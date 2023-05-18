Ram 1500 Limited chega ao ES: saiba tudo sobre a picape de luxo

O modelo vem direto dos EUA com duas configurações: a Limited e a Limited Night Edition Crédito: Ram/Divulgação

A guerra das picapes full-size está longe de terminar e quem traz para o Espírito Santo mais um modelo voltado para o luxo é a Ram, que lança nesta quinta-feira, 18, a 1500 Limited. Parte integrante da família da 1500 Rebel, também chamada de premium muscle truck, o modelo vem direto dos EUA com duas configurações: a Limited e a Limited Night Edition. Os preços partem de R$ 529.990.

A concessionária da marca, em Vitória, realiza um evento em conjunto com o lançamento nacional da picape. “A Ram se reinventa e mostra mais uma vez porque desponta no mercado de picapes, com tecnologia, conforto, versatilidade na direção e potência já conhecidas da marca”, destaca Bernardo Chieppe, diretor comercial da Vitória Motors Jeep e Ram.

A Ram 1500 Limited traz o motor HEMI V8 de 5,7 litros que produz 400 cv de potência e 56,7 kgfm de torque. Ela tem ainda câmbio automático de oito marchas TorqueFlite, com seletor giratório no painel, que livra espaço no console central.

O sistema de tração conta com o modo 4x4 Auto, que não tem na Rebel, cuja função é aumentar a segurança na condução, inclusive no asfalto. Além disso, há as opções 4x4 High e 4x4 Low (reduzida, exclusiva para uso off-road).

Outra diferença com relação à Rebel é o diferencial mais longo (3,21 ante 3,94), o que permite rodar com rotações mais baixas, a qualquer velocidade. Segundo a montadora, isso gera mais eficiência energética e economia de combustível.

Sua capacidade de reboque é de 3.647 kg. A 1500 Limited traz também os pneus 285/45 R22XL All Season da Pirelli com rodas de liga leve aro 22”. A picape ainda é equipada com proteções para suspensão dianteira, sistema de direção, tanque de combustível e caixa de transferência.

O modelo tem cinco modos de direção, de acordo com a necessidade do motorista:

Normal – altura padrão para uso corriqueiro, com 211 mm de altura do solo.

Aero – suspensão baixa 15 mm automaticamente acima de 100 km/h.

Off-road 1 – eleva o vão livre para 241 mm.

Off-road 2 – altura do solo chega a 262 mm.

Park – ajuda para entrar ou sair da cabine e facilita a colocação ou retirada de carga na caçamba, deixando um vão livre de 159 mm.

Luxo por dentro e por fora

Ram 1500 Limited por fora

A Ram 1500 Limited oferece bancos traseiros reclináveis em até 8°, apoia-braços mais largo que o comum, abrigando, inclusive um porta-objetos e dois porta-copos. O assoalho traseiro é plano, o que não compromete o espaço para quem vai no meio.

O modelo tem ainda teto solar panorâmico com quase 1 m² de área, cabine revestida em couro e madeira, com apliques em alumínio. As colunas e forro de teto têm revestimento escuro e o acesso ao interior é facilitado pelos estribos elétricos automáticos de série.

Os bancos dianteiros e traseiros são aquecidos e ventilados, sendo que os dianteiros dispõem de ajustes elétricos de 12 vias e duas posições de memória. Os pedais de acelerador e freio contam com regulagem elétrica de distância.

O console central traz duas tomadas de 115V, 9 portas USB (sendo 4 do tipo C, de carregamento rápido), contando as saídas dianteiras e traseiras. Além dos dois porta-copos dianteiros, dois traseiros e as saídas de ar para a segunda fileira. O espaço total de armazenamento interno é de 151 litros, com destaque para as gavetas no assoalho traseiro e o porta-objetos do console dianteiro, capaz de acomodar um laptop de 15”.

Sua capacidade de reboque é de 3.647 kg Crédito: Ram/Divulgação

Na caçamba, o modelo vem com tampa multifuncional que pode ser aberta de duas maneiras. Outro recurso são os compartimentos impermeáveis e com trava localizados nas laterais da caçamba, com capacidade de 107 litros cada, além de iluminação interna e tomada de força.

