Volkswagen Virtus chega de cara nova, mais equipado e mais barato

O Novo Virtus estará disponível nas versões 170 TSI, Comfortline, Highline e a inédita Exclusive Crédito: Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen anunciou nesta quinta-feira (2), a nova versão do Virtus, que chega de cara nova, mais equipado e com três opções de motor. Outra novidade é a quantidade de versões disponíveis do modelo, que ganhou mais duas, com preços menores, partindo de R$ 103.990 para a de entrada TSI MT manual de cinco marchas, até R$ 144.990 para a versão Exclusive, que também estreia no modelo.

Toda a gama do sedã terá também os motores turbo apresentados pela Volkswagen no ano passado e opção de câmbio manual de cinco marchas para a versão de entrada e automático de seis marchas para as demais. Ao todo, serão três opções de motorização: 1.0 turbo 170 TSI de até 116 cv e torque de 16,5 kgfm, 1.0 turbo 200 TSI com até 128 cv e torque de 20,4 kgfm e o 1.4 turbo 250 TSI, com até 150 cv e torque de 25,5 kgfm.

No design, o novo Virtus traz novidades, começando pela dianteira, que ganhou um desenho novo, com conjunto de faróis e iluminação de neblina em LED de série para todas as versões. E o capô tem agora um perfil mais alto.

A traseira também tem lanternas em LED e nova assinatura, que invade a tampa do porta-malas. O emblema com o nome do modelo e o logo renovado da marca ficam ao centro. Detalhe para a parte inferior do porta-malas, que recebe friso cromado a partir da versão Highline, além de refletores.

Volkswagen Virtus 2023

Todas as versões também terão novas rodas, com destaque para a topo de linha Exclusive, com design diamantado de 17 polegadas. A pintura especial Azul Biscay é novidade na paleta de cores, acompanhando as outras quatro opções disponíveis: Branco Cristal, Cinza Platinum, Preto Ninja e Prata Sirius.

Novidades por dentro

Por dentro, o modelo recebeu novidades também, começando pelo painel, que ganhou um revestimento mais sofisticado, com costuras duplas, assim como os acabamentos de porta. Os bancos também são novos e, a partir da versão Highline, em couro. O volante multifuncional tem mesmo acabamento, mas na cor preta e a manopla de câmbio tem detalhe iluminado, igual aos SUVs da marca T-Cross e Taos.

O modelo ainda vem equipado com central multimídia VW Play, de 10,1 polegadas, painel de instrumentos 100% digital de 10,25 polegadas, e ar-condicionado. E todas as versões terão de série carregador de celular por indução e duas entradas USB-C.

Os bancos traseiros contam com bastante espaço para os passageiros, com 960 mm de espaço para as pernas e os 952 mm de espaço para o alto. E contam também com saída de ar-condicionado e outras duas entradas USB-C. Atrás dos bancos são 521 litros de capacidade (VDA) no porta-malas, o maior do segmento.

Mais equipamentos de segurança

O Virtus também está mais recheado de equipamentos de segurança e assistência ao motorista, começando pelo controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e a frenagem autônoma de emergência (AEB) que são de série para todas as versões com câmbio automático.

O painel recebeu revestimentos com costuras duplas Crédito: Volkswagen/Divulgação

Essas versões contam também com função frenagem de manobra, seis airbags, detector de fadiga e sistema de frenagem pós-colisão, XDS+. O modelo também tem um sistema desenvolvido pela montadora em que as pinças de freio dianteiro são utilizadas para oferecer mais aderência em curvas, controlando a entrega de potência.

Destaque também para a função BSW, que atua reduzindo automaticamente a película de água nos discos dianteiros em dias de chuva, permitindo melhor desempenho de frenagem em piso molhado, segundo a montadora.

Nova versão Exclusive

Um dos destaques do lançamento é a nova versão topo de linha Exclusive. Inspirada no sedã clássico da VW de 1990, o Santana EX, a nova versão tem uma pegada mais sofisticada ao invés de esportiva como era com a topo de linha anterior, a GTS.

