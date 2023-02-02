Saiba quanto custa pacote da Land Rover para ensinar a dirigir na neve

Pacote de atividades inclui aprender a fazer drifts na neve no Círculo Polar Ártico Crédito: Jaguar Land Rover/Divulgação

Aprender a dirigir na neve, passear de trenó puxado por huskies siberianos e conhecer a “base secreta” onde os modelos da Land Rover são testados antes do lançamento são algumas das atividades propostas pelo pacote de experiências anunciado pela montadora britânica, batizado de Ice Academy. Os preços chegam a 6.582 libras (cerca de R$ 40.250) por pessoa para o pacote plus-one, de três dias e quatro noites em um hotel localizado na cidade suíça de Arjeplog.

A proposta inusitada, vinda de uma montadora de automóveis, bem que poderia ser de uma agência de viagens. Mas foi feita sob medida para quem deseja se aventurar em um território off-road totalmente diferente, no meio das paisagens geladas do Círculo Polar Ártico.

Os pacotes, segundo a montadora, variam de quatro, três e dois dias e possuem itinerários que combinam com o que o viajante deseja experimentar. Entre trajetos mais leves ou mais intensos, os viajantes vão aprender a dirigir e a fazer drift nas pistas de gelo a bordo do Range Rover Velar, do Range Rover Evoque e do Range Rover Sport, sendo esse último o mais recente modelo adicionado ao passeio.

“Seja qual for a condução no gelo que você escolher, a vivência que estamos proporcionando possibilitará que você aperfeiçoe suas habilidades de condução no inverno da maneira mais vibrante e marcante”, comenta David Griffiths, Brand Experience Senior Manager da Land Rover.

Passeio de trenó e base secreta

Três modelos da Land Rover que serão usados durante as atividades Crédito: Jaguar Land Rover/Divulgação

Independentemente do tipo de experiência contratada pelo viajante, todos irão participar de uma visita ao Jaguar Land Rover Cold Climate Test Center. É nesse local, denominado “base secreta” pela montadora, onde os novos modelos são colocados à prova, com testes extremos antes de seu lançamento para garantir a capacidade off-road já conhecida da marca.

Além dos programas de condução dos carros, chamados de Ice Drive, o pacote plus-one tem como opcional outras atividades menos “radicais”, pensadas nos acompanhantes que não dirigem, como um safari na neve a bordo de um snowmobile ou um passeio a bordo de um trenó puxado por equipe de huskies siberianos. Essas atividades são cobradas à parte, segundo consta no programa do pacote.

Todos os passeios oferecem acomodações, transfer de ida e volta até o aeroporto, além de café, almoço e jantar. Mas este não é o único pacote de aventuras proporcionado pela marca, que oferece outros itinerários, como a África Subsaariana e a cidade de Moab, nos Estados Unidos, ponto de partida dos cânions americanos.