Volkswagen Virtus chega de cara nova, mais equipado e mais barato

A Volkswagen anunciou nesta quinta-feira (2), a nova versão do Virtus, que chega de cara nova, mais equipado e com três opções de motor. Outra novidade é a quantidade de versões disponíveis do modelo, que ganhou mais duas, com preços menores, partindo de R$ 103.990 para a de entrada TSI MT manual de cinco marchas, até R$ 144.990 para a versão Exclusive, que também estreia no modelo.
Toda a gama do sedã terá também os motores turbo apresentados pela Volkswagen no ano passado e opção de câmbio manual de cinco marchas para a versão de entrada e automático de seis marchas para as demais. Ao todo, serão três opções de motorização: 1.0 turbo 170 TSI de até 116 cv e torque de 16,5 kgfm, 1.0 turbo 200 TSI com até 128 cv e torque de 20,4 kgfm e o 1.4 turbo 250 TSI, com até 150 cv e torque de 25,5 kgfm.
No design, o novo Virtus traz novidades, começando pela dianteira, que ganhou um desenho novo, com conjunto de faróis e iluminação de neblina em LED de série para todas as versões. E o capô tem agora um perfil mais alto.
A traseira também tem lanternas em LED e nova assinatura, que invade a tampa do porta-malas. O emblema com o nome do modelo e o logo renovado da marca ficam ao centro. Detalhe para a parte inferior do porta-malas, que recebe friso cromado a partir da versão Highline, além de refletores.
Volkswagen Virtus 2023
Todas as versões também terão novas rodas, com destaque para a topo de linha Exclusive, com design diamantado de 17 polegadas. A pintura especial Azul Biscay é novidade na paleta de cores, acompanhando as outras quatro opções disponíveis: Branco Cristal, Cinza Platinum, Preto Ninja e Prata Sirius.
Novidades por dentro
Por dentro, o modelo recebeu novidades também, começando pelo painel, que ganhou um revestimento mais sofisticado, com costuras duplas, assim como os acabamentos de porta. Os bancos também são novos e, a partir da versão Highline, em couro. O volante multifuncional tem mesmo acabamento, mas na cor preta e a manopla de câmbio tem detalhe iluminado, igual aos SUVs da marca T-Cross e Taos.
O modelo ainda vem equipado com central multimídia VW Play, de 10,1 polegadas, painel de instrumentos 100% digital de 10,25 polegadas, e ar-condicionado. E todas as versões terão de série carregador de celular por indução e duas entradas USB-C.
Os bancos traseiros contam com bastante espaço para os passageiros, com 960 mm de espaço para as pernas e os 952 mm de espaço para o alto. E contam também com saída de ar-condicionado e outras duas entradas USB-C. Atrás dos bancos são 521 litros de capacidade (VDA) no porta-malas, o maior do segmento.
Mais equipamentos de segurança
O Virtus também está mais recheado de equipamentos de segurança e assistência ao motorista, começando pelo controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e a frenagem autônoma de emergência (AEB) que são de série para todas as versões com câmbio automático.
Essas versões contam também com função frenagem de manobra, seis airbags, detector de fadiga e sistema de frenagem pós-colisão, XDS+. O modelo também tem um sistema desenvolvido pela montadora em que as pinças de freio dianteiro são utilizadas para oferecer mais aderência em curvas, controlando a entrega de potência.
Destaque também para a função BSW, que atua reduzindo automaticamente a película de água nos discos dianteiros em dias de chuva, permitindo melhor desempenho de frenagem em piso molhado, segundo a montadora.
Nova versão Exclusive
Um dos destaques do lançamento é a nova versão topo de linha Exclusive. Inspirada no sedã clássico da VW de 1990, o Santana EX, a nova versão tem uma pegada mais sofisticada ao invés de esportiva como era com a topo de linha anterior, a GTS.
Ele se diferencia visualmente das outras versões, com frisos em cinza nos para-choques e o emblema Exclusive na grade dianteira, que acompanham as capas de retrovisor na mesma cor. Nas laterais, as rodas são de 18 polegadas com acabamento escurecido e o emblema Exclusive conecta o para-lama com a porta dianteira. E a traseira traz emblemas pintados em preto piano.
