Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Teaser do Hyundai Creta aponta lançamento de nova versão  no dia 8 de março
Linha 2023

Teaser do Hyundai Creta aponta lançamento de nova versão  no dia 8 de março

Divulgado nas redes sociais da marca, lançamento acontece em 8 de março e será mais uma versão especial, a exemplo da esportiva N Line

Publicado em 03 de Março de 2023 às 12:11

Publicado em 

03 mar 2023 às 12:11
Hyundai Creta, SUV
Na imagem liberada, é possível ver apenas a silhueta do SUV Crédito: Hyundai/Divulgação
A Hyundai divulgou nesta quinta-feira (2), um teaser em suas redes sociais sobre uma nova versão do Creta, que está programada para ser lançada no dia 8 de março, segundo hotsite que também foi divulgado pela marca.
Nas imagens que a montadora liberou da versão, é possível ver apenas a silhueta do SUV. A postagem traz a legenda “A noite em sua versão mais exclusiva”, sugerindo o que podem ser características do veículo.
Esta seria mais uma versão a acrescentar na linha do SUV, ao lado da esportiva N Line, que estreou no ano passado. O Creta, inclusive, ocupa a posição de SUV mais vendido em 2023, segundo lista da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), com 9.575 emplacamentos no primeiro bimestre de 2023, ultrapassando o Chevrolet Tracker, campeão nessa categoria, no ano passado.

LEIA MAIS EM MOTOR

Nova geração do BMW X1 estreia no Brasil de cara nova e produção nacional

Conheça 9 SUVs que você pode comprar por até R$ 150 mil

Jeep Wrangler 2023 chega ao Brasil a partir de R$ 456.992

Peugeot e-2008 GT é o terceiro carro elétrico da marca no país

Sabia que o carro zero também precisa de manutenção?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Hyundai SUV Hyundai Creta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados