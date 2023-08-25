Pré-venda da Chevrolet Silverado terá 500 unidades no 1° lote; veja o preço

Modelo mais vendido da Chevrolet no mundo, a Silverado desembarca no Brasil para completar o portfólio de picapes da marca Crédito: Chevrolet/Divulgação

Em clima já de lançamento, a Chevrolet anunciou para iniciar, a partir deste sábado (26), a pré-venda da sua picape full-size Silverado, que chega ao Brasil em versão única para concorrer com a sua rival Ford F-150 e também a Ram 1500. Para esta ação, a marca vai disponibilizar um lote especial de 500 unidades.

Todas serão da versão topo de linha High Country e caracterizada pelo motor V8, transmissão automática de 10 marchas e por uma configuração de equipamentos exclusiva para o mercado brasileiro, segundo a Chevrolet . As entregas estão previstas para começar na virada do ano. A reserva é limitada a uma picape por CPF e considera a ordem do pedido.

“Estamos fazendo um grande investimento na linha de picapes Chevrolet. A categoria de picapes premium despontou impulsionada pela importância do agronegócio, território com ampla tradição da Chevrolet, o que também ajuda a explicar a grande expectativa pela Nova Silverado”, diz Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul.

A versão High Country que chega ao Brasil vem com teto solar de série Crédito: Chevrolet/Divulgação

Modelo mais vendido da Chevrolet no mundo, a Silverado desembarca no Brasil para completar o portfólio de picapes da marca, ao lado da nova Montana, que passou recentemente por uma mudança de visual; e da versão Midnight da S10.

Motor V8

A Silverado vem com motor V8 de última geração, com 5.3L, da mesma família do superesportivo Camaro, mas com aperfeiçoamentos para atender as particularidades do usuário de picape grande. Outra atualização global feita recentemente no veículo é a combinação do motor 5.3L V8 com transmissão automática de 10 marchas.

Em relação ao consumo de gasolina, o modelo da Chevrolet percorre 6 km/l na cidade e 7,2 na estrada pelo padrão do Inmetro. A tração é inteligente e pode distribuir a força dos 519 Nm entre as quatros rodas conforme o tipo de terreno e condição de carga.

A Silverado vem com motor V8 de última geração, com 5.3L, da mesma família do superesportivo Camaro Crédito: Chevrolet/Divulgação

O conjunto soma ainda reduzida, diferencial blocante e controle eletrônico de aclive e declive. O condutor também pode facilmente configurar o mapa de calibração do veículo para diferentes situações: Off-Road, Normal e Esporte.

Mais resistência

Para maior resistência, a carroceria utiliza diferentes materiais, com variações de composição e espessura. Capô, portas e tampa traseira são de alumínio, enquanto a caçamba, por exemplo, tem um piso de aço reforçado capaz de aguentar impacto até 50% maior que o de picapes tradicionais, segundo a montadora.

O modelo traz de série chassi com preparação off-road e por ser a versão topo de linha, High Country, traz uma acabamento mais luxuoso. Por fora, a picape conta com sistema de iluminação full LED; grade e frisos cromados, além de elementos como estribo e tampa traseira com acionamento elétrico.

A caçamba tem 1.781 litros de capacidade volumétrica e é revestida com um material especial que proporciona maior proteção Crédito: Chevrolet/Divulgação

As rodas são de 20 polegadas com superfície usinada, e os pneus, tipo All Terrain de perfil alto. A Silverado mede 5.913 mm de comprimento, 2.063 mm de largura e 1.945 mm de altura e seu entre-eixos é de 3.745 mm.

A caçamba tem 1.781 litros de capacidade volumétrica e é revestida com um material especial que proporciona maior proteção ao veículo e também a cargas mais delicadas. Possui ainda 12 ganchos internos para amarração e tomada de alta voltagem (220V).

A tampa traseira conta com acionamento basculante automatizado tanto para abertura como para fechamento, o para-choque possui degrau integrado nas extremidades e existe uma ampla lista de acessórios para a picape, como divisor de caçamba e capota rígida elétrica. Já uma câmera de alta definição extra permite o acompanhamento da carga durante a viagem pelo multimídia.

A configuração traz ainda retrovisor externo de visibilidade mais abrangente e capacidade de puxar veículos até 4.128 kg. Ao todo, serão A quatro opções de cores metálicas (Branco Abalone, Cinza Rush, Preto Global e Vermelho Radiant) com garantia do veículo de três anos. O modelo também vem com o pacote Super Premium de conectividade. Os preços partem de R$ 519.990.

Acabamento interno e tecnologia

O modelo estreia o Google Built-in, que conecta-se automaticamente ao perfil digital do usuário Crédito: Chevrolet/Divulgação

Por dentro, a nova Silverado tem revestimento de materiais nobres e itens de comodidade como inclui ar-condicionado com diferentes zonas de temperatura, bancos e volante com regulagem elétrica e climatização, sistema de áudio premium Bose e teto solar.

No pacote de itens de segurança estão inclusos: airbags frontais, laterais e de cortina; alerta de colisão e atropelamento dianteiro e de tráfego cruzado traseiro ambos com frenagem autônoma de emergência; alerta de ponto cego com sensor de aproximação repentina e assistente de manutenção em faixa. Resposta automática em caso de acidente e botão SOS do OnStar são outros exemplos.

A Silverado mede 5.913 mm de comprimento, 2.063 mm de largura e 1.945 mm de altura Crédito: Chevrolet/Divulgação

Já o motorista tem a sua disposição recursos avançados de condução como controle de cruzeiro adaptativo, seletor eletrônico de marchas, painel digital configurável de 12,3 polegadas, Head Up Display colorido com projeção de informações do veículo na base do para-brisa, banco com memórias de ajuste e opção de alerta vibratório, retrovisor interno com câmera e visão 360 graus com múltiplos sensores para manobras.

O modelo estreia o Google Built-in, que agrega atualmente Google Assistant, Google Maps e o Google Play, que conecta-se automaticamente ao perfil digital do usuário para importar da nuvem desde os apps preferidos, passando pela sua relação de destinos até a agenda pessoal.