Ao todo são 1.414 litros de capacidade volumétrica quando somamos esses espaços com os 1.200 litros da caçamba, que é protegida por revestimento especial. O modelo tem ainda degrau de acesso retrátil, divisor de caçamba, iluminação interna de LED e capota marítima de série.

Conectividade e segurança

A Ram 1500 Limited marca a estreia da Ram Connect, plataforma que conecta o motorista à picape, tanto pelo aplicativo de smartphone quanto pelos recursos a bordo. Entre os itens de segurança está o monitoramento 24 horas, emergência e navegação inteligente. O acesso será gratuito a todos os serviços premium por 12 meses.

Central multimídia de 12” tem acesso a Apple Carplay e Android Auto sem fio Crédito: Ram/Divulgação

Outra novidade é o quadro de instrumentos 100% digital de 12 polegadas que também passa a equipar a 1500 Rebel, 2500 e 3500. O modelo tem ainda head-up display (HUD), que projeta no para-brisa informações como velocidade, coordenadas de navegação, limite de velocidade; e espelho retrovisor interno digital.

A central multimídia Uconnect de 12” tem acesso a Apple Carplay e Android Auto sem fio e navegação embarcada. O sistema de som é Harman Kardon com 19 alto-falantes e 900 watts de potência, com recurso de cancelamento ativos de ruídos externos.

O modelo está equipado ainda com visão 360° com quatro câmeras, carregamento por indução, freio de estacionamento elétrico, sensores crepuscular e de chuva e o sistema Keyless Enter ‘N Go com partida remota. Regulável em altura e profundidade e com aquecimento, o volante reúne comandos de assistência à direção, áudio, quadro de instrumentos e limitador da marcha mais alta.

O pacote de segurança da Ram 1500 Limited engloba mais de 100 itens como controle de cruzeiro adaptativo com stop & go, sistema de frenagem automática de emergência com detecção de pedestres, freios a disco nas quatro rodas com ABS e EBD, além dos controles eletrônicos de estabilidade, de tração e de mitigação de rolagem da carroceria.

Ram 1500 Limited por dentro

Também há seis airbags (dianteiros de múltiplo estágio, laterais dianteiros e de cortina frontal e traseiro). A versão oferece ainda o sistema de estacionamento semiautônomo paralelo e perpendicular (Park Assist), sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, assistente de permanência na faixa de rodagem e assistente de partidas em rampas.

No pacote de iluminação, destaque para os faróis de LED com dois projetores e sistema adaptativo, que ajusta o facho de luz conforme o ângulo de esterçamento do volante e controla a luz alta de acordo com a luminosidade externa e a presença de outros veículos no sentido oposto.

Versões

A Ram 1500 Limited Night Edition troca o acabamento cromado pela pintura preta e na cor da carroceria. Crédito: Ram/Divulgação

O modelo vem em duas versões. A Ram 1500 Limited, que traz detalhes cromados em todo o exterior incluindo para-choques dianteiro e traseiro, gancho de reboque, capa do espelho retrovisor, moldura das janelas, emblemas e ponteira do escapamento.

O acabamento interno é preto, com volante, painel de instrumentos, console central e painel de porta com revestimentos em madeira e couro genuínos e apliques em alumínio. As cores disponíveis são: Preto Diamond, Azul Patriot, Granito Crystal, Vermelho Delmonico e a nova Branco Marfim e o preço sugerido é de R$ 529.990.

Já a Ram 1500 Limited Night Edition troca o acabamento cromado pela pintura preta e na cor da carroceria. Nesta configuração, os faróis e lanternas contam com máscara negra, capô esportivo, além do para-choques na cor da carroceria, ganchos de reboque pretos, grade em preto brilhante, capa do retrovisor em preto brilhante, rodas pretas, moldura das janelas pretas, emblemas pretos e as ponteiras do escapamento pretas.

O interior é o mesmo ao da versão cromada. As cores disponíveis são: Preto Diamond, Azul Patriot, Granito Crystal e a nova Branco Marfim, com preço sugerido de R$ 539.990.

