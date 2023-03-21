Carros da GWM comprados pelo Mercado Livre desembarcam no ES

Haval H6 Premium HEV será o modelo de estreia da GWM no Brasil Crédito: GWM/Divulgação

Chegou no Porto de Vitória, na madrugada desta terça-feira (21), a frota com os modelos elétricos e híbridos fabricados pela Great Wall Motors (GWM) que serão entregues aos compradores que fecharam negócio na pré-venda realizada pelo Mercado Livre. A montadora chinesa já havia anunciado em fevereiro que a distribuição do Haval H6 Premium HEV no país aconteceria por meio da plataforma de comércio eletrônico. O modelo híbrido que chega ao Brasil é a versão de entrada da marca.

Com um plano estratégico para o Brasil, a GWM acaba de concluir a primeira parte de desembarque no país. Em 2021, a montadora comprou a fábrica anteriormente pertencente à Mercedes-Benz em Iracemápolis, no interior paulista. O diretor de Relações Institucionais e Governamentais da GWM Group Brasil, Ricardo Bastos, afirmou que acaba de sair de reunião com o governador Renato Casagrande para estreitar os laços da montadora com o Estado.

“O Espírito Santo é um grande parceiro da GWM. Enquanto São Paulo é nossa cidade-sede, aqui no Brasil, podemos dizer que o complexo portuário capixaba é nossa porta de entrada, responsável por receber essas frotas que fazem a concretização da nossa venda para os consumidores brasileiros”, celebra.

O dirigente comentou também que a empresa enxerga o mercado brasileiro com uma visão a longo prazo e que pretende investir esforços para formar raízes permanentes e para fazer diferença no ramo automotivo. “A operação brasileira é a primeira produção da GWM fora do oriente. Os carros só são fabricados, hoje, na China, na Tailândia e, agora, no Brasil”, destaca.

Pré-venda no Mercado Livre

O Mercado Livre confirmou a parceria com a montadora, e a venda está sendo realizada pela página da marca dentro da plataforma de comércio eletrônico. “Os interessados em adquirir o modelo poderão fazê-lo deixando um adiantamento de R$ 9 mil, que poderá ser pago por Pix ou boleto e ficará depositado em uma conta no Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre”, informou em nota.

Com essa iniciativa diferenciada pra a comercialização de um modelo automotivo no país, o diretor de Relações Institucionais e Governamentais da GWM Group Brasil afirma que a empresa enxerga boas oportunidades na modalidade de vendas por meio da plataforma de e-commerce.

“Tradicionalmente, as concessionárias funcionam muito bem para a distribuição de veículos, mas queríamos experimentar a maneira que mais se vende hoje no mundo: pela internet. Sempre cumprindo o que a legislação tributária permite, essa estratégia demandou muito estudo para agradar ao público com essa possibilidade, de realizar a compra pelo Mercado Livre ou pelo site da empresa, e de ter a garantia de receber em casa por um preço combinado, sem taxas adicionais, e com transparência no atendimento que a plataforma já oferece”, explica Ricardo.

Como vai funcionar?

1 Efetuando a compra Após o cadastro no site e a escolha do produto de interesse, basta escolher a modalidade de pagamento e efetuar compra pelo sistema próprio de e-commerce do Mercado Livre. 2 Distribuição Depois da confirmação da compra pelo site, o modelo fica reservado e a entrega é feita pela concessionária local, por meio do frete realizado pela GWM. A previsão é de que o comprador esteja com o carro em mãos em abril. 3 Resolvendo eventuais problemas Em caso de atraso ou desistência da compra, a montadora promete efetuar o cancelamento da compra sem penalidade. O interessado pode também, inclusive, solicitar um teste drive antes de comprar e contar com um canal 0800 de atendimento ao consumidor.

Sobre o modelo

O SUV da GWM está disponível em seis cores, todas inspiradas em pedras brasileiras Crédito: GWM/Divulgação

Apesar de ainda não ter produção local, os carros da família Haval H6 já contam no país com toda a infraestrutura de vendas, veículos à pronta-entrega e peças de reposição.

Equipado com a tecnologia e-Traction, o SUV conta com um motor a combustão 1.5 turbo e um elétrico. Juntos, produzem 243 cavalos de potência e 54 kgfm de torque. Já os dois H6 plug-in – o Premium PHEV e o GT – usam o mesmo motor 1.5 turbo a combustão combinado a dois elétricos (um em cada eixo), que produzem em conjunto 393 cavalos de potência e 77,7 kgfm de torque.

Entre os itens de tecnologia e conforto, o H6 HEV traz update de software pela nuvem (OTA), controle remoto do veículo pelo celular, central multimídia de 12,3 polegadas com espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay sem fio, comandos por voz em português, ar-condicionado de duas zonas, bancos dianteiros elétricos com ventilação, seis airbags e porta-malas com abertura elétrica por sensor de presença.

A carroceria é disponível em seis cores, todas inspiradas em pedras brasileiras – Azul Topázio, Marrom Citrino, Preto Hematita, Branco Ágata, Cinza Diamante e Vermelho Granada.

Na versão nacional do SUV híbrido, os recursos foram reprogramados na condução ativa e no sistema de conectividade, com o carro “falando” o Português, inclusive nos comandos por voz. Já no interior dele, o H6 HEV brasileiro tem revestimentos de console e portas em black piano com bancos de couro preto.

Outra comodidade são os comandos de voz para algumas funções, como abrir o teto solar, regular a temperatura e o volume do som.