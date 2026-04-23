Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Égide"

Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão

Ação do MPES e da PM também cumpriu 16 mandados de busca e apreensão; quatro alvos já estavam presos

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 10:24

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 abr 2026 às 10:24
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpriu 14 mandados de prisão em Anchieta Divulgação/ MPES

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a Polícia Militar deflagraram, na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Égide no município de Anchieta, no Sul do Estado. A ação tem como foco o combate à atuação da facção criminosa Comando Vermelho, especialmente em crimes ligados ao tráfico de drogas e armas, além de homicídios na região.

Durante a operação, foram cumpridos 14 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. De acordo com o MPES, cinco dos alvos já se encontravam no sistema prisional, em decorrência de prisões realizadas durante as investigações. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Anchieta. Além disso, dois dos investigados inicialmente não localizados foram presos durante a tarde.

A ação contou ainda com a apreensão de três armas — um revólver e duas pistolas — e mais de 170 munições de diferentes calibres, além de carregadores, coldres, celulares e um notebook. Quatro veículos usados pelos investigados também foram apreendidos.

Armas e mais de 170 munições foram apreendidas em operação em Anchieta
Armas e mais de 170 munições foram apreendidas em uma operação em Anchieta Divulgação/MPES

Coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado da Região Sul (Gaeco/Sul) e pela Promotoria de Justiça de Anchieta, a ação mobilizou promotores, 38 viaturas e 110 policiais militares. A operação teve apoio da Assessoria Militar do MPES, da Seção de Inteligência da 10.ª Companhia Independente e de equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), das Forças Táticas da 9.ª e da 10.ª Companhias Independentes, além do 9.º e do 10.º Batalhões da PM.

Segundo o Ministério Público, o objetivo é desarticular a atuação da facção, especialmente em crimes relacionados ao tráfico de drogas e armas, além de homicídios na região. O caso tramita em sigilo e, por isso, novos detalhes não foram divulgados até o momento. As instituições destacaram que a ação reforça a integração entre os órgãos de segurança no enfrentamento ao crime organizado no Espírito Santo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPES Anchieta Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira de turismo ESTOUR
Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES
Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados