Carro zero km por até R$ 80 mil: veja 6 opções disponíveis no mercado

O HB20 é um dos carros de passeio mais vendidos do país Crédito: Hyundai/Divulgação

Nos últimos meses, o reajuste de preços dos produtos vem diminuindo o poder de compra dos brasileiros, afetando também a possibilidade de adquirir um zero quilômetro, o que torna a pesquisa de mercado estressante para o consumidor que sonha em ter um automóvel próprio. Existem, claro, aqueles que prezam por modelos mais luxuosos, mas o mercado automobilístico brasileiro ainda oferece carros de entrada para quem busca uma alternativa de adquirir um modelo novo.

É fato que, nos últimos dois anos os valores tiveram uma alta considerável, por conta da pandemia e da crise pela falta de componentes, que paralisou algumas linhas de produção. Enquanto em 2020 era possível encontrar um Renault Kwid na faixa dos 34 mil, hoje o valor de tabela da versão mais simples é R$ 66.590.

Listamos para você outras opções de carros que podem ser encontradas com um preço de tabela abaixo de R$ 80 mil, de acordo com o cenário econômico do primeiro trimestre de 2023.

Para selecionar os modelos, consultamos gerentes de vendas das mais importantes concessionárias que atuam no Estado, entre 2 e 5 de janeiro. Os valores informados são baseados em uma tabela oficial, mas o preço pode ser negociado diretamente com o vendedor.

Para saber mais detalhes, confira a seguir:

RENAULT KWID

O Renault Kwid é completo quando o tema é segurança Crédito: Renault/Divulgação

Nos carros de até R$ 80 mil, hoje, a Renault oferece quatro versões do Kwid: Zen, de R$ 66.590,00; Intense, de R$ 70.540,00; Intense Pack Biton, de R$ 73.040,00; e Outsider, de R$ 73.890,00.

Com um motor de 71 cavalos e 10,0 kgfm de torque, o veículo também possui direção elétrica e sistema ABS. Além do mais, todas as versões chegaram renovadas e com design robusto, e trazem tecnologias como tela sensível ao toque de 8 polegadas e conectividade com smartphone.

FIAT MOBI LIKE 1.0 FLEX 4P 2023

O Fiat Mobi Like 2023 é a versão de entrada do hatch da montadora de origem italiana Crédito: Fiat/Divulgação

Com o Motor Fire 1.0 Evo 8v Flex, essa versão do Mobi, que está atualmente no valor inicial de R$ 67.490, conta com vidros elétricos dianteiros e travas elétricas nas quatro portas, rodas de aço estampado 5.5 x 14" com calotas integrais e pneus "verde" 175/65 R14 com baixa resistência a rolagem.

Também possui retrovisores externos com comando interno mecânico, High Safety Drive (HSD) com airbag duplo (motorista e passageiro), freios ABS com EBD e computador de bordo, que monitora distância, consumo médio, consumo instantâneo e autonomia.

MOBI TREKKING 1.0 FLEX 4P 2023

A parte interna do Fiat Mobi 2022 Trekking ganhou volante multifuncional, console de teto com porta-objetos e espelho auxiliar Crédito: Fiat/Divulgação

No valor médio de R$ 70 mil, tem Motor Fire 1.0 Evo 8v Flex e vem com vidros elétricos dianteiros, travas elétricas nas quatro portas e retrovisores externos com comando interno mecânico. A potência máxima é de 74 cavalos e 9,7 kgfm de torque.

O automóvel da Fiat também vem com central multimídia de 7 polegadas com tela touchscreen e sistemas Android Auto e Apple Car Play com conexão wi-fi, barras longitudinais no teto e moldura nas caixas de roda, além de HSD, airbag duplo e freios ABS com EBD.

Como o nome já diz, a caracterização é trekking. Apresenta adesivos no capô, badge no teto, pintura lateral preta e identificação na tampa traseira.

FIAT ARGO 1.0 2023

O Argo cresce nas vendas na categoria Crédito: Fiat/Divulgação

O hatch oferece Motor 1.3 Firefly com 107 cavalos de potência, a partir de R$ 76,2 mil. Com consumo de até 14,3 km/l, tem câmbio manual, ar-condicionado, direção elétrica progressiva e alarme com chave canivete.

HYUNDAI HB20 1.0 12V FLEX SENSE 2022/2023

HB20 é um dos queridinhos da Hyundai também pelo custo-benefício Crédito: Hyundai/Divulgação

Desde a versão de entrada, o HB20 2023 é o segundo automóvel mais vendido em 2022, de acordo com o ranking recém-divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Esse versão oferece ar-condicionado manual, direção elétrica progressiva, banco do motorista com regulagem de altura, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, painel de instrumentos analógico, sistema de som com bluetooth, streaming de áudio, acesso a agenda e histórico de chamadas, MP3 player e conexões USB, volante multifuncional com comandos de som e telefone e rodas de aço de 14 polegadas com calotas.

Além disso, também tem, nas especificações mais gerais, motor com instalação dianteira, tração dianteira, câmbio manual, cinco marchas, direção e assistência elétrica.

A versão 1.0 Sense é a mais em conta da linha 2023, com o preço sugerido de R$ 78.290,00. A potência é de 80 cavalos a 6.000 RPM e torque de 10,2 kgfm com etanol.

CHEVROLET ONIX 2023

GM Onix tem seis airbags, controles de estabilidade e tração e assistente de partida em rampas Crédito: Chevrolet/Divulgação

Com versões a partir de R$ 79.990, foi líder de mercado por seis anos consecutivos. Ideal para quem deseja um carro para o dia a dia, possui sensor de ponto cego, park assist, chave presencial e conectividade sem fio.