Ficha Técnica

A Ram 1500 Limited traz detalhes cromados em todo o exterior Crédito: Ram/Divulgação

Ram 1500 Limited

Motor: longitudinal dianteiro com 8 cilindros em V

longitudinal dianteiro com 8 cilindros em V Cilindrada total: 5.654 cm³

5.654 cm³ Taxa de compressão: 10,5:1

10,5:1 Potência máxima (ABNT): 400 cv a 5.600 rpm

400 cv a 5.600 rpm Torque máximo (ABNT): 56,7 kgfm a 3.950 rpm

56,7 kgfm a 3.950 rpm Nº de válvulas por cilindro: 2 no cabeçote

2 no cabeçote Combustível: Gasolina

Gasolina Transmissão: câmbio automático com oito marchas à frente e uma à ré

câmbio automático com oito marchas à frente e uma à ré Sistema de tração: caixa de transferência BW 48-11 On-demand. Modos de operação: 4x2, 4x4 Auto, 4x4 High e 4x4 Low. Comando elétrico

caixa de transferência BW 48-11 On-demand. Modos de operação: 4x2, 4x4 Auto, 4x4 High e 4x4 Low. Comando elétrico Relação de reduzida: 2,640

2,640 Freios: pedal com transmissão hidráulica com ESC. Dianteiros a discos ventilados com pinça deslizante. Traseiros a discos sólidos com pinça deslizante

pedal com transmissão hidráulica com ESC. Dianteiros a discos ventilados com pinça deslizante. Traseiros a discos sólidos com pinça deslizante Suspensão dianteira: braços triangulares (duplo A) com rodas independentes e barra estabilizadora. Elemento elástico: suspensão a ar com 5 modos (Normal, Off-road 1, Off-road 2, Aero e Park)

braços triangulares (duplo A) com rodas independentes e barra estabilizadora. Elemento elástico: suspensão a ar com 5 modos (Normal, Off-road 1, Off-road 2, Aero e Park) Suspensão traseira: eixo rígido, braços quíntuplos (five-link) com track bar, barra estabilizadora e amortecedores de tubo duplo. Elemento elástico: Suspensão a ar com 5 modos (Normal, Off-road 1, Off-road 2, Aero e Park)

eixo rígido, braços quíntuplos (five-link) com track bar, barra estabilizadora e amortecedores de tubo duplo. Elemento elástico: Suspensão a ar com 5 modos (Normal, Off-road 1, Off-road 2, Aero e Park) Direção: elétrica. Diâmetro mínimo de curva de 14 m

elétrica. Diâmetro mínimo de curva de 14 m Rodas: aro 22”

aro 22” Pneus: 285/45 R22 - all season

285/45 R22 - all season Peso do veículo em ordem de marcha: 2.692 kg

2.692 kg Capacidade de carga: 528 kg

528 kg Carga máxima rebocável (reboque com freio): 3.647 kg

3.647 kg Comprimento do veículo: 5.916 mm

5.916 mm Largura da carroceria: 2.085 mm

2.085 mm Altura do veículo: 1.972 mm

1.972 mm Distância entre-eixos: 3.670 mm

3.670 mm Bitola dianteira: 1.741 mm

1.741 mm Bitola traseira: 1.729 mm

1.729 mm Altura máxima do solo: até 262 mm (suspensão no modo Off-road 2)

até 262 mm (suspensão no modo Off-road 2) Ângulo de entrada: 23,51°

23,51° Ângulo de saída: 23°

23° Ângulo de rampa: 20,5°

20,5° Tanque de combustível: 98 litros

98 litros Caçamba: 1.711 mm comprimento, 1.295 mm de largura, 543 mm profundidade e volume de 1.200 litros.

1.711 mm comprimento, 1.295 mm de largura, 543 mm profundidade e volume de 1.200 litros. Volume dos compartimentos laterais (RamBox): 107 litros (cada)

107 litros (cada) Velocidade máxima: 174 km/h (limitada eletronicamente)

174 km/h (limitada eletronicamente) 0 a 100 km/h: 7,7 s

7,7 s Consumo ciclo urbano: 5,5 km/l

5,5 km/l Consumo ciclo estrada: 7,2 km/l

7,2 km/l Preço: R$ 529.990 (1500 Limited) e R$ 539.990 (1500 Limited Night Edition)