Carros da GWM comprados pelo Mercado Livre desembarcam no ES

Chegou no Porto de Vitória, na madrugada desta terça-feira (21), a frota com os modelos elétricos e híbridos fabricados pela Great Wall Motors (GWM) que serão entregues aos compradores que fecharam negócio na pré-venda realizada pelo Mercado Livre. A montadora chinesa já havia anunciado em fevereiro que a distribuição do Haval H6 Premium HEV no país aconteceria por meio da plataforma de comércio eletrônico. O modelo híbrido que chega ao Brasil é a versão de entrada da marca.
Com um plano estratégico para o Brasil, a GWM acaba de concluir a primeira parte de desembarque no país. Em 2021, a montadora comprou a fábrica anteriormente pertencente à Mercedes-Benz em Iracemápolis, no interior paulista. O diretor de Relações Institucionais e Governamentais da GWM Group Brasil, Ricardo Bastos, afirmou que acaba de sair de reunião com o governador Renato Casagrande para estreitar os laços da montadora com o Estado.
“O Espírito Santo é um grande parceiro da GWM. Enquanto São Paulo é nossa cidade-sede, aqui no Brasil, podemos dizer que o complexo portuário capixaba é nossa porta de entrada, responsável por receber essas frotas que fazem a concretização da nossa venda para os consumidores brasileiros”, celebra.
O dirigente comentou também que a empresa enxerga o mercado brasileiro com uma visão a longo prazo e que pretende investir esforços para formar raízes permanentes e para fazer diferença no ramo automotivo. “A operação brasileira é a primeira produção da GWM fora do oriente. Os carros só são fabricados, hoje, na China, na Tailândia e, agora, no Brasil”, destaca.
Pré-venda no Mercado Livre
O Mercado Livre confirmou a parceria com a montadora, e a venda está sendo realizada pela página da marca dentro da plataforma de comércio eletrônico. “Os interessados em adquirir o modelo poderão fazê-lo deixando um adiantamento de R$ 9 mil, que poderá ser pago por Pix ou boleto e ficará depositado em uma conta no Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre”, informou em nota.
Com essa iniciativa diferenciada pra a comercialização de um modelo automotivo no país, o diretor de Relações Institucionais e Governamentais da GWM Group Brasil afirma que a empresa enxerga boas oportunidades na modalidade de vendas por meio da plataforma de e-commerce.
“Tradicionalmente, as concessionárias funcionam muito bem para a distribuição de veículos, mas queríamos experimentar a maneira que mais se vende hoje no mundo: pela internet. Sempre cumprindo o que a legislação tributária permite, essa estratégia demandou muito estudo para agradar ao público com essa possibilidade, de realizar a compra pelo Mercado Livre ou pelo site da empresa, e de ter a garantia de receber em casa por um preço combinado, sem taxas adicionais, e com transparência no atendimento que a plataforma já oferece”, explica Ricardo.
Como vai funcionar?
1
Efetuando a compra
Após o cadastro no site e a escolha do produto de interesse, basta escolher a modalidade de pagamento e efetuar compra pelo sistema próprio de e-commerce do Mercado Livre.
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Distribuição
Depois da confirmação da compra pelo site, o modelo fica reservado e a entrega é feita pela concessionária local, por meio do frete realizado pela GWM. A previsão é de que o comprador esteja com o carro em mãos em abril.
3
Resolvendo eventuais problemas
Em caso de atraso ou desistência da compra, a montadora promete efetuar o cancelamento da compra sem penalidade. O interessado pode também, inclusive, solicitar um teste drive antes de comprar e contar com um canal 0800 de atendimento ao consumidor.
Sobre o modelo
O Haval H6 HEV é um híbrido convencional, ou seja, não recarregável em tomadas, e chega ao Brasil como uma espécie de versão de entrada da linha.
Apesar de ainda não ter produção local, os carros da família Haval H6 já contam no país com toda a infraestrutura de vendas, veículos à pronta-entrega e peças de reposição.
Equipado com a tecnologia e-Traction, o SUV conta com um motor a combustão 1.5 turbo e um elétrico. Juntos, produzem 243 cavalos de potência e 54 kgfm de torque. Já os dois H6 plug-in – o Premium PHEV e o GT – usam o mesmo motor 1.5 turbo a combustão combinado a dois elétricos (um em cada eixo), que produzem em conjunto 393 cavalos de potência e 77,7 kgfm de torque.
Entre os itens de tecnologia e conforto, o H6 HEV traz update de software pela nuvem (OTA), controle remoto do veículo pelo celular, central multimídia de 12,3 polegadas com espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay sem fio, comandos por voz em português, ar-condicionado de duas zonas, bancos dianteiros elétricos com ventilação, seis airbags e porta-malas com abertura elétrica por sensor de presença.
A carroceria é disponível em seis cores, todas inspiradas em pedras brasileiras – Azul Topázio, Marrom Citrino, Preto Hematita, Branco Ágata, Cinza Diamante e Vermelho Granada.
Na versão nacional do SUV híbrido, os recursos foram reprogramados na condução ativa e no sistema de conectividade, com o carro “falando” o Português, inclusive nos comandos por voz. Já no interior dele, o H6 HEV brasileiro tem revestimentos de console e portas em black piano com bancos de couro preto.
Outra comodidade são os comandos de voz para algumas funções, como abrir o teto solar, regular a temperatura e o volume do som.
O H6 HEV vem com o chip (e-Sim) da Claro embarcado, que ativa os serviços conectados, como o uso do hot spot, ligações para o B-Call da GWM e de emergência (193), atualizações remotas de software por over-the-air e informações de entretenimento e do veículo – autonomia, localização em tempo real e abertura e fechamento das portas.