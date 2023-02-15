Tudo sobre carros elétricos na nova coluna com Aline Santos em A Gazeta

Aline Santos vai assinar coluna sobre mobilidade elétrica, em Motor, quinzenalmente, às quartas Crédito: Arquivo pessoal

Engenheira de telecomunicações, diretora da Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores (Abravei) e dona de um Fusca 100% eletrificado projetado por ela mesma, Aline Gonçalves Santos é a nova colunista de Motor em A Gazeta. No novo espaço, que estreia na próxima quarta-feira (22) e será quinzenal, a profissional irá abordar carros e mobilidade elétrica e as novas tecnologias que abrangem esse setor.

“Espero que o conteúdo seja fonte de informação para todos os públicos: de quem ainda não possui carro elétrico até os amantes dessa tecnologia”, afirma Aline, que também é fundadora da startup MeuVeb. A profissional é ainda especialista em energia solar fotovoltaica e pioneira na instalação de carregador de carro elétrico no Espírito Santo.

Desde 2017, Aline faz um trabalho ativo de fomento da mobilidade elétrica no Espírito Santo. Seu Fusca 100% elétrico foi o ponto de partida para a origem da Lei Estadual 11.283, de 2021, que instituiu o dia 7 de agosto como o Dia Estadual da Mobilidade Elétrica, e integrou projetos de estações de recarga públicas da EDP em parceria com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

Além disso, também trabalhou na construção do primeiro ponto de recarga do Espírito Santo, localizado em um shopping de Vitória e é integrante de um grupo relacionado à mobilidade elétrica, onde estão os principais players do setor que atuam no Estado, como empresários, entidades, entusiastas e o setor público.

Inclusive, ela conta que algumas iniciativas importantes para a mobilidade elétrica surgiram de dentro desse grupo. “Uma delas foi a redução do ICMS de 17% para 12% em cima dos carros elétricos e híbridos.” Para ela, grupos como esse são importantes para fomentar novas oportunidades em um segmento ainda tão novo quanto o de mobilidade elétrica e tão essencial para o futuro e a descarbonização dos meios de transporte no Brasil.

Um Fusca de dar inveja

Aline Santos desenvolveu, com seu time, um Fusca 100% elétrico Crédito: Arquivo pessoal