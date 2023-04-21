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Toyota Hilux GR-Sport e GWM Haval H6 Premium chegam às concessionárias do ES

Ambos foram apresentados recentemente pelas respectivas montadoras, trazendo novidades tanto em sua configuração quanto no ineditismo em sua comercialização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2023 às 14:12

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 14:12

Toyota Hilux GR-S e GWM Haval H6 Premium
Toyota Hilux GR-Sport e GWM Haval H6 Premium foram lançados recentemente pelas montadoras e já estão à venda no ES Crédito: Estúdio Gazeta
Dois lançamentos de carros feitos nos últimos meses já estão nas concessionárias da Grande Vitória: a Toyota Hilux GR-S e o GWM Haval H6 Premium. Ambos foram apresentados recentemente pelas respectivas montadoras, trazendo novidades tanto em sua configuração (a versão esportiva da Hilux conta agora com 224 cv de potência e 55,0 kgfm de torque) quanto pelo ineditismo na comercialização, uma vez que o SUV híbrido da GWM começou a ser vendido e entregue no Brasil por meio do Mercado Livre.
A picape da montadora japonesa foi apresentada para os clientes da marca no Espírito Santo, durante um evento realizado pela Kurumá, na semana passada. O veículo é a mais nova versão da 4x4, líder no segmento diesel há 15 anos e presente no mercado há oito gerações.
Segundo o gerente regional da Kurumá Grande Vitória, Daniel Cetto Zanon, a Toyota vem investindo cada vez mais no desenvolvimento da linha GRS (Gazoo Racing Sport), divisão de esporte da concessionária. Com isso, carros como a Hilux, o Corolla, o Corolla Cross e o SW4 têm apresentado uma versão mais ousada, seja por performance de suspensão, seja por design mais arrojado.
Toyota Hilux GR-S
A Toyota Hilux GR-Sport foi apresentada na última semana para os clientes da marca no ES Crédito: Divulgação
“A nova Hilux GR-S IV é um marco para a Toyota do Brasil. Essa versão esportiva da picape possui um motor com 20 cv a mais de potência, suspensão, eixo traseiro e dianteiro modificados para ter um grande desempenho no off road. Tem um design exclusivo e o luxo que as caminhonetes top de linha oferecem", observa Zanon.
A picape conta com motor 2.8 turbodiesel, torque 55 kgfm e potência de 224cv. Além de apresentar uma performance de motor diferente das caminhonetes normais, a Hilux GR4 vem com um design totalmente único e uma parte de suspensão de eixo que favorece o desempenho fora de estrada.

SUV híbrido

Saindo da motorização a diesel e indo para a híbrida, outro modelo que os capixabas poderão ver de perto é o SUV Haval H6 Premium da chinesa Great Wall Motors (GWM), que chegou ao Brasil para concorrer no segmento de SUVs médios com as versões mais sofisticadas do Toyota Corolla Cross, do Jeep Compass e do Volkswagen Taos.
Aqui, no Espírito Santo, a montadora tem como representante o Grupo Lider, cuja revenda da marca encontra-se em fase final de obras em Vitória. Posteriormente, em conjunto com os próximos lançamentos da GWM, haverá expansão para outras cidades capixabas, segundo a empresa.
GWM Haval H6 Premium
Uma unidade do GWM Haval H6 Premium está em um estande dentro de shopping, em Vitória Crédito: Divulgação
Enquanto isso, o modelo está exposto em um estande dentro de um shopping na Capital. De acordo com o diretor do Grupo Lider José Braz Neto, além do desempenho em vendas e da capacidade de investimento, o critério de escolha do Grupo Lider levou em conta a capacidade de prestação de serviços e a satisfação dos clientes.
O SUV Haval H6 Premium usa o motor 1.5 turbo a combustão combinado a dois elétricos (um em cada eixo), que produzem em conjunto 393 cavalos de potência e 77,7 kgfm de torque. O modelo tem pacote de equipamentos e tecnologia com condução semiautônoma (ADAS – Advanced Driver Assistance System) nível 2+. Até 30 de abril o veículo pode ser adquirido com preço e vantagens especiais de pré-venda. 

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