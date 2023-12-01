Citroën lança o C3 Aircross, mas a versão de 7 lugares, só ano que vem

O novo lançamento da Citroën, o Aircross, vai chegar às concessionárias neste mês, em três versões diferentes, todas com opções de cinco lugares. No primeiro trimestre do ano que vem, será lançado o modelo mais esperado, com sete lugares, algo inédito entre os utilitários compactos no Brasil.
Atualmente, seu maior concorrente no segmento é o Chevrolet Spin, que até então estava confortavelmente sozinho. Porém, o novo Aircross vem para colocar um fim nessa exclusividade e tem como maior vantagem oferecer um preço mais competitivo no mercado, ao mesmo tempo que traz mais tecnologia embarcada em sua produção e um design mais atualizado.
Segundo a montadora, o novo Aircross estreia como o SUV turbo mais acessível do país. E começa a ser vendido a partir de R$ 109.990, na modalidade de venda on-line.
“O Novo SUV Citroën Aircross é uma resposta às necessidades de nossos clientes, com a inovadora opção de sete lugares, um diferencial único para o concorrido segmento de B-SUVs no Brasil”, afirma Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul.
O C3 Aircross, vai ser vendido em três versões: Feel Turbo 200 AT, Feel Pack Turbo 200 AT e Shine Turbo 200 AT, todas com o motor 1.0 turbo de até 130 cv com etanol, 125 cv com gasolina, 20,4 kgfm de torque e câmbio automático CVT com simulação de sete marchas.
Os clientes que comprarem o modelo terão as três primeiras revisões grátis e um pacote de acessibilidade 360°, que inclui a opção de comprar antecipadamente até sete serviços de manutenção periódica e incluir o valor no financiamento do veículo.
Bancos rebatíveis e removíveis
Essa é a primeira vez que um B-SUV nacional chega ao mercado com a opção de levar até sete passageiros. De acordo com a marca, era uma demanda crescente que muita gente esperava para acontecer.
“A exigência de nossos clientes está cada vez maior, e é essencial que nossos produtos acompanhem as demandas de um mercado altamente competitivo. Por isso a inovação do Novo Aircross para até sete passageiros com bancos removíveis é tão importante. Nunca antes na história uma empresa produziu localmente um B-SUV com essa proposta”, continua Vanessa Castanho.
Começando pela facilidade de chegar aos assentos extras: em duas rápidas etapas os bancos da segunda fileira se erguem, apoiados por uma mola a gás. As portas traseiras amplas, facilitam a entrada de crianças e outras pessoas no veículo, para se sentarem na terceira fileira, e após uma recolocação rápida e segura da segunda fileira todos estarão prontos para o passeio.
Além disso, o novo Aircross possui um sistema novo de remoção dos bancos. Por meio de um mecanismo de acionamento é possível soltar cada um dos dois bancos traseiros e retirá-los completamente do veículo. Caso queria levar somente seis passageiros, será necessário colocar apenas um assento extra. Cada banco pesa pouco mais de 8 kg, ou seja, podem ser transportados e ampliam o volume do porta-malas.
Porta-malas para toda família
Seu compartimento de bagagem pode comportar até 493 litros pelo padrão VDA. Segundo a Citroën, é o maior porta-malas entre todos os rivais diretos do Novo Aircross. E esse espaço pode crescer ainda mais de acordo com a necessidade, com os bancos da segunda fileira rebatidos são mais de mil litros de volume útil dentro da cabine.
Tecnologias no interior
O Novo Citroën embarca muitas tecnologias, por volta e por dentro do veículo. Como o painel digital TFT de 7 polegadas, que é totalmente customizável, oferece seis telas e duas opções de cores para que o motorista escolha somente o que ele quer ver, ao toque de um botão no volante. Nele, é possível acompanhar diferentes parâmetros do veículo.
Além de dispor do sistema Ecodriving, que analisa a forma em que o veículo está sendo conduzido para indicar se o Aircross está entregando o máximo de eficiência.
O modelo também possui o, já conhecido, Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio, com uma ampla tela de até cinco conexões USB, na primeira, segunda e terceira fileira de bancos.
Novo Critoën Aircross
Esses recursos complementam itens já conhecidos do consumidor, como controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, airbags laterais, assistente de frenagem de emergência, câmera e sensor de ré, ar-condicionado reforçado, direção com assistência elétrica progressiva inteligente e controlador de velocidade com limitador integrado.
O novo Citroën Aircross começa a ser vendido em todo o Brasil na versão de cinco lugares. Os valores dos modelos de sete lugares serão divulgados posteriormente.
Confira abaixo a lista de itens de série e opcionais e os preços:
Citroën Aircross Feel Turbo 200 AT
- Motor Turbo 200 de até 130 cv
- Câmbio automático CVT de sete marchas, com trocas sequenciais e três modos de condução
- Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio com comandos no volante
- Três entradas USB, incluindo duas para a segunda fileira
- Monitoramento de pressão dos pneus
- Controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa
- Luzes de condução diurna (DRL) com LEDs
- Seis alto-falantes
- Ar-condicionado
- Banco do motorista com regulagem de altura
- Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch
- Rodas de 16” com pneus 205/65
- Travas elétricas com acionamento por telecomando da chave
- Alarme
- Bocal do combustível com destravamento elétrico
- Barras longitudinais no teto
- Opcionais: Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira); Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)
- O Aircross Feel pode ser comprado no valor de R$ 109.990, na modalidade on-line
Citroën Aircross 7 Feel Turbo 200 AT
Todos os itens da versão Feel mais:
- Dois assentos na terceira fileira rebatíveis e removíveis
- Sistema de ventilação no teto
- Exclusivo logotipo 7 no porta-malas
- Opcionais: Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira); Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)
Citroën Aircross Feel Pack Turbo 200 AT
Todos os itens da versão Feel mais:
- Sensor de estacionamento traseiro
- Rodas de liga-leve de 16” com pneus 205/65
- Airbags laterais
- Apoio de braço no banco do motorista
- Retrovisores elétricos
- Opcionais: Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira); Pack Comfort (Faróis de neblina + câmera de ré); Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)
- O Aircross Feel Pack pode ser comprado no valor de R$ 119.990
Citroën Aircross 7 Feel Pack Turbo 200 AT
Todos os itens da versão Feel mais:
- Dois assentos na terceira fileira rebatíveis e removíveis
- Sistema de ventilação no teto
- Exclusivo logotipo 7 no porta-malas
- Sensor de estacionamento traseiro
- Rodas de liga-leve de 16” Airbags laterais
- Apoio de braço no banco do motorista
- Retrovisores elétricos
- Opcionais: Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira); Pack Comfort (Faróis de neblina + câmera de ré); Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)
Citroën Aircross Shine Turbo 200 AT
Todos os itens da versão Feel Pack mais:
- Teto bitom Preto Perla Nera
- Rodas de liga-leve de 17” e pneus 215/60
- Faróis de neblina
- Câmera de ré
- Bancos e volante com forração premium
- Controlador de velocidade com limitador integrado
- Skid plate frontal e traseiro
- Grade do radiador na cor preto brilhante
- Acabamento exclusivo traseiro na cor preto brilhante
- Opcionais: Teto bitom Branco Banquise; Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira); Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)
- O Aircross Shine Turbo pode ser comprado no valor de R$ 129.990
Citroën Aircross 7 Shine Turbo 200 AT
Todos os itens da versão Feel Pack mais:
- Teto bitom Preto Perla Nera
- Dois assentos na terceira fileira rebatíveis e removíveis
- Sistema de ventilação no teto
- 2 portas USB de recarga rápida para a terceira fileira
- Exclusivo logotipo 7 no porta-malas
- Rodas de liga-leve de 17” e pneus 215/60
- Faróis de neblina
- Câmera de ré
- Bancos e volante com forração premium
- Controlador de velocidade com limitador integrado
- Skid plate frontal e traseiro
- Grade do radiador na cor preto brilhante
- Acabamento exclusivo traseiro na cor preto brilhante
- Opcionais: teto bitom Branco Banquise; Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira); Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)
DAISY SILVA é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pela editora adjunta do Estúdio Gazeta Karine Nobre.