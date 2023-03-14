Haval H6 Premium HEV é aposta da chinesa GWM na competitividade

O H6 HEV será vendido apenas em uma opção de acabamento, com o mesmo pacote de equipamentos e tecnologia das versões plug-in Crédito: GWM/Divulgação

Com um plano muito bem estruturado para o mercado brasileiro, a Great Wall Motors (GWM) acaba de concluir a primeira parte de seu desembarque no país. Em 2021, a GWM comprou a fábrica anteriormente pertencente à Mercedes-Benz em Iracemápolis, no interior paulista.

Na prática, no entanto, a GWM adquiriu os prédios erguidos pelos alemães, pois o maquinário e a linha de montagem, ainda existentes lá, pouco servem para os planos da gigante chinesa, que pretende dar início à fabricação própria no local a partir de 2024. Por enquanto, a família de utilitários esportivos médios híbridos Haval H6 vem importada da China.

E a GWM completou o programa da chegada da gama do Haval H6 ao Brasil com a apresentação do H6 HEV, um híbrido convencional (não recarregável em tomadas), espécie de “versão de entrada” da linha.

A GWM aproveitou também para anunciar os preços de toda a família H6, que partem do recém-chegado H6 Premium HEV, à venda por R$ 209 mil – um valor bastante próximo aos R$ 207.790 que a Toyota cobra pela versão “top” XRX do Corolla Cross Hybrid, atualmente, o híbrido mais vendido do Brasil.

GWM Haval Premium H6 HEV

Acima do H6 Premium HEV está a sua versão plug-in H6 Premium PHEV, a R$ 269 mil, e a “top” de linha é a variante com estilo SUV-cupê plug-in, o H6 GT, que sai por R$ 299 mil.

Pré-venda no Mercado Livre

A pré-venda dos três modelos está sendo feita pela página da GWM dentro do Mercado Livre (mercadolivre.com.br/a/store/gwm). As primeiras entregas estão previstas para abril. Os interessados podem fazer um adiantamento de R$ 9 mil, que poderá ser pago por Pix ou boleto e ficará depositado em uma conta no Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre.

Apesar de ainda não ter produção local, os carros da família Haval H6 já contam no país com toda a infraestrutura de vendas, veículos à pronta entrega e peças de reposição.

“Além disso, a GWM não tem problemas de produção na China. A quantidade de carros que virá para o Brasil dependerá do “chamado” do mercado. Se a procura for superior ao previsto, é só fazermos mais pedidos para a matriz na China. A chegada de mais carros ao Brasil só dependerá, então, do tempo embarcado nos navios”, explica Oswaldo Ramos, Chief Commercial Officer (CCO) da marca no Brasil.

A proposta da GWM é ter 130 pontos de vendas no Brasil.

O H6 Premium HEV chega como a versão de "entrada" da marca no Brasil, à venda por R$ 209 mil Crédito: GWM/Divulgação

Grandes distâncias

De acordo com a GWM, o Haval H6 HEV é indicado para quem precisa de um veículo para viajar grandes distâncias. Equipado com a tecnologia e-Traction, o SUV conta com um motor a combustão 1.5 turbo e um elétrico. Juntos, produzem 243 cavalos de potência e 54 kgfm de torque.

Já os dois H6 plug-in – o Premium PHEV e o GT – usam o mesmo motor 1.5 turbo a combustão combinado a dois elétricos (um em cada eixo), que produzem em conjunto 393 cavalos de potência e 77,7 kgfm de torque.

Posicionado no segmento de SUVs médios, o H6 Premium HEV concorrerá com as versões mais sofisticadas do Toyota Corolla Cross, do Jeep Compass e do Volkswagen Taos.

O recurso Auto Reversing Assistance refaz os últimos 50 metros do carro manobrando para trás automaticamente Crédito: GWM/Divulgação

O H6 HEV será vendido apenas em uma opção de acabamento, com o mesmo pacote de equipamentos e tecnologia das versões plug-in, com condução semiautônoma (ADAS – Advanced Driver Assistance System) nível 2+.

Entre os itens de tecnologia e conforto, o H6 HEV traz “update” de software pela nuvem (OTA), controle remoto do veículo pelo celular, central multimídia de 12,3 polegadas com espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay sem fio, comandos por voz em português, ar-condicionado de duas zonas, bancos dianteiros elétricos com ventilação, seis airbags e porta-malas com abertura elétrica por sensor de presença.

A carroceria é disponível em seis cores, todas inspiradas em pedras brasileiras – Azul Topázio, Marrom Citrino, Preto Hematita, Branco Ágata, Cinza Diamante e Vermelho Granada.

A GWM faz questão de assegurar que o preço do H6 HEV é único mesmo, sem acrescentar mais nada a qualquer uma das seis cores de pintura disponíveis, garantia de cinco anos sem limite de quilometragem e entrega em casa no sistema Home Delivery em todas as 5.570 cidades do Brasil.

Como condição especial de lançamento, chamada de “Tranquilidade Dois Anos GWM”, a marca disponibiliza uma série de itens gratuitamente, válidos apenas durante a pré-venda, que termina em 31 de março.

