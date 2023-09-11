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De volta

Volkswagen anuncia retorno do Tiguan Allspace ainda em 2023

O modelo chega no país sem grandes mudanças, tendo alterações sutis e se mantendo na linha de SUVs espaçosos com opção para sete lugares
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

11 set 2023 às 19:02

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 19:02

Volkswagen anuncia retorno do Tiguan Allspace ainda em 2023
O SUV retorna com um novo design e recursos exclusivos Crédito: Divulgação
O Tiguan Allspace estará de volta ao mercado brasileiro em 2023.  A notícia foi divulgada nesta segunda-feira (11) pela Volkswagen. O SUV de sete lugares, que foi o precursor da marca na categoria lá em 2018, retorna com um novo design e recursos exclusivos no segmento, segundo adiantou a montadora.
Com mais de 60 mil unidades vendidas ao longo de sua história no Brasil, o Tiguan é lembrado como uma opção para viagens em família e também para quem gosta de modelos mais espaçosos, já que ele tem a opção de sete lugares. Um segmento que tem crescido bastante no país ultimamente, principalmente com o novo Citroen C3 Aircross, que ainda não foi lançado, mas promete ser um dos mais baratos do país, ao lado da Chevrolet Spin, que também deve ganhar mudanças no design.
Volkswagen anuncia retorno do Tiguan Allspace ainda em 2023
Além disso, ele terá design renovado e um lista de equipamentos bem rechada Crédito: Divulgação
O CEO da marca no país, Ciro Possobom, ressaltou a importância desse retorno. "O Tiguan sempre foi sinônimo de conforto, segurança e dirigibilidade quando falamos de estar em família ou amigos a bordo de um VW. Retomar a comercialização do modelo no Brasil reforça nossa conexão com os apaixonados pela marca e pelo modelo, além de escalar a ofensiva SUVW, oferecendo a linha de utilitários mais completa do mercado", diz.

Parte da história 

A trajetória do modelo teve início em 2007, na fábrica principal da Volkswagen em Wolfsburg, na Alemanha, e sua estreia no Brasil aconteceu no ano seguinte, em 2008. 
Volkswagen anuncia retorno do Tiguan Allspace ainda em 2023
O Tiguan é lembrado como uma opção para viagens em família Crédito: Divulgação

Expectativas

O retorno fortalece a ofensiva da Volkswagen de trazer mais opções de SUVs para o mercado brasileiro, onde essa categoria já tem mais de 40% das vendas de automóveis no país. Atualmente a montadora tem os modelos Nivus, T-Cross, Taos e ID.4. 
A marca ressalta ainda que em breve irá divulgar mais informações sobre o lançamento. 
*Com informações da montadora

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