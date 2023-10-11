VW Tiguan Allspace: SUV de 7 lugares já pode ser reservado no Brasil

Volkswagen Tiguan Allspace volta ao Brasil trazendo mudanças no design, que traz linhas mais esportivas Crédito: Volkswagen/Divulgação

Em 15 anos de história no País, o Volkswagen Tiguan ficou na memória dos brasileiros como uma opção para viagens em família e para os amantes de um SUV com conforto e boa dirigibilidade. São mais de 60 mil unidades vendidas até hoje. Em 2023, o modelo volta a terras brasileiras com mudanças importantes.

Do lado de fora, a dianteira recebe linhas mais esportivas, com as tomadas de ar maiores e detalhes em preto brilhante e cromado. Os novos faróis IQ.Light Matrix estão interligados pela assinatura noturna em LED que se estende por toda grade exclusiva cromada com emblema da linha “R”.

Na traseira, a parte inferior do para-choque traz novas ponteiras de escape, os detalhes em preto brilhante seguindo a linha da dianteira, e as novas lanternas em LED com assinatura exclusiva. Outra novidade são as rodas, com detalhe diamantado de 19”, que estão calçadas em pneus de medida 235/50.

Segurança é prioridade número um

Na traseira, a parte inferior do para-choque traz novas ponteiras de escape Crédito: Volkswagen/Divulgação

Desde o seu lançamento em 2018 no Brasil, o Tiguan Allspace se tornou um dos modelos referência em segurança para os ocupantes dentro da plataforma MQB e às funções de segurança ativa de série. Para 2023, a marca promete mais tranquilidade para quem viaja a bordo do SUV.

De série, o carro já conta com itens que são conhecidos de toda a linha Volkswagen: controles de tração e estabilidade (ASR e ESC), seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina), frenagem automática pós-colisão, frenagem de manobra, assistente de partida em rampa (Hill Hold), controle de pressão dos pneus e bloqueio eletrônico de diferencial (XDS+).

Mas a novidade é o Travel Assist. Trata-se do primeiro sistema semiautônomo (nível 2) a ser instalado no Tiguan Allspace. A função é uma combinação dos sistemas de Lane Assist e o controle de cruzeiro adaptativo com função Stop&Go (ACC), sendo capaz de assumir os controles longitudinal e lateral do carro. Na rodagem em estrada, por exemplo, o sistema mantém o veículo centralizado na faixa, oferecendo mais conforto para quem está atrás do volante.

O Travel Assist é o primeiro sistema semiautônomo (nível 2) a ser instalado no Tiguan Allspace Crédito: Volkswagen/Divulgação

Ainda na lista de segurança ativa, o SUV está equipado com frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres (AEB), alerta de ponto cego (Blind Spot Monitoring) e assistente de trafego cruzado – em manobras, os sensores do carro detectam outros veículos cruzando a traseira e emitem alertas ao condutor.

O Tiguan ainda conta com sistema Park Assist para vagas perpendiculares e paralelas. Basta selecionar a vaga na central multimídia que o sistema atuará auxiliando a manobra do veículo.

R-Line: esportividade com conforto e segurança

O Tiguan Allspace recebe o motor EA888, na configuração 2.0l, de 186 cv e 30 kgfm de torque Crédito: Volkswagen/Divulgação

R-Line é a nomenclatura tradicional da VW para modelos que unem esportividade com os principais atributos de conforto, segurança e tecnologia. E o primeiro ingrediente desta receita está embaixo do capô: o Tiguan Allspace recebe o já conhecido motor EA888, na configuração 2.0l, de 186 cv e 30 kgfm de torque. Os quatro cilindros estão acoplados a uma transmissão automática de oito velocidades.

Além da entrega rápida de potência, a nova configuração permitiu uma eficiência maior, reduzindo o consumo de combustível e as emissões de gases poluentes, sem perder as qualidades de dirigibilidade e dinâmica referências no segmento.

Os bancos em couro são perfurados, climatizados, elétricos e com memória para o motorista Crédito: Volkswagen/Divulgação

Os itens de conforto, tecnologia e segurança tomam conta da cabine. Os bancos em couro são perfurados, climatizados, elétricos e com memória para o motorista. E ainda recebem o emblema “R” no encosto. O novo volante capacitivo com botões touch, aquecimento e shift paddles tem alusão à versão R-Line na parte inferior. O acabamento em couro se estende para o painel e também para as quatro portas com porta-objetos revestidos de carpete, completando os materiais premium do veículo.

No painel, o Active InfoDisplay de 10,25” totalmente configurável é controlado pela central multimídia Discovery Media com tela de 8”, que oferece conectividade sem fio para smartphone (Apple CarPlay e Android Auto), navegação nativa, câmera de ré, controle de voz e ajustes do veículo, como o seletor de modo de condução (Eco, Normal, Sport e Individual) ou da luz ambiente da cabine com 30 opções de cores.

O ar-condicionado Climatronic Touch é de três zonas com saídas de ar e configuração de temperatura para os ocupantes do banco traseiro. O porta-objetos no console central integra o carregador de celular por indução com os botões de ignição, freio de estacionamento eletrônico, Start&Stop, Auto Hold e os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro.

Para quem viaja na terceira fileira de bancos, o acesso é facilitado pelo rebatimento do banco traseiro, além do bom espaço para as pernas. De acordo com a marca o espaço para o porta-malas é grande, mesmo com a terceira fileira em uso. A tampa traseira é elétrica com função Easy Open, facilitando a abertura quando as mãos estão ocupadas.

O SUV conta ainda com teto solar panorâmico como opcional e cinco cores na paleta: a sólida Branco Puro; as metálicas Prata Pyrit, Cinza Platinum, Azul Atlantic; e a perolizada Preto Mystic. A versão única R-Line terá preço sugerido de R$ 278.990,00.

De acordo com a marca o espaço para o porta-malas é grande, mesmo com a terceira fileira em uso Crédito: Volkswagen/Divulgação