SUV conta com um motor a combustão 1.5 turbo e um elétrico. Juntos, produzem 243cv e 54kgfm de torque Crédito: GWM/Divulgação

Esse pacote inclui teto solar elétrico panorâmico (único opcional disponível no H6, que, a partir de abril, terá um acréscimo de R$ 10 mil ao seu preço) e dois anos de revisão grátis ou 24 mil quilômetros, com direito ao “Tomorrow Assistance”, serviço de oficina remota ou no local indicado pelo cliente e carro de reserva (da própria GWM) enquanto o H6 estiver sendo reparado.

Dentro das preferências locais

Para o mercado brasileiro, o Haval H6 Premium HEV, que é comercializado na China, teve mudanças significativas, passando por ajustes no nível de maciez da assistência elétrica, na relação de giro do volante e nas respostas mais rápidas e diretas.

No projeto de “nacionalização” do SUV híbrido, houve ainda reprogramação de recursos de condução ativa e no sistema de conectividade, com o carro “falando” o Português, inclusive nos comandos por voz.

No estilo, ganhou um pacote de acabamentos externos em black piano, formado pelas molduras das janelas, racks, spoiler e frisos decorativos na traseira e nas laterais. No interior, o H6 HEV “brasileiro” tem revestimentos de console e portas em black piano com bancos de couro preto.

Nota-se uma evidente preocupação da GWM com a central multimídia – item fundamental na escolha na hora da compra de um veículo atualmente – na tradução e na velocidade de processamento. Uma tela de 12,3 polegadas com resolução Full-HD utiliza o processador Qualcomm Snapdragon.

No interior, o H6 HEV “brasileiro” tem revestimentos de console e portas em black piano com bancos de couro preto Crédito: GWM/Divulgação

Outra comodidade são os comandos de voz para algumas funções, como abrir o teto solar, regular a temperatura e o volume do som. O H6 HEV vem com o chip (e-Sim) da Claro embarcado, que ativa os serviços conectados, como o uso do “hot spot”, ligações para o B-Call da GWM e de emergência (193), atualizações remotas de software por “over-the-air” e informações de entretenimento e do veículo – autonomia, localização em tempo real e abertura e fechamento das portas.

Tecnologias à disposição

O Haval H6 Premium HEV é um SUV híbrido de porte médio que tem bateria recarregável somente pelas frenagens regenerativas. Difere-se do H6 Premium PHEV, que é um híbrido plug-in, por não poder ter sua bateria carregada em tomadas externas e por ter apenas um motor elétrico e uma bateria pequena, de apenas 1,6 kWh.

Para o teste de avaliação e primeiras impressões, em um circuito rodoviário e urbano entre as cidades paulistas de Iracemápolis (onde fica a fábrica da GWM) e a vizinha Limeira, a GWM promoveu uma disputa para premiar quem conseguisse a melhor média de consumo.

Mas tal competição era irrelevante para quem desejava conhecer o que o SUV tinha para oferecer em termos de desempenho, segurança e conforto. No quesito consumo de combustível, os dados fornecidos pelo Inmetro são de 13,8 km/l na cidade e de 12 km/l na estrada. Um consumo bem acima do concorrente Corolla Cross Hybrid, que obteve 17,8 km/l na cidade e 14,8 na estrada.

Contudo, o modelo da GWM entrega quase o dobro da potência e mais que o dobro do torque do SUV híbrido da Toyota. O “powertrain” do Haval H6 Premium HEV, com uma transmissão automática de duas marchas associada ao propulsor térmico, garante uma potência e torque combinados de 243 cavalos e de 54 kgfm – o rival Corolla Cross Hybrid entrega 122 cavalos e 24,1 kgfm.

O SUV da GWM acelera da inércia a 100 km/h em 7,9 segundos e pode chegar a 175 km/h de final, de acordo com a fabricante. Durante o teste, tudo o que foi possível experimentar no H6 Premium HEV agradou bastante.

O SUV tem um desempenho bem adequado para seus mais de dois mil quilos, com boas retomadas e estabilidade para lá de confiante, mesmo em curvas feitas com aceleração acima do recomendado.

Quem dirige o H6 Premium HEV conta com piloto automático adaptativo (ACC) com função stop&go, frenagem automática de emergência, alertas de trafego traseiro e de pontos cegos e condução semiautônoma de nível 2+, formada por sensores e câmeras na frente e atrás.

O modelo traz também controle de tração, assistente de declive e de saída em rampa, monitoramento de pressão dos pneus, alerta de velocidade, reconhecimento de placa de trânsito e sistema anticapotamento.

Porém, os recursos mais impressionantes são o Auto Reversing Assistance – refaz os últimos 50 metros do carro manobrando para trás automaticamente – e o Parking Assist – estaciona e tira o veículo de uma vaga comum sozinho e em paralelas.

Na tela da multimídia, o motorista pode acompanhar tudo de braços cruzados. E, se não soubesse dos recursos de computação gráfica, juraria que há um drone sobrevoando o carro.

Ficha técnica

O H6 Premium HEV conta com piloto automático adaptativo (ACC) com função stop&go e condução semiautônoma de nível 2+ Crédito: GWM/Divulgação

GWM Haval Premium H6 HEV