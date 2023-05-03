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Customização

Chevrolet lança nova S10 Midnight; veja preços e equipamentos

A picape será posicionada próxima às versões LT e Z71 e busca outro nicho de público, que valoriza produtos customizados; destaque fica para os tons escurecidos da carroceria
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

03 mai 2023 às 16:46

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 16:46

Chevrolet lança nova S10 Midnight; veja preços e equipamentos
A Chevrolet anunciou o lançamento da nova S10 Midnight. Crédito: Divulgação Chevrolet
Chevrolet anunciou o lançamento da nova S10 Midnight, que retorna à linha com um design atualizado e uma série de novidades em conteúdo. Com atualizações de design e mais itens de conforto, conectividade e segurança, a picape traz acabamentos em preto e detalhes exclusivos, segundo a montadora, para atender consumidores que valorizam produtos customizados. 
Com isso, a picape média da marca passa a ser ofertada em seis versões de acabamento: LS, LT, Midnight, Z71, LTZ e High Country. Na motorização, ela vem equipada com motor 2.8 Turbo Diesel de 200 cv de potência e 51 kgfm de torque, transmissão automática de seis marchas e tração 4x4 com reduzida. Os preços partem de R$ 331.990 para a Midnight.
“A Nova S10 Midnight visa trazer um outro perfil de clientes para o produto, assim como foi feito recentemente com a introdução de outras versões. A Chevrolet, aliás, está investindo bastante no segmento de picapes neste ano. Já lançamos a Nova Montana e depois da S10 Midnight será a vez da Silverado, que estreia até o fim do segundo semestre”, adianta o diretor de marketing de produto da Chevrolet, Rodrigo Fioco.

Detalhes escurecidos no design

Chevrolet lança nova S10 Midnight; veja preços e equipamentos
Detalhes escurecidos fazem o diferencial da picape para dar um tom mais sofisticado e esportivo ao mesmo tempo Crédito: Divulgação Chevrolet
A S10 Midnight busca o apelo da sofisticação e esportividade, com detalhes escurecidos, pressentes nos retrovisores e nas rodas de 18 polegadas, com acabamento em preto brilhante. A grade frontal, as máscaras dos faróis e frisos das janelas são em preto fosco. Já as lanternas traseiras são escurecidas para diferenciar a Nova S10 Midnight do modelo anterior, de 2019.
A versão Midnight da picape da Chevrolet traz ainda o outros itens que buscam reforçar seu estilo exclusivo, como os faróis com assinatura em LED, o santantônio, a capota marítima, o logo Midnight na tampa traseira e a gravata preta Chevrolet.
Chevrolet lança nova S10 Midnight; veja preços e equipamentos
O santantônio é um dos detalhes exclusivos da versão Midnight da S10 Crédito: Divulgação Chevrolet
A carroceria também acompanha o tom escurecido, ganhando mais variação de cores, incluindo as opções de pintura Cinza Topázio e Azul Eclipse.

Outras novidades 

Mas não é só no design que o modelo apresenta diferenciais, como a conectividade, que traz novidades com relação à versão anterior.  Uma delas é a tecnologia OnStar, que oferece serviços como resposta automática em caso de acidente, alerta de manutenção e auxílio na recuperação do automóvel em caso de furto. Além de Wi-Fi embarcado, permitindo que os passageiros se conectem à internet.
Chevrolet lança nova S10 Midnight; veja preços e equipamentos
Versão traz novidades na conectividade e tela multimídia de 7 polegadas Crédito: Divulgação Chevrolet
O aplicativo myChevrolet possibilita que o proprietário da picape acesse informações sobre o veículo e comande algumas funções diretamente pelo smartphone. Já a central multimídia MyLink possui tela sensível ao toque de 7 polegadas e traz integração com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.
*Com informações da montadora. 

Chevrolet S10 Midnight

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