Hyundai Creta N Line Night Edition terá apenas 900 unidades

A edição limitada traz novidades no visual, adicionando detalhes na cor preta Crédito: Hyundai/Divulgação

A pré-venda inicia no dia 13 de março e será aberta apenas para clientes da marca, com cerca de 300 veículos disponíveis. Já o público em geral poderá ter acesso à venda da versão Creta N Line Night Edition a partir do início de abril, segundo a montadora.

Disponível em apenas três cores, os preços variam de acordo com a tonalidade escolhida: R$ 181.490 no Preto Onix, R$ 183.890 no Branco Atlas biton e R$ 184.790 no Cinza Silk, também biton.

Entre as novidades está o sistema de som assinado pela marca Bose, que segundo a montadora, pela primeira vez no modelo, segundo a montadora. São oito alto-falantes de alto desempenho, sendo: um alto-falante central de 3,25 polegadas de médio/alto alcance, dois tweeters de 1 polegada, dois alto-falantes dianteiros de 6,5 polegadas, dois alto-falantes traseiros de 5,25 polegadas, além de um subwoofer de 5,25 polegadas instalado no porta-malas.

Além de contar com amplificador de 6 canais, a edição especial do Creta oferece tecnologia de compensação de velocidade dinâmica, que monitora a velocidade do veículo e ajusta automaticamente os aspectos da música para garantir uma audição consistente, melhorando a experiência para os ocupantes.

Creta N Line Night Edition: áudio e conectividade

“O brasileiro é reconhecidamente um apaixonado pelo estilo esportivo, e por isso, o país foi o escolhido para receber em 2022 a primeira versão do Creta N Line no mundo, que confirmou nossas expectativas e se revelou um grande sucesso. Agora, a nova série Night Edition atende ainda mais aquele consumidor ‘Smart Performer’, que é como chamamos o cliente do CRETA N Line”, comenta o vice-presidente de Operações Comerciais da Hyundai para as Américas Central e do Sul, Gerardo Carmona.

Diferenciais no design

A edição limitada traz novidades no visual, adicionando detalhes na cor preta. No design externo, o modelo se destaca pela grade frontal N Line com acabamento dark chrome também no logotipo da Hyundai, finalização que se repete nos logotipos traseiros.

As saias laterais e os protetores dos para-choques dianteiro e traseiro são em preto com detalhes em grafite. As atualizações passam ainda pelos retrovisores externos na cor preto brilhante, maçanetas externas na cor do veículo e rodas de liga leve com design exclusivo N Line pintadas em preto brilhante de 18" e pneus 215/55 R18.

O Creta N Line Night Edition traz soleira personalizada nas portas dianteiras, numeradas de 001 a 900, onde aparece a nomenclatura Night Edition, acompanhada pelo emblema N Line. O emblema também está aplicado nos para-lamas e na grade dianteira.

Visual diferenciado

Assim como a versão esportiva, que foi lançada no ano passado, a Night Edition também tem faróis e lanternas em LED com acabamento escurecido e saída de escapamento com duas ponteiras visíveis.

Já no interior, a série especial traz acabamento interno do teto na cor preta, bancos revestidos em couro sintético na cor preta com emblema N Line e costura vermelha que também está presente na alavanca de câmbio e no volante. O modelo, assim como as versões topo de linha, está equipado também com teto solar panorâmico.

Motorização

O Creta N Line Night Edition vem com o motor aspirado Smartstream 2.0L com 167 cavalos de potência Crédito: Hyundai/Divulgação

O Creta N Line Night Edition vem com o motor aspirado Smartstream 2.0L com 167 cavalos de potência, torque máximo de 20.6 kgf.m a 4,700 RPM. A transmissão automática é de seis velocidades.

Para esta edição a montadora trouxe mudanças técnicas em sua estrutura: foram adaptados novos amortecedores e molas dianteiras para tornar a suspensão mais rígida. Uma nova calibração também foi inserida, tornando a direção elétrica mais firme, quando comparada ao Creta N Line anterior.

Segurança e conectividade

Por estar posicionada acima do Hyundai Creta N Line, a série Night Edition oferece o pacote completo de assistência avançada para condução (ADAS), até então disponível apenas na versão de topo Ultimate. As novidades incluem o Controle de Velocidade Adaptativo (SCC) e o Sistema de Frenagem Autônomo para carros, pedestres e ciclistas e também para convergência à esquerda (FCA-JT).

Assim como na versão N Line de linha, ele vem equipado com a central multimídia BlueNav, de 10,25 polegadas. Há também um pacote completo de funções do Bluelink para oferecer mais segurança, com recursos como câmera 360º, que permite também o monitoramento remoto do entorno do veículo; além das funções de climatização e comando de voz.

O condutor tem ainda, no sistema multimídia, ferramentas de busca de pontos de interesse, localidades em tempo real, informações do tráfego e o modo guia de destino, todas atuando diretamente no GPS do veículo.

Segundo a montadora, o pacote de uso do Bluelink é gratuito durante três anos, válido a partir da data de compra do veículo. Após este período, os serviços terão mensalidade a partir de R$ 29,90.

Com informações da Hyundai.

Ficha Técnica

Disponível em apenas três cores, os preços variam de acordo com a tonalidade escolhida Crédito: Hyundai/Divulgação

Hyundai Creta N Line Night Edition