Chevrolet Tracker ganha duas novas versões: a RS e a Midnight

As novas versões do Tracker, Midnight e RS, foram apresentadas durante quadro do BBB Crédito: Montagem Karen Nascimento/Estúdio Gazeta

A Chevrolet apresentou, durante a prova do anjo, no Big Brother Brasil (BBB), que aconteceu no último sábado (8), as duas novas versões do seu SUV compacto, o Tracker. Com isso, a gama de opções do modelo passa a contar com o apelo da esportividade trazida na versão RS (que já existe em outros modelos como os hatches do Cruze Sport6e e Onix e o Equinox) e da sofisticação, com a linha Midnight (anunciada já para a S10, no início do ano, com previsão de estreia para abril).

Destaque no segmento, o Tracker foi o SUV mais vendido em 2022, com 70.806 unidades, segundo levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O compacto teve uma queda nos três primeiros meses de janeiro, aparecendo em terceiro lugar dos mais vendidos da categoria nos três primeiros meses do ano. A chegada dessas duas novas versões deve aquecer o mercado para o SUV da Chevrolet se manter em alta diante dos concorrentes.

“As novas versões do Tracker reforçam a atitude de pessoas que valorizam um estilo de vida diferenciado, porém com personalidades distintas entre si. Enquanto o Tracker RS agrega uma imagem mais arrojada e de jovialidade aos ocupantes com acabamentos esportivos, o Tracker Midnight reforça uma imagem mais sofisticada com tons mais sóbrios e neutros”, explica o diretor de Marketing de Produto da GM América do Sul, Rodrigo Fioco.

O que tem na versão RS

Chevrolet Tracker RS

Começando pela versão RS, esta traz elementos exclusivos que deixam o visual do veículo mais arrojado e esportivo. É o famoso carro “esportivado”, já que não há mudanças na sua motorização, uma vez que ele permanece com o propulsor turbo de 133 cv e transmissão automática AT6, o mesmo conjunto que equipa a versão topo de linha Premier.

O modelo tem ainda detalhes em preto brilhante na grade, retrovisores externos e apliques centrais dos para-choques, além de rodas aro 17 com acabamento preto “High Gloss” e faróis em Full LED com máscara negra.

A gravata Chevrolet e o emblema com o nome do carro são em preto e o logo RS está presente na frente e na traseira. A grade frontal é esportiva, em estilo colmeia e possui detalhes em preto brilhante, também nos retrovisores externos e apliques centrais dos para-choques.

O interior tem acabamento premium preto e costura pespontada vermelha e inclui teto solar panorâmico, MyLink com projeção sem fio, OnStar e myChevrolet App, além de Wi-Fi nativo. O modelo vem com teto panorâmico de série e tem quatro opções de cores: Branco Summit, Vermelho Chili, Cinza Rush e Preto Outro Negro.

O que tem na versão Midnight

Chevrolet Tracker Midnight

Já o Tracker Midnight se diferencia pelos acabamentos e carroceria com detalhes em preto, incluindo a gravata Chevrolet preta, rodas aro 17 com acabamento preto “High Gloss” e faróis com máscara negra. O motor turbo é de 116 cv e transmissão automática de 6 velocidades.

Ainda por fora, a versão conta com a gravata Chevrolet também preta, assim como na versão RS, além do emblema Midnight na base das portas dianteiras. O preto dá o tom dos detalhes, como na grade frontal, nos retrovisores externos e nos apliques centrais dos para-choques.

O interior tem acabamento premium preto com costura pespontada cinza, volante de base reta e inclui MyLink com projeção sem fio, OnStar e myChevrolet App, além de Wi-Fi nativo. A versão tem três opções de cores: Azul Eclipse, Cinza Rush e Preto Outro Negro.

As duas versões devem chegar ainda este mês nas concessionárias e fazem parte das novidades da linha 2024 do SUV compacto da marca. Os preços não foram divulgados pela montadora.