Teaser do Hyundai Creta aponta lançamento de nova versão  no dia 8 de março

A Hyundai divulgou nesta quinta-feira (2), um teaser em suas redes sociais sobre uma nova versão do Creta, que está programada para ser lançada no dia 8 de março, segundo hotsite que também foi divulgado pela marca.
Nas imagens que a montadora liberou da versão, é possível ver apenas a silhueta do SUV. A postagem traz a legenda “A noite em sua versão mais exclusiva”, sugerindo o que podem ser características do veículo.
Esta seria mais uma versão a acrescentar na linha do SUV, ao lado da esportiva N Line, que estreou no ano passado. O Creta, inclusive, ocupa a posição de SUV mais vendido em 2023, segundo lista da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), com 9.575 emplacamentos no primeiro bimestre de 2023, ultrapassando o Chevrolet Tracker, campeão nessa categoria, no ano passado.