Ele se diferencia visualmente das outras versões, com frisos em cinza nos para-choques e o emblema Exclusive na grade dianteira, que acompanham as capas de retrovisor na mesma cor. Nas laterais, as rodas são de 18 polegadas com acabamento escurecido e o emblema Exclusive conecta o para-lama com a porta dianteira. E a traseira traz emblemas pintados em preto piano.

Os bancos em couro da versão Exclusive recebem costura e design únicos Crédito: Volkswagen/Divulgação

Os bancos também trazem novo design e costura, acompanhando as costuras duplas por todas as peças de couro da cabine: painel dianteiro, portas dianteiras, volante e apoio de braço no console central. Detalhe para a gravação do emblema Exclusive no acabamento em couro ao lado da saída de ar-condicionado do passageiro e nos encostos de banco.

Pacote Black

Para quem sentiu falta de uma pegada mais esportiva, a Volkswagen disponibilizará o Pacote Black como opcional, com rodas exclusivas e capa de retrovisor em preto piano, tapetes de borracha, spoiler na tampa traseira, pedaleiras em alumínio, adesivos nas soleiras e capa para chave.

A partir da versão highline, programa Revisão de Série da VW, que garante as três primeiras revisões grátis. O Virtus estará disponível nas versões 170 TSI, Comfortline e Highline a partir de março em todas as concessionárias do Brasil. Já a versão exclusive ainda não teve uma data específica anunciada pela Volkswagen, que indicou ser ainda no primeiro semestre deste ano.

Com informações da Volkswagen.

Volkswagen Virtus

Conheça as versões e seus itens de série

Virtus 170 TSI MT5

Virtus ganha novo desenho da dianteira, com capô de perfil mais alto Crédito: Volkswagen/Divulgação

Motor 1.0 turbo 170 TSI de até 116 cv e torque de 16,5 kgfm

Câmbio manual de 5 marchas

Painel de instrumentos digital com tela de 8”

Faróis e lanternas de LED

6 airbags

Assistente de partida em rampas

Rodas de alumínio aro 15”

Pneus 195/65

Controle de pressão dos pneus

Carregador de celular por indução

Volante multifuncional regulável

Piloto automático

Controles de estabilidade e tração

Vidros dianteiros e traseiros elétricos

Retrovisores elétricos com função tilt down no lado direito

Sensor de estacionamento

Som Composition Touch com tela de 6,5” e 4 alto-falantes

Frenagem automática pós-colisão

Preço: a partir de R$ 103.990

Virtus 170 TSI AT6

Todas as versões receberam rodas renovadas Crédito: Volkswagen/Divulgação

Todos os itens e motorização da versão 170 TSI

Câmbio automático de 6 marchas

Piloto automático adaptativo

Frenagem autônoma de emergência

Sistema start-stop

Saídas de ar traseira

Descanso de braço central

Duas entradas USB tipo C na traseira

Volante revestido em couro

Preço: a partir de R$ 112.990

Virtus Comfortline 200 TSI AT6

Os bancos são totalmente novos, em couro a partir da versão Comfortline Crédito: Volkswagen/Divulgação

Motor 1.0 turbo 200 TSI com até 128 cv e torque de 20,4 kgfm

Câmbio automático de 6 velocidades

Todos os itens da versão 170TSI AT

Rodas de alumínio aro 16

Pneus 250/55

Ar-condicionado digital

Chave presencial

Botão de partida do motor

Bancos e painéis das portas em couro

Câmera de ré

Faróis de neblina em LED

6 alto-falantes

Discos de freio traseiros

Multimídia VW Play com tela de 10,1” opcional

Preço: a partir de R$ 121.990

Virtus Highline 200 TSI AT6

O porta-malas é um dos maiores da categoria, com 521 litros Crédito: Volkswagen/Divulgação

Todos os itens da versão 200 TSI AT6

Rodas de liga-leve de 17 polegadas

Pneus 205/50

Painel de instrumentos digital com tela de 10,25”

Multimídia VW Play

Pára-brisa com acionamento automático

Retrovisores rebatíveis

Revestimento em vinil do painel

Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro

Faróis com acendimento automático

Frenagem de manobra

Detector de fadiga

Três primeiras revisões grátis

Preço: R$ 130.030

Virtus Exclusive 250 TSI AT6

A traseira também recebeu lanternas em LED Crédito: Volkswagen/Divulgação