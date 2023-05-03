Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Chevrolet Tracker 1.2 Turbo Premier briga para continuar como SUV mais vendido
Passeio completo

Chevrolet Tracker 1.2 Turbo Premier briga para continuar como SUV mais vendido

A versão encarregada de atrair a atenção de novos clientes é a topo de linha e parte de R$ 162.650; versão com motor 1.0 turbo deixou de ser oferecida no ano passado
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

03 mai 2023 às 09:44

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 09:44

Chevrolet Tracker 1.2 Turbo Premier
Nos três primeiros meses do ano, o Chevrolet Tracker emplacou 14.499 unidades, que o colocam na segunda posição Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix
O lançamento nacional do Chevrolet Tracker, em março de 2020, acabou sendo ofuscado pela chegada da pandemia da Covid-19 ao Brasil, que causou uma forte retração do mercado como um todo, em especial no setor automotivo, com a escassez global de semicondutores. O cenário desfavorável adiou os planos da Chevrolet de conquistar a liderança nacional entre os utilitários esportivos compactos.
Em 2020, terminou em terceiro no segmento, no ano seguinte, caiu para quarto, mas em 2022 já tornou-se o SUV compacto mais vendido. Este ano, nos três primeiros meses, emplacou 14.499 unidades, que o colocam na segunda posição – superado somente pelo Hyundai Creta, com 15.426 unidades no mesmo período.
Na linha do Tracker, a versão encarregada de atrair a atenção de novos clientes é a “top” 1.2 Turbo Premier. Parte de R$ 162.650 – é R$ 1.900 mais cara que a recém-lançada variante RS, que se diferencia da Premier apenas pelo visual mais esportivo. O valor pode variar de acordo com a cor escolhida. Havia uma versão Premier do Tracker com o motor 1.0 turbo, que custava quase R$ 10 mil a menos, porém, deixou de ser oferecida no mês passado.
Chevrolet Tracker 1.2 Turbo Premier
O visual do Tracker preserva o estilo aerodinâmico apresentado há três anos, no qual a personalidade rústica que se espera de um SUV é reforçada pelos vincos em toda a carroceria Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix
O visual do Tracker preserva o estilo aerodinâmico apresentado há três anos, no qual a personalidade rústica que se espera de um SUV é reforçada pelos vincos em toda a carroceria. Na traseira, o aerofólio integrado com “brake light” ressalta a esportividade. A configuração Premier é a única que traz teto solar panorâmico com abertura elétrica, rack de teto e rodas aro 17 diamantadas.
Já as lanternas com assinatura de leds e os faróis full-led, integrando luzes diurnas e de conversão em manobras, que eram exclusivas da versão “top”, passaram a ser compartilhados com a nova RS. As linhas de leds do para-choque, que são apenas luzes diurnas nas outras versões, incorporam a função de seta na Premier, diferenciando-se também por detalhes acetinados na base dos para-choques e de frisos e maçanetas com acabamento cromado.

Revestimento interno

Por dentro, a versão topo de linha vem com bancos em um revestimento sintético que imita couro, detalhes em azul “Captain Blue” no painel, nos bancos e nas portas e inscrições “Premier” nos tapetes e estribos.
A lista de equipamentos inclui sistema de estacionamento automático, alerta de ponto cego (com luz no retrovisor externo), monitoramento de pressão dos pneus, retrovisor fotocrômico, chave presencial e partida por botão, carregador de celular por indução e central MyLink com tela de oito polegadas, que permite conexão sem fios com Apple CarPlay ou Android Auto. O sistema de alerta sonoro e visual de distância do carro à frente é complementado pela frenagem automática de emergência.
Chevrolet Tracker 1.2 Turbo Premier
As linhas de leds do para-choque, que são apenas luzes diurnas nas outras versões, incorporam a função de seta na Premier Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix
A Premier traz de série seis airbags (frontais, laterais e de cortina) e Wi-Fi nativo (que gera uma assinatura mensal). O serviço OnStar da Chevrolet (por assinatura) oferece uma série de recursos a distância, como informações sobre o carro pelo aplicativo, acionamento remoto de travas das portas, chamadas de emergência e localização. O sistema start-stop, que desliga o motor em paradas breves, foi suprimido no modelo 2024 do Tracker Premier.

Motorização

A versão topo de linha do Tracker estreou o motor 1.2 flex de três cilindros da família CSS Prime, com turbocompressor e sem injeção direta, produzido na fábrica de Joinville, em Santa Catarina. Atinge 133 cavalos e 21,4 kgfm quando abastecido com etanol e trabalha associado a um câmbio automático de seis marchas.
Já as versões mais baratas do Tracker adotam o mesmo 1.0 tricilíndrico turbo flex de 116 cavalos e 16,8 kgfm apresentado na linha Onix, também sem injeção direta. De acordo com o PBE Veicular do Inmetro, a Premier 1.2 Turbo pode rodar 10,4 km/l (gasolina) e 7,2 km/l (etanol) na cidade e 13,2 km/l (gasolina) e 9,2 km/l (etanol) em trechos rodoviários.
Chevrolet Tracker 1.2 Turbo Premier
A versão topo de linha do Tracker estreou o motor 1.2 flex de três cilindros da família CSS Prime Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix
Como o Onix e o Onix Plus, o Tracker não conta com “borboletas” para trocas sequenciais das marchas. Os botões na alavanca servem para limitar a maior marcha disponível no modo “L” do câmbio – funciona como um freio-motor.

