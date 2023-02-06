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Edição comemorativa

Edição 1st Edition do Polo Track chega com apenas 1.000 unidades

Para marcar o lançamento da versão do hatch que entra para substituir o Gol, a Volkswagen apresentou versão numerada com pintura exclusiva a partir de R$ 88.990

Publicado em 

06 fev 2023 às 11:48

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 11:48

Volkswagen 1s Edition Polo Track
Pintura especial e aplicações marcam a edição especial do Polo Track, que terá numeração no painel Crédito: Volkswagen/Divulgação
Para marcar de vez a chegada da versão do Polo que substitui o Gol, a Volkswagen anunciou, nesta segunda-feira (6), a edição especial Polo Track 1st Edition. A versão chega limitada a 1.000 unidades que serão vendidas no Brasil e na América Latina, e será numerada, a exemplo do que aconteceu com o Gol Last Edition, edição que marcou a despedida do hatch do mercado. Os preços partem de R$ 88.990.
A versão especial traz itens exclusivos de design, começando pela cor, o Vermelho Sunset, presente na linha Polo, Nivus e T-Cross. O teto é pintado na cor Preto Ninja, que está presente também na capa dos espelhos retrovisores externos e das maçanetas das portas. As calotas das rodas aro 15 também ganham uma pintura em preto brilhante.
Volkswagen 1s Edition Polo Track
Na coluna C, o hatch ganha o emblema comemorativo Crédito: Volkswagen/Divulgação
Na coluna C, o hatch ganha o emblema comemorativo, assim como a base das portas, onde foram aplicados adesivos em preto com a inscrição “1st Edition”. Na traseira, uma faixa pintada em Preto Ninja conecta as lanternas do hatch e sinaliza com o “Track 1st Edition”.
Assim como o Gol Last Edition, essa versão especial do Polo Track traz soleiras em alumínio. Já os bancos são inteiriços e trazem detalhes de acabamento em pesponto vermelho com a inscrição “1st Edition” em Flex Film na porção superior do encosto. Os tapetes também têm uma tag alusiva à versão.
A placa indicando ser uma edição limitada e com a numeração fica ao lado direito do painel, que possui acabamento preto. O habitáculo tem ainda detalhes cromados nas saídas de ar-condicionado e na base do câmbio, e nova manopla de marcha com lente preta.
Volkswagen 1s Edition Polo Track
Na traseira, uma faixa pintada em Preto Ninja conecta as lanternas do modelo Crédito: Volkswagen/Divulgação

Itens de série

O Polo Track 1st Edition tem como itens de série volante multifuncional, ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros, travamento elétrico e remoto das portas, rádio Media Plus II e quatro alto falantes, tomada USB tipo C, chave canivete com controle remoto.
O pacote de segurança inclui quatro air bags, sendo dois frontais e dois laterais nos bancos dianteiros, assistente para partida em aclives e subidas, controle eletrônico de estabilidade (ESC), sistema Isofix, fixação de assento de criança, alerta de afivelamento do cinto de segurança para todas as posições, e bloqueio eletrônico do diferencial (XDS+).
Volkswagen 1s Edition Polo Track
Polo Track 1st Edition tem motor 1.0 MPI flex, com 84 cv de potência e 10,3 kgfm de torque Crédito: Volkswagen/Divulgação
A motorização é a mesma do Polo Track: motor 1.0 MPI flex, com potência máxima de 84 cv e 10,3 kgfm de torque máximo, acoplado ao câmbio manual de cinco marchas.
Com informações da Volkswagen.

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