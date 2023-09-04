Ram anuncia a despedida da TRX com lançamento da edição final

A picape possui motor com 711 cavalos de potência e 882 Nm de torque Crédito: Divulgação

A Ram, conhecida por seu legado de picapes, revelou a 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 - Final Edition 2024, uma despedida marcante que está prevista para chegar ainda no final 2023.

Equipada com um motor HEMI com capacidade de 6,2 litros, a Ram TRX ajudou a definir os novos padrões de potência e desempenho, conquistando os corações daqueles que preferem os modelos de off-road.

A Ram TRX acelera de 0 a 96 km/h em 4,5 segundos Crédito: Divulgação

"A introdução da Ram 1500 TRX marcou uma revolução nas picapes de alto desempenho off-road, deixando um legado que perdurará por muitos anos. Embora esta seja a conclusão de um capítulo emocionante, não é o fim da história da TRX. Temos surpresas futuras reservadas para nossos leais entusiastas de desempenho", diz o CEO da marca Tim Kuniskis.

Carcterísticas

Modelo de despedida conta com vários recursos exclusivos Crédito: Divulgação

A Ram 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 - Final Edition 2024 entrega 711 cavalos de potência e 882 Nm de torque, impulsionados pelo motor HEMI V8 de 6,2 litros com compressor. Combinado com um câmbio automático de oito marchas de alta capacidade de torque, a picape acelera de 0 a 96 km/h em 4,5 segundos e atinge um quarto de milha em 12,9 segundos a 174 km/h.

Ela conta ainda com um sistema de som premium Harman Kardon, head-up display e recursos avançados de segurança Crédito: Divulgação

Com oito cores exteriores, incluindo três exclusivas (Vermelho Delmonico, Azul Night Edge e Harvest Sunrise), e uma variedade de recursos exclusivos de fábrica, a edição especial chega em clima de grande despedida. No interior, detalhes de costura Patina, logotipos TRX bordados e acabamentos em fibra de carbono fosco.

A picape oferece conteúdo exclusivo, incluindo rodas com beadlocks na cor Satin Titanium com adesivos combinando, no capô e nos para-lamas traseiros. Também estão incluídos uma imagem da série especial na inicialização da tela do quadro de instrumentos, um emblema premium no console central exibindo o número da unidade, outro com a sigla TRX no painel à frente do passageiro com acabamento Satin Titanium e inserções de camurça Triaxle nos painéis.

No interior, detalhes de costura Patina, logotipos TRX bordados e acabamentos em fibra de carbono fosco Crédito: Divulgação

Além disso ele conta ainda com um sistema de som premium Harman Kardon, head-up display e recursos avançados de segurança, como controle de cruzeiro adaptativo e frenagem de emergência para pedestres. Nos Estados Unidos, a picape estará disponível a partir do quarto trimestre deste ano, com um preço inicial de US$ 117.625, mais US$ 1.995 de frete.