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SUV turbo

Citroën lança o C3 Aircross, mas a versão de 7 lugares, só ano que vem

A opção de cinco lugares da montadora chega às lojas neste mês com três versões, com preços a partir de  R$ 109.990, na modalidade on-line de venda
Daisy Silva

Daisy Silva

Publicado em 

01 dez 2023 às 17:39

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 17:39

Critroën C3 Aircross
Citroën Aircross estreia como o SUV turbo mais acessível do país Crédito: Citröen/Divulgação
O novo lançamento da Citroën, o Aircross, vai chegar às concessionárias neste mês, em três versões diferentes, todas com opções de cinco lugares. No primeiro trimestre do ano que vem,  será lançado o modelo mais esperado, com sete lugares, algo inédito entre os utilitários compactos no Brasil.
Atualmente, seu maior concorrente no segmento é o Chevrolet Spin, que até então estava confortavelmente sozinho. Porém, o novo Aircross vem para colocar um fim nessa exclusividade e tem como maior vantagem oferecer um preço mais competitivo no mercado, ao mesmo tempo que traz mais tecnologia embarcada em sua produção e um design mais atualizado.
Segundo a montadora, o novo Aircross estreia como o SUV turbo mais acessível do país. E começa a ser vendido a partir de R$ 109.990, na modalidade de venda on-line.
Critroën C3 Aircross
Citroën C3 Aircross vai ser vendido em três versões Crédito: Citröen/Divulgação
“O Novo SUV Citroën Aircross é uma resposta às necessidades de nossos clientes, com a inovadora opção de sete lugares, um diferencial único para o concorrido segmento de B-SUVs no Brasil”, afirma Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul.
O C3 Aircross, vai ser vendido em três versões: Feel Turbo 200 AT, Feel Pack Turbo 200 AT e Shine Turbo 200 AT, todas com o motor 1.0 turbo de até 130 cv com etanol, 125 cv com gasolina, 20,4 kgfm de torque e câmbio automático CVT com simulação de sete marchas.
Critroën C3 Aircross
O novo modelo tem motor 1.0 turbo de até 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina Crédito: Citroën/Divulgação
Os clientes que comprarem o modelo terão as três primeiras revisões grátis e um pacote de acessibilidade 360°, que inclui a opção de comprar antecipadamente até sete serviços de manutenção periódica e incluir o valor no financiamento do veículo.

Bancos rebatíveis e removíveis

Critroën C3 Aircross
Em duas rápidas etapas, os bancos da segunda fileira se erguem, apoiados por uma mola a gás Crédito: Citroën/Divulgação
Essa é a primeira vez que um B-SUV nacional chega ao mercado com a opção de levar até sete passageiros. De acordo com a marca, era uma demanda crescente que muita gente esperava para acontecer.
“A exigência de nossos clientes está cada vez maior, e é essencial que nossos produtos acompanhem as demandas de um mercado altamente competitivo. Por isso a inovação do Novo Aircross para até sete passageiros com bancos removíveis é tão importante. Nunca antes na história uma empresa produziu localmente um B-SUV com essa proposta”, continua Vanessa Castanho.
Começando pela facilidade de chegar aos assentos extras: em duas rápidas etapas os bancos da segunda fileira se erguem, apoiados por uma mola a gás. As portas traseiras amplas, facilitam a entrada de crianças e outras pessoas no veículo, para se sentarem na terceira fileira, e após uma recolocação rápida e segura da segunda fileira todos estarão prontos para o passeio.
Além disso, o novo Aircross possui um sistema novo de remoção dos bancos. Por meio de um mecanismo de acionamento é possível soltar cada um dos dois bancos traseiros e retirá-los completamente do veículo. Caso queria levar somente seis passageiros, será necessário colocar apenas um assento extra. Cada banco pesa pouco mais de 8 kg, ou seja, podem ser transportados e ampliam o volume do porta-malas.

Porta-malas para toda família

Critroën C3 Aircross
O Novo Citroën tem porta-malas de até 493 litros Crédito: Citroën/Divulgação
Seu compartimento de bagagem pode comportar até 493 litros pelo padrão VDA. Segundo a Citroën, é o maior porta-malas entre todos os rivais diretos do Novo Aircross. E esse espaço pode crescer ainda mais de acordo com a necessidade, com os bancos da segunda fileira rebatidos são mais de mil litros de volume útil dentro da cabine.

Tecnologias no interior

Critroën C3 Aircross
Ar-condicionado para as fileiras de trás do C3 Aircross Crédito: Citroën/Divulgação
O Novo Citroën embarca muitas tecnologias, por volta e por dentro do veículo. Como o painel digital TFT de 7 polegadas, que é totalmente customizável, oferece seis telas e duas opções de cores para que o motorista escolha somente o que ele quer ver, ao toque de um botão no volante. Nele, é possível acompanhar diferentes parâmetros do veículo.
Além de dispor do sistema Ecodriving, que analisa a forma em que o veículo está sendo conduzido para indicar se o Aircross está entregando o máximo de eficiência.
Critroën C3 Aircross
O SUV tem possibilidade de até cinco conexões USB, na primeira, segunda e terceira fileira de bancos. Crédito: Citroën/Divulgação
O modelo também possui o, já conhecido, Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio, com uma ampla tela de até cinco conexões USB, na primeira, segunda e terceira fileira de bancos.

