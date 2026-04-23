Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão

Coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado da Região Sul (Gaeco/Sul) e pela Promotoria de Justiça de Anchieta, a ação mobilizou promotores, 38 viaturas e 110 policiais militares. A operação teve apoio da Assessoria Militar do MPES, da Seção de Inteligência da 10.ª Companhia Independente e de equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), das Forças Táticas da 9.ª e da 10.ª Companhias Independentes, além do 9.º e do 10.º Batalhões da PM.