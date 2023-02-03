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Três motorizações

Volkswagen Virtus chega de cara nova, mais equipado e mais barato

Modelo também ganhou uma nova versão, a Exclusive, que será a topo de linha, inspirada no clássico Santana EX, sedã lançado em 1990 pela montadora
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

03 fev 2023 às 14:36

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 14:36

Volkswagen Virtus 2023
O Novo Virtus estará disponível nas versões 170 TSI, Comfortline, Highline e a inédita Exclusive Crédito: Volkswagen/Divulgação
A Volkswagen anunciou nesta quinta-feira (2), a nova versão do Virtus, que chega de cara nova, mais equipado e com três opções de motor. Outra novidade é a quantidade de versões disponíveis do modelo, que ganhou mais duas, com preços menores, partindo de R$ 103.990 para a de entrada TSI MT manual de cinco marchas, até R$ 144.990 para a versão Exclusive, que também estreia no modelo.
Toda a gama do sedã terá também os motores turbo apresentados pela Volkswagen no ano passado e opção de câmbio manual de cinco marchas para a versão de entrada e automático de seis marchas para as demais. Ao todo, serão três opções de motorização: 1.0 turbo 170 TSI de até 116 cv e torque de 16,5 kgfm, 1.0 turbo 200 TSI com até 128 cv e torque de 20,4 kgfm e o 1.4 turbo 250 TSI, com até 150 cv e torque de 25,5 kgfm.
No design, o novo Virtus traz novidades, começando pela dianteira, que ganhou um desenho novo, com conjunto de faróis e iluminação de neblina em LED de série para todas as versões. E o capô tem agora um perfil mais alto.
A traseira também tem lanternas em LED e nova assinatura, que invade a tampa do porta-malas. O emblema com o nome do modelo e o logo renovado da marca ficam ao centro. Detalhe para a parte inferior do porta-malas, que recebe friso cromado a partir da versão Highline, além de refletores.

Volkswagen Virtus 2023

Todas as versões também terão novas rodas, com destaque para a topo de linha Exclusive, com design diamantado de 17 polegadas. A pintura especial Azul Biscay é novidade na paleta de cores, acompanhando as outras quatro opções disponíveis: Branco Cristal, Cinza Platinum, Preto Ninja e Prata Sirius.

Novidades por dentro

Por dentro, o modelo recebeu novidades também, começando pelo painel, que ganhou um revestimento mais sofisticado, com costuras duplas, assim como os acabamentos de porta. Os bancos também são novos e, a partir da versão Highline, em couro. O volante multifuncional tem mesmo acabamento, mas na cor preta e a manopla de câmbio tem detalhe iluminado, igual aos SUVs da marca T-Cross e Taos.
O modelo ainda vem equipado com central multimídia VW Play, de 10,1 polegadas, painel de instrumentos 100% digital de 10,25 polegadas, e ar-condicionado. E todas as versões terão de série carregador de celular por indução e duas entradas USB-C.
Os bancos traseiros contam com bastante espaço para os passageiros, com 960 mm de espaço para as pernas e os 952 mm de espaço para o alto. E contam também com saída de ar-condicionado e outras duas entradas USB-C. Atrás dos bancos são 521 litros de capacidade (VDA) no porta-malas, o maior do segmento.

Mais equipamentos de segurança

O Virtus também está mais recheado de equipamentos de segurança e assistência ao motorista, começando pelo controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e a frenagem autônoma de emergência (AEB) que são de série para todas as versões com câmbio automático.
Volkswagen Virtus 2023
O painel recebeu revestimentos com costuras duplas Crédito: Volkswagen/Divulgação
Essas versões contam também com função frenagem de manobra, seis airbags, detector de fadiga e sistema de frenagem pós-colisão, XDS+. O modelo também tem um sistema desenvolvido pela montadora em que as pinças de freio dianteiro são utilizadas para oferecer mais aderência em curvas, controlando a entrega de potência.
Destaque também para a função BSW, que atua reduzindo automaticamente a película de água nos discos dianteiros em dias de chuva, permitindo melhor desempenho de frenagem em piso molhado, segundo a montadora.

Nova versão Exclusive

Um dos destaques do lançamento é a nova versão topo de linha Exclusive. Inspirada no sedã clássico da VW de 1990, o Santana EX, a nova versão tem uma pegada mais sofisticada ao invés de esportiva como era com a topo de linha anterior, a GTS.
Ele se diferencia visualmente das outras versões, com frisos em cinza nos para-choques e o emblema Exclusive na grade dianteira, que acompanham as capas de retrovisor na mesma cor. Nas laterais, as rodas são de 18 polegadas com acabamento escurecido e o emblema Exclusive conecta o para-lama com a porta dianteira. E a traseira traz emblemas pintados em preto piano.
Volkswagen Virtus 2023
Os bancos em couro da versão Exclusive recebem costura e design únicos Crédito: Volkswagen/Divulgação
Os bancos também trazem novo design e costura, acompanhando as costuras duplas por todas as peças de couro da cabine: painel dianteiro, portas dianteiras, volante e apoio de braço no console central. Detalhe para a gravação do emblema Exclusive no acabamento em couro ao lado da saída de ar-condicionado do passageiro e nos encostos de banco.

Pacote Black

Para quem sentiu falta de uma pegada mais esportiva, a Volkswagen disponibilizará o Pacote Black como opcional, com rodas exclusivas e capa de retrovisor em preto piano, tapetes de borracha, spoiler na tampa traseira, pedaleiras em alumínio, adesivos nas soleiras e capa para chave.
A partir da versão highline, programa Revisão de Série da VW, que garante as três primeiras revisões grátis. O Virtus estará disponível nas versões 170 TSI, Comfortline e Highline a partir de março em todas as concessionárias do Brasil. Já a versão exclusive ainda não teve uma data específica anunciada pela Volkswagen, que indicou ser ainda no primeiro semestre deste ano.
Com informações da Volkswagen.

Volkswagen Virtus

Conheça as versões e seus itens de série

Virtus 170 TSI MT5

Volkswagen Virtus 2023
Virtus ganha novo desenho da dianteira, com capô de perfil mais alto Crédito: Volkswagen/Divulgação
  • Motor 1.0 turbo 170 TSI de até 116 cv e torque de 16,5 kgfm
  • Câmbio manual de 5 marchas
  • Painel de instrumentos digital com tela de 8”
  • Faróis e lanternas de LED
  • 6 airbags
  • Assistente de partida em rampas
  • Rodas de alumínio aro 15” 
  • Pneus 195/65
  • Controle de pressão dos pneus
  • Carregador de celular por indução
  • Volante multifuncional regulável
  • Piloto automático
  • Controles de estabilidade e tração
  • Vidros dianteiros e traseiros elétricos
  • Retrovisores elétricos com função tilt down no lado direito
  • Sensor de estacionamento
  • Som Composition Touch com tela de 6,5” e 4 alto-falantes
  • Frenagem automática pós-colisão
  • Preço: a partir de R$ 103.990

Virtus 170 TSI AT6

Volkswagen Virtus 2023
Todas as versões receberam rodas renovadas Crédito: Volkswagen/Divulgação
  • Todos os itens e motorização da versão 170 TSI
  • Câmbio automático de 6 marchas
  • Piloto automático adaptativo
  • Frenagem autônoma de emergência
  • Sistema start-stop
  • Saídas de ar traseira
  • Descanso de braço central
  • Duas entradas USB tipo C na traseira 
  • Volante revestido em couro
  • Preço: a partir de R$ 112.990

Virtus Comfortline 200 TSI AT6

Volkswagen Virtus 2023
Os bancos são totalmente novos, em couro a partir da versão Comfortline Crédito: Volkswagen/Divulgação
  • Motor 1.0 turbo 200 TSI com até 128 cv e torque de 20,4 kgfm 
  • Câmbio automático de 6 velocidades
  • Todos os itens da versão 170TSI AT 
  • Rodas de alumínio aro 16 
  • Pneus 250/55
  • Ar-condicionado digital 
  • Chave presencial 
  • Botão de partida do motor
  • Bancos e painéis das portas em couro
  • Câmera de ré
  • Faróis de neblina em LED
  • 6 alto-falantes 
  • Discos de freio traseiros
  • Multimídia VW Play com tela de 10,1” opcional
  • Preço: a partir de R$ 121.990

Virtus Highline 200 TSI AT6

Volkswagen Virtus 2023
O porta-malas é um dos maiores da categoria, com 521 litros Crédito: Volkswagen/Divulgação
  • Todos os itens da versão 200 TSI AT6
  • Rodas de liga-leve de 17 polegadas 
  • Pneus 205/50
  • Painel de instrumentos digital com tela de 10,25”
  • Multimídia VW Play
  • Pára-brisa com acionamento automático
  • Retrovisores rebatíveis
  • Revestimento em vinil do painel
  • Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro
  • Faróis com acendimento automático 
  • Frenagem de manobra 
  • Detector de fadiga
  • Três primeiras revisões grátis
  • Preço: R$ 130.030

Virtus Exclusive 250 TSI AT6

Volkswagen Virtus 2023
A traseira também recebeu lanternas em LED Crédito: Volkswagen/Divulgação
  • Motor 1.4 turbo 250 TSI, com até 150 cv e torque de 25,5 kgfm
  • Todos os itens da Highline
  • Rodas de liga-leve de 18 polegadas 
  • Pneus 205/45
  • Seletor de modo de condução
  • Spoiler traseiro 
  • Acabamento exclusivo
  • Preço: a partir de R$ 144.990

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