Novo Critoën Aircross

Esses recursos complementam itens já conhecidos do consumidor, como controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, airbags laterais, assistente de frenagem de emergência, câmera e sensor de ré, ar-condicionado reforçado, direção com assistência elétrica progressiva inteligente e controlador de velocidade com limitador integrado.
O novo Citroën Aircross começa a ser vendido em todo o Brasil na versão de cinco lugares. Os valores dos modelos de sete lugares serão divulgados posteriormente. 

Confira abaixo a lista de itens de série e opcionais e os preços:

Citroën Aircross Feel Turbo 200 AT

Critroën C3 Aircross
Citroën C3 Aircross tem rodas de liga leve de 16 polegadas Crédito: Citroën/Divulgação
  • Motor Turbo 200 de até 130 cv
  • Câmbio automático CVT de sete marchas, com trocas sequenciais e três modos de condução
  • Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio com comandos no volante
  • Três entradas USB, incluindo duas para a segunda fileira
  • Monitoramento de pressão dos pneus
  • Controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa
  • Luzes de condução diurna (DRL) com LEDs
  • Seis alto-falantes
  • Ar-condicionado
  • Banco do motorista com regulagem de altura
  • Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch
  • Rodas de 16” com pneus 205/65
  • Travas elétricas com acionamento por telecomando da chave
  • Alarme
  • Bocal do combustível com destravamento elétrico
  • Barras longitudinais no teto
  • Opcionais: Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira); Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)
  • O Aircross Feel pode ser comprado no valor de R$ 109.990, na modalidade on-line

Citroën Aircross 7 Feel Turbo 200 AT

Todos os itens da versão Feel mais:
  • Dois assentos na terceira fileira rebatíveis e removíveis
  • Sistema de ventilação no teto
  • Exclusivo logotipo 7 no porta-malas
  • Opcionais: Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira); Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)

Citroën Aircross Feel Pack Turbo 200 AT

Critroën C3 Aircross
O C3 Aircross, vai ser vendido em três versões, a Feel Turbo 200 AT, a Feel Pack Turbo 200 AT e a Shine Turbo 200 AT Crédito: Citroën/Divulgação
Todos os itens da versão Feel mais:
  • Sensor de estacionamento traseiro
  • Rodas de liga-leve de 16” com pneus 205/65
  • Airbags laterais
  • Apoio de braço no banco do motorista
  • Retrovisores elétricos
  • Opcionais: Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira); Pack Comfort (Faróis de neblina + câmera de ré); Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)
  • O Aircross Feel Pack pode ser comprado no valor de R$ 119.990

Citroën Aircross 7 Feel Pack Turbo 200 AT

Todos os itens da versão Feel mais:
  • Dois assentos na terceira fileira rebatíveis e removíveis
  • Sistema de ventilação no teto 
  • Exclusivo logotipo 7 no porta-malas 
  • Sensor de estacionamento traseiro 
  • Rodas de liga-leve de 16” Airbags laterais 
  • Apoio de braço no banco do motorista 
  • Retrovisores elétricos
  • Opcionais: Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira); Pack Comfort (Faróis de neblina + câmera de ré); Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)

Citroën Aircross Shine Turbo 200 AT

Critroën C3 Aircross
Teto biton do Citroën C3 Aircross a partir da versão Shine Turbo 200 AT  Crédito: Citroën/Divulgação
Todos os itens da versão Feel Pack mais:
  • Teto bitom Preto Perla Nera 
  • Rodas de liga-leve de 17” e pneus 215/60 
  • Faróis de neblina 
  • Câmera de ré 
  • Bancos e volante com forração premium 
  • Controlador de velocidade com limitador integrado 
  • Skid plate frontal e traseiro 
  • Grade do radiador na cor preto brilhante 
  • Acabamento exclusivo traseiro na cor preto brilhante
  • Opcionais:  Teto bitom Branco Banquise; Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira); Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)
  • O Aircross Shine Turbo pode ser comprado no valor de R$ 129.990

Citroën Aircross 7 Shine Turbo 200 AT

Todos os itens da versão Feel Pack mais:
  • Teto bitom Preto Perla Nera 
  • Dois assentos na terceira fileira rebatíveis e removíveis 
  • Sistema de ventilação no teto 
  • 2 portas USB de recarga rápida para a terceira fileira 
  • Exclusivo logotipo 7 no porta-malas 
  • Rodas de liga-leve de 17” e pneus 215/60 
  • Faróis de neblina 
  • Câmera de ré 
  • Bancos e volante com forração premium 
  • Controlador de velocidade com limitador integrado 
  • Skid plate frontal e traseiro 
  • Grade do radiador na cor preto brilhante 
  • Acabamento exclusivo traseiro na cor preto brilhante
  • Opcionais: teto bitom Branco Banquise; Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira); Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)
DAISY SILVA é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pela editora adjunta do Estúdio Gazeta Karine Nobre.

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