Os bancos também trazem novo design e costura, acompanhando as costuras duplas por todas as peças de couro da cabine: painel dianteiro, portas dianteiras, volante e apoio de braço no console central. Detalhe para a gravação do emblema Exclusive no acabamento em couro ao lado da saída de ar-condicionado do passageiro e nos encostos de banco.
Pacote Black
Para quem sentiu falta de uma pegada mais esportiva, a Volkswagen disponibilizará o Pacote Black como opcional, com rodas exclusivas e capa de retrovisor em preto piano, tapetes de borracha, spoiler na tampa traseira, pedaleiras em alumínio, adesivos nas soleiras e capa para chave.
A partir da versão highline, programa Revisão de Série da VW, que garante as três primeiras revisões grátis. O Virtus estará disponível nas versões 170 TSI, Comfortline e Highline a partir de março em todas as concessionárias do Brasil. Já a versão exclusive ainda não teve uma data específica anunciada pela Volkswagen, que indicou ser ainda no primeiro semestre deste ano.
Com informações da Volkswagen.
Volkswagen Virtus
Conheça as versões e seus itens de série
Virtus 170 TSI MT5
- Motor 1.0 turbo 170 TSI de até 116 cv e torque de 16,5 kgfm
- Câmbio manual de 5 marchas
- Painel de instrumentos digital com tela de 8”
- Faróis e lanternas de LED
- 6 airbags
- Assistente de partida em rampas
- Rodas de alumínio aro 15”
- Pneus 195/65
- Controle de pressão dos pneus
- Carregador de celular por indução
- Volante multifuncional regulável
- Piloto automático
- Controles de estabilidade e tração
- Vidros dianteiros e traseiros elétricos
- Retrovisores elétricos com função tilt down no lado direito
- Sensor de estacionamento
- Som Composition Touch com tela de 6,5” e 4 alto-falantes
- Frenagem automática pós-colisão
- Preço: a partir de R$ 103.990
Virtus 170 TSI AT6
- Todos os itens e motorização da versão 170 TSI
- Câmbio automático de 6 marchas
- Piloto automático adaptativo
- Frenagem autônoma de emergência
- Sistema start-stop
- Saídas de ar traseira
- Descanso de braço central
- Duas entradas USB tipo C na traseira
- Volante revestido em couro
- Preço: a partir de R$ 112.990
Virtus Comfortline 200 TSI AT6
- Motor 1.0 turbo 200 TSI com até 128 cv e torque de 20,4 kgfm
- Câmbio automático de 6 velocidades
- Todos os itens da versão 170TSI AT
- Rodas de alumínio aro 16
- Pneus 250/55
- Ar-condicionado digital
- Chave presencial
- Botão de partida do motor
- Bancos e painéis das portas em couro
- Câmera de ré
- Faróis de neblina em LED
- 6 alto-falantes
- Discos de freio traseiros
- Multimídia VW Play com tela de 10,1” opcional
- Preço: a partir de R$ 121.990
Virtus Highline 200 TSI AT6
- Todos os itens da versão 200 TSI AT6
- Rodas de liga-leve de 17 polegadas
- Pneus 205/50
- Painel de instrumentos digital com tela de 10,25”
- Multimídia VW Play
- Pára-brisa com acionamento automático
- Retrovisores rebatíveis
- Revestimento em vinil do painel
- Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro
- Faróis com acendimento automático
- Frenagem de manobra
- Detector de fadiga
- Três primeiras revisões grátis
- Preço: R$ 130.030
Virtus Exclusive 250 TSI AT6
- Motor 1.4 turbo 250 TSI, com até 150 cv e torque de 25,5 kgfm
- Todos os itens da Highline
- Rodas de liga-leve de 18 polegadas
- Pneus 205/45
- Seletor de modo de condução
- Spoiler traseiro
- Acabamento exclusivo
- Preço: a partir de R$ 144.990