um fenômeno semelhante tem sido observado com as exportações, especificamente nos mercados da Colômbia e do Chile, que foram as estrelas desse segmento no ano passado, crescendo a cada mês. Para o presidente da Anfavea, os dados relacionados a janeiro devem ser acompanhados com cautela, principalmente para esses dois países.
“Os mercados internos do Chile e da Colômbia começam a dar sinais que precisam ser acompanhados, pois apresentaram quedas. Quanto à Argentina, que sempre foi o maior destino das exportações, este teve um crescimento, mas sobre uma base menor”, acrescenta.
Outro detalhe foi com relação ao crescimento de 19,3% de venda de veículos (33 mil unidades) em comparação a janeiro de 2022 (27,7 mil unidades) e acréscimo de 5,9% quando comparado com dezembro (31,2 mil unidades). No entanto, quando se compara o valor de vendas (US$ 709 milhões), a queda para janeiro foi de 13,4% (US$ 819 milhões), mas com aumento de 28% (US$ 554 milhões) comparado com janeiro do ano passado.
“Por que o desequilíbrio de unidades produzidas e o valor? Isso porque houve, principalmente, a exportação de veículos com um valor mais baixo. Ou seja, menores exportações de veículos de custo mais elevado. Os automóveis leves tiveram crescimento, mas não aconteceu o mesmo com as máquinas pesadas”, observa.

Crescimento dos elétricos

O crescimento dos elétricos e híbridos tem sido visto com comemoração pelo mercado. Quando comparado com janeiro de 2022, onde foram vendidas 2,6 mil unidades, este ano, a venda foi 76% maior, com a comercialização de 4,5 mil unidades. Mesmo com a queda de 19,4% registrada de dezembro (5,6 mil unidades) para janeiro deste ano.

76% DE AUMENTO

VENDA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS EM JANEIRO, COMPARADO AO MESMO PERÍODO DE 2022
“O setor comemora o crescimento de elétricos e híbridos. As novas tecnologias têm que andar em paralelo e em sintonia com a produção local, a geração do país, a reindustrialização do país. E isso tem acontecido”, diz.
Para ele, o maior desafio da Anfavea é trabalhar para que o país tenha infraestrutura para possibilitar, cada vez mais, o seu crescimento. “Hoje, os elétricos têm tido um bom crescimento e representam algo considerável dentro dos números da indústria. O Brasil está conseguindo fazer o processo de atração de novas tecnologias, que é fundamental para o nosso mercado”, acrescenta.

LEIA MAIS EM MOTOR

Furgões e minibus estão entre os automóveis mais valorizados em dezembro

Consórcio ou financiamento de carro: entenda o que funciona melhor para você

Carro zero km por até R$ 80 mil: veja 6 opções disponíveis no mercado

Vai viajar? Saiba quais cuidados são essenciais para o carro

Edição 1st Edition do Polo Track chega com apenas 1.000 unidades

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mercado Automotivo Carro Elétrico Carro Zero Zero km Anfavea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados