Descubra quais são os 5 carros automáticos mais baratos no Brasil

Dizem que quem começa a dirigir com transmissão automática não consegue mais usar o câmbio manual. Isso, porque, no quesito facilidade e conforto, os automóveis com câmbio automático saem na frente. Por isso, muitas pessoas estão em busca de veículos com essa tecnologia, sendo que alguns modelos nem têm mais a versão manual à venda no Brasil.
Se você está em busca de automóvel com câmbio automático, mas não quer gastar muito ou o orçamento não permite, fizemos um levantamento e separamos os cinco modelos que estão à venda no Brasil que você pode comprar hoje por menos de R$ 90 mil.
O levantamento foi feito pelo Motor, com base nas tabelas de preço oficiais das montadoras, válidos durante a última semana de janeiro de 2023 e na consulta com concessionárias de Vitória. Por conta das frequentes variações de preços nos produtos, atenção para o valor, que pode mudar a cada negociação com o vendedor (ou sofrer reajuste) e por região do país.
Confira os 5 carros automáticos mais baratos à venda no Brasil:
5º
Fiat Cronos Drive 1.3 2023
Por R$ 98.990, o sedã ganhou uma nova versão com câmbio automático de sete velocidades simuladas associado ao propulsor 1.3 Firefly de até 107 cavalos de potência. Tem central multimídia de sete polegadas, volante multifuncional, entradas USB para bancos traseiros, sensor de estacionamento e todos os vidros com acionamento elétrico. Além disso, incorpora controle de estabilidade e de tração, piloto automático e assistente de partida em rampa.
4º
Fiat Argo Trekking 1.3 Automático Flex 4p 2023
No valor de R$ 96.990, a montadora também oferece a versão aventureira do Argo, que possui câmbio CVT de sete velocidades e potência de 107 cavalos do motor Firefly 1.3. O automóvel tem sistema ativo de freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo nas subidas e barras longitudinais no teto.
3º
Citroën C3 Feel Pack 1.6
O carro tem a praticidade de um hatch e atitude de um SUV, com um porta-malas expressivo para a categoria, segundo a montadora. No preço de R$ 96.990, o veículo possui barras de teto longitudinais e vincos que saem das extremidades da carroceria. O modelo conta com arcos nos para-lamas que agregam robustez ao visual e, por dentro, o Citroën C3 possui central multimídia touchscreen de 10 polegadas, com conexão sem fio para Android Auto ou Apple Car Play.
2º
Toyota Yaris XL
Com R$ 94.690, você pode adquirir a versão de entrada do Toyota Yaris com motor 1.5L Flex Dual VVT-i e simulação de sete marchas. A potência e o torque são de 110 cavalos a 5.600 rotações por minuto e 14,9 kgfm a 4 mil giros, quando abastecido com etanol, e 105 cavalos e 14,3 kgfm a gasolina, nos mesmos giros, respectivamente.
1º
Fiat Argo Drive 1.3
Testado em julho do ano passado pelo Motor, o consumo do Fiat Argo Drive é econômico: uma média de 14,2 km/l na cidade e 15,1 na estrada quando abastecido com gasolina, e 9,9 km/l na cidade e 10,7 km/l quando está usando etanol. Já o motor Firefly 1.0 de três cilindros é satisfatório para o dia a dia, principalmente no trânsito urbano. Atualmente o valor dele é de R$ 90.990.