Nova geração do BMW X1 estreia no Brasil de cara nova e produção nacional

A nova geração estreia também produção nacional, na fábrica da montadora em SC Crédito: BMW/Divulgação

A BMW apresentou, nesta segunda (23), a nova geração do X1, utilitário esportivo classificado de SAV (acrônimo de Sports Activity Vehicle, veículo para atividade esportiva, termo criado pela própria montadora), modelo de SUV premium de entrada mais vendido no Brasil, pelo sexto ano consecutivo, segundo levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

A nova geração estreia também produção nacional, na fábrica da montadora em Araquari (SC), trazendo, assim como a versão europeia, mais equipamentos e mais potência. Ao todo, serão três versões e duas opções de motorização, a 2.0l TwinPower Turbo, agora com 204cv na versão sDrive20i, e 1.5l TwinPower Turbo, de 156cv na nova versão sDrive18i.

“O novo BMW X1 chega para revolucionar o segmento de SAVs no Brasil. Sucesso em todas as gerações, ele está melhor do que nunca! Imponente, tecnológico e ainda mais conectado. Lançar esse modelo no Brasil, com produção nacional e alta qualidade, é motivo de orgulho para todos nós. Ele mostra como a BMW está concentrada em sempre oferecer o melhor para os nossos clientes”, afirma a diretora de vendas da BMW do Brasil, Michele Menchini.

Todas as três versões vêm com o programa BSI gratuito pelo período de três anos ou 40 mil km (o que ocorrer primeiro). O BMW Service Inclusive (BSI) é um programa que oferece serviços de manutenção de veículos BMW, com cobertura mundial na rede de concessionárias autorizadas, sem custo adicional dos serviços cobertos.

Novidades no design

A nova geração trouxe um desenho mais robusto para o modelo, que cresceu 7 centímetros no comprimento (4,50m contra 4,43m do modelo anterior). Desses, 2 centímetros são de entre-eixos (2,69m contra 2,67m do modelo anterior), proporcionando mais espaço interno para o banco traseiro.

O BMW X1 ganhou desenho mais robusto para o modelo, que cresceu 7 centímetros no comprimento Crédito: BMW/Divulgação

Completam as medidas, 2cm extras na largura (de 1,82m para 1,84m) e 5 centímetros a mais de altura (de 1,59m para 1,64m). O porta-malas tem 476 litros com os bancos na posição normal e 1.527 litros com os bancos rebatidos.

Na dianteira, o para-choque ganhou novo desenho com novas tomadas de ar agressivas e funcionais. A tradicional grade duplo-rim também foi redesenhada e ficou mais imponente, assim como os faróis, que são full LEDs adaptativos em todas as versões.

O para-choque traseiro, assim como o layout de luzes do conjunto ótico traseiro, ganharam novo visual, mais esportivo. As rodas têm design e tamanho exclusivos: 18 polegadas para a versão sDrive18i, 19 polegadas na versão sDrive20i X-Line e 20 polegadas na versão sDrive20i M Sport.

Conectividade

Por dentro, o BMW X1 também traz novidades, a começar pelo desenho do cockpit, herdado do conceito encontrado no BMW iX, modelo 100% elétrico da marca. O SAV passa a ser equipado com uma tela curvada em TFT de alta resolução — composta por duas peças, de 10,2” (painel de instrumentos) e 10,7” (multimídia).

O novo sistema operacional do modelo permite que os comandos sejam acionados por voz, tato ou pelo comando central giratório do i-Drive. O sistema multimídia permite utilizar aplicativos de smartphones, com preparação para Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

Por dentro, o BMW X1 também traz novidades, a começar pelo desenho do cockpit, herdado do conceito encontrado no BMW iX Crédito: BMW/Divulgação

Além disso, o recurso ConnectedDrive fornece serviços como: chamada de emergência inteligente, aviso de manutenção por telemetria, navegação com informação de trânsito em tempo real, portais de notícias, clima e aplicativos, além de serviços remotos que podem ser acionados a partir do app My BMW, como trancar e destrancar as portas, buzinar, localizar o veículo e enviar destinos diretamente ao sistema de navegação.

Motorização

Debaixo do capô, o novo BMW X1 traz duas opções de motorização. A versão sDrive18i GP é equipada com um motor 1.5 litro (1.499cm³), três cilindros em linha, TwinPower Turbo, que é capaz de entregar 156cv de potência máxima (entre 4.700 e 6.500rpm) e 230Nm de torque, já a partir de 1.500rpm até 4.600rpm, e está acompanhado por uma transmissão Steptronic de 7 marchas.

Já as versões sDrive20i X-Line e M Sport estão equipadas com a nova geração de motor BMW TwinPower Turbo 2.0 litros (1.998cm³), quatro cilindros em linha, 204cv e 300Nm de torque. Em comparação com o motor anterior, são 12cv extras e 20Nm a mais de torque.

O câmbio, assim como na versão sDrive18i, é Steptronic de 7 marchas. Com esse conjunto, as versões sDrive20i aceleram de 0 a 100km/h em apenas 7,6 segundos e a velocidade máxima é de 236km/h.

De acordo com o programa Conpet, do Inmetro, o novo BMW X1 está mais eficiente. A versão sDrive18i tem consumo aferido de 11,4km/l em ciclo urbano e 13,5km/l na estrada. Já as versões sDrive20i alcançam médias de 10,7km/l e 13km/l, em ciclos urbanos e de estrada, respectivamente.

Equipamentos

O veículo vem equipado, entre outros, com sistema Parking Assistant Plus, ar-condicionado com controle digital automático de três zonas e sistema que destrava e acende luzes de boas-vindas ao se aproximar do carro e tranca o veículo ao se afastar sem necessidade de encostar na chave ou na maçaneta, além de possibilitar a abertura do porta-malas através da aproximação do pé no para-choque traseiro.

O SAV passa a ser equipado com uma tela curvada em TFT de alta resolução Crédito: BMW/Divulgação

Além disso, ele tem assistente de condução inteligente com alertas visuais e sonoros, Head-Up Display, teto solar panorâmico, sistema de som Harman Kardon e carregador de smartphone sem fio. Há ainda o Assistente Pessoal Inteligente BMW, que é ativado por comando de voz para se conectar a assistentes de voz.

O novo BMW X1 tem cinco opções de cores para a carroceria (Branco Alpino, Preto Safira, Azul Phytonic, Verde Cape York, Prata Space e Azul Portimão) e três opções de acabamento interno (Preto/Preto, Mocha/Preto e Oyster/Preto).

Confira os preços do novo BMW X1

sDrive18i GP: R$ 296.950

R$ 296.950 sDrive20i X-Line: R$ 328.950

R$ 328.950 sDrive20i M Sport: R$ 349.950