Convivência amistosa

Volante, itens do painel e mostradores analógicos do quadro de instrumentos do Tracker são partilhados com a linha Onix – nas versões mais caras, os SUVs concorrentes já oferecem painéis parcial ou totalmente digitais.
A posição de dirigir no Tracker é correta e o volante tem ajuste de altura e profundidade. Os bancos dianteiros também têm esses mesmos ajustes mecânicos e o encosto de cabeça tem regulagem de altura. O apoio de braço tem estofamento e o banco traseiro recebeu um descansa-braço central. As portas de trás não têm acabamento em couro, como as dianteiras. Falta uma saída de ar para a segunda fileira.
Chevrolet Tracker 1.2 Turbo Premier
Volante, itens do painel e mostradores analógicos do quadro de instrumentos do Tracker são partilhados com a linha Onix Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix
O tom azulado dos bancos é adotado na área das portas e na faixa central do painel, uma rara superfície “soft touch” em meio aos predominantes plásticos rígidos.
A central multimídia tem tela de oito polegadas – no restante da família de compactos, são de 7 polegadas. Como no Onix, há uma porta USB dianteira e duas traseiras. O teto solar panorâmico com abertura elétrica é de série no Tracker Premier e amplia a sensação de espaço a bordo.
Chevrolet Tracker 1.2 Turbo Premier
Versão Turbo 1.2 Premier é a topo de linha do SUV compacto da Chevrolet Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix

Um SUV que roda como um hatch

O motor 1.2 turbo embala o SUV da Chevrolet sem esforço. O câmbio responde rápido e consegue explorar bem o torque. O vigor adicional proporcionado pelo turbo faz diferença nas arrancadas. O torque máximo de 21,4 kgfm disponível já a duas mil rpm possibilita arrancadas convincentes.
A transmissão tem passagens mais suaves do que no Onix, mesmo em ritmos intensos. Falta ao câmbio do Tracker um modo “Sport”, e a ausência de “borboletas” para passagem manual das marchas é sentida por quem aprecia uma condução mais esportiva. A posição “L” permite limitar as marchas a serem utilizadas e é uma alternativa para se usar em descidas de serra. Para trechos íngremes ou retomadas, basta pisar mais forte que o câmbio reduz o necessário.
Chevrolet Tracker 1.2 Turbo Premier
O Chevrolet Tracker 1.2 Turbo Premier tem altura em relação ao solo de 15,7 cm Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix
No Tracker, a altura livre em relação ao solo não chega a ser tão generosa para um utilitário esportivo – 15,7 centímetros –, o que pode complicar as travessias de quebra-molas toscos, valetas exageradas e saídas de garagens mal projetadas.
Em compensação, a altura menor, aliada ao conjunto de suspensão bem ajustado, permite que o Tracker transmita ao motorista uma sensação agradável de dirigir, com níveis de estabilidade e conforto mais próximos de um hatch ou de um sedã do que os de um SUV – veículos normalmente mais oscilantes, justamente pela altura elevada em relação ao solo e por terem suspensões mais robustas e com preocupações com o conforto a um só tempo.
Nas curvas rápidas, o bloqueio eletrônico do diferencial dianteiro, que a Chevrolet chama de Torque Vectoring by Brake, atua de forma eficiente nos freios para ajustar a distribuição de torque nas rodas da frente e corrigir a trajetória no limite da aderência. As frenagens são suaves e equilibradas, mesmo quando o pedal é acionado de forma mais brusca. O volante é leve nas manobras de estacionamento e fica mais firme em velocidades elevadas.

Ficha técnica

Chevrolet Tracker 1.2 Turbo Premier
Os preços partem de R$ 162.650 para a versão 1.2 Turbo Premier Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix

Chevrolet Tracker 1.2 Turbo Premier

  • Motor: dianteiro, transversal, três cilindros, 12V, 1.199 cm³, comando duplo variável, flex, turbo, injeção eletrônica de combustível
  • Potência: 132/133 cavalos (gasolina/etanol) a 5.500 rpm
  • Torque: 19,4/21,4 kgfm (gasolina/etanol) a 2 mil rpm
  • Câmbio: automático de seis marchas
  • Tração: dianteira
  • Direção: elétrica
  • Suspensão: dianteira independente do tipo MacPherson e traseira com eixo de torção
  • Freios: discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, com ABS e ESP
  • Pneus: 215/55 R17
  • Dimensões: 4,27 metros de comprimento, 1,79 metro de largura, 1,62 metro de altura e 2,57 metros de entre-eixos
  • Tanque: 44 litros
  • Porta-malas: 393 litros
  • Peso: 1.271 kg
  • Preço: parte de R$ 162.650 (pode haver acréscimo relativo à cor escolhida)

Veja Também

Honda Civic Type R também chega ao Brasil pelo Porto de Vitória

Toyota Hilux GR-Sport e GWM Haval H6 Premium chegam às concessionárias do ES

Versão Highline 170 TSI investe no requinte original do Volkswagen Polo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chevrolet SUV Novo Chevrolet Tracker Utilitário Esportivo Utilitário Compacto Utilitário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados