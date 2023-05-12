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Qualquer caminho é caminho

Versão Platinum da Ford F-150 mostra seus talentos no asfalto e na terra

Importada dos EUA, a versão topo de linha da picape grande da montadora americana é a mais chamativa da linha
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

12 mai 2023 às 10:23

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 10:23

Picape full size Ford F-150 Platinum
Lançada há 75 anos, a Série F de picapes Ford desembarca no Brasil em sua décima quarta geração Crédito: Ford/Divulgação
Para conquistar uma fatia do apetitoso segmento das picapes full size – até então dominado solitariamente pela marca Ram, do grupo Stellantis –, a Ford iniciou em fevereiro as pré-vendas no Brasil da F-150. Desde então, cerca de 650 unidades já foram comercializadas no mercado nacional e as primeiras entregas começaram no final de abril.
A picape grande da Ford chega trazendo na caçamba feitos impressionantes. Lançada há 75 anos, a Série F de picapes Ford desembarca no Brasil em sua décima quarta geração. Há 46 anos, é a picape mais vendida do mercado norte-americano e, nos últimos 41 anos, lidera também o ranking geral de vendas de veículos automotivos nos Estados Unidos.
A F150 é comercializada no Brasil em duas versões: a Lariat, com visual mais aventureiro, por R$ 479.990, e a Platinum, que investe mais no requinte, por R$ 509.990 – o preço pode variar de acordo com as tributações específicas de cada Estado.
Pela faixa de preços, é um produto voltado para a parte mais alta da pirâmide do agronegócio brasileiro e não se tornará “figurinha fácil” nas ruas nacionais – mas certamente renderá bons negócios para a Ford e para sua rede de concessionárias. Em breve, o segmento ganhará um novo concorrente – a Chevrolet Silverado, com desembarque previsto para o segundo semestre.
Picape full size Ford F-150 Platinum
São 5,88 metros de comprimento – 53 centímetros a mais que a picape média Ranger Crédito: Ford/Divulgação

Pequeno caminhão

A F-150 tem o porte de um pequeno caminhão. São 5,88 metros de comprimento – 53 centímetros a mais que a picape média Ranger –, 2,09 metros de largura, 1,96 metro de altura e 3,68 metros de entre-eixos, com 23,8 centímetros de vão livre em relação ao solo.
A caçamba tem 1,70 metro de comprimento e 1,52 metro de largura, com 53 centímetros de profundidade – permite levar até 1.370 litros e 681 quilos na versão Platinum. A suspensão é independente double wishbone na dianteira e com eixo rígido com feixes de molas na traseira.
A versão “top” Platinum, sem dúvidas, é a mais chamativa da F-150. Na dianteira, o capô é elevado e a imensa grade aerodinamicamente ativa cromada é ladeada por faróis full-led quadráticos, com conversão dinâmica e farol alto automático.
A assinatura de leds dos faróis se estende aos auxiliares de neblina instalados no para-choque “musculoso”. Rodas de aro 20, retrovisores, maçanetas e estribos retráteis são igualmente cromados. A inscrição “FX4” aparece nas laterais da caçamba, próximo às lanternas.
Picape full size Ford F-150 Platinum
A inscrição “FX4” aparece nas laterais da caçamba, próximo às lanternas Crédito: Ford/Divulgação
Na traseira, a tampa conta com abertura e fechamento elétrico na chave e um degrau para facilitar o acesso. As caçambas são revestidas com o protetor emborrachado Spray-In e contam com iluminação em leds, tomada de 110 V e nichos com trava. Um grande aplique aluminizado com o nome da versão Platinum atravessa a tampa da caçamba.
A versão “top” da F-150 é oferecida nas cores Preto Vesúvio, Prata Orvalho, Vermelho Zadar, Cinza Avalanche, Branco Nur, Cinza Torres, Azul Mônaco e Cinza Glasgow.
A rede de concessionárias oferece uma gama de acessórios para a picape grande da Ford, incluindo capota marítima de lona, extensor de caçamba, santantônio e até uma barraca de camping sob medida para ser instalada sobre a caçamba. O cliente tem também a possibilidade de blindagem da picape homologada pela Ford, feita pela Leandrini Blindagens.

Motorização

Picape full size Ford F-150 Platinum
A F-150 é movida pelo motor 5.0 V8 Coyote a gasolina de 405 cavalos a 6 mil giros e 56,7 kgfm de torque a 4.250 rpm Crédito: Ford/Divulgação
A F-150 é movida pelo motor 5.0 V8 Coyote a gasolina de 405 cavalos a 6 mil giros e 56,7 kgfm de torque a 4.250 rpm, associado a uma transmissão automática de 10 marchas com opção de trocas manuais – “powertrain” adotado também no cupê esportivo Mustang.
Com a ajuda do sistema start-stop, que desliga o motor nas paradas durante o trânsito e religa automaticamente quando o motorista solta o freio, o consumo fica em 6,3 km/l na cidade e em 8,6 km/l na estrada.
Como a capacidade do tanque de combustível é de assustadores 136 litros, a picape tem uma autonomia de mais de mil quilômetros. Assim, com a gasolina a quase R$ 6, encher totalmente um tanque vazio pode bater os R$ 800. De acordo com a Ford, a picape faz de zero a 100 km/h em 7,1 segundos.
O modelo oferece oito modos de condução e trações 4x2, 4x4 Low, 4x4 High e 4x4 automática. Além dos sistemas de assistência ao motorista do Co-Pilot 360 Assistant, a segurança é reforçada pelos oito airbags – frontais, laterais, de cortina e de joelhos para motorista e carona –, pelo ABS nas quatro rodas e pelos controles de rolagem, de estabilidade, de tração e de descida.
Picape full size Ford F-150 Platinum
A cabine da F-150 Platinum esbanja conforto e amplos espaços para motorista e mais quatro passageiros Crédito: Ford/Divulgação

A última ostentação

A cabine da F-150 Platinum esbanja conforto e amplos espaços para motorista e mais quatro passageiros, sensação potencializada pelo teto solar panorâmico de série. Dá até para entrar na cabine sem tirar o chapéu – algo que pode ser útil nesse tipo de veículo.
No volante grandalhão, a versão ostenta um inusitado oval “Ford” prateado. Os bancos em couro são imensos e mais parecem poltronas. No console central da versão, a manopla de câmbio 100% retrátil permite criar uma mesa de apoio para equipamentos, como laptops.
O cluster totalmente digital tem tela multicolorida de 12 polegadas (com diferentes cores e grafismos para representar cada modo de condução) e o novo Sync 4 com tela “touchscreen” de 12 polegadas, com conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto e reconhecimento de comandos de voz, estreia a nova geração do multimídia da Ford no Brasil.
O som Bang & Olufsen tem 18 alto-falantes (inclusive nos encostos de cabeça dianteiros) e amplificador, que conferem ao habitáculo uma performance acústica digna de casa de espetáculos.
Picape full size Ford F-150 Platinum
A caçamba tem 1,70 metro de comprimento e 1,52 metro de largura, com 53 centímetros de profundidade Crédito: Ford/Divulgação
A ergonomia é um destaque da F-150, com tudo muito bem posicionado e funcional. Há ajustes elétricos para a altura dos pedais, para altura e profundidade do volante e para os bancos elétricos, com dez posições para o motorista (com memória) e oito para o carona.
Para quem gosta de guardar badulaques, chamam a atenção os vários nichos – o que fica entre os bancos é absurdamente grande. Sob o banco traseiro, há outro espaço de 55 litros (com chave). A tampa da caçamba tem acionamento elétrico e conta com escada embutida.
Existem ainda tomadas, iluminação e revestimento na caçamba. Ambas as configurações da F-150 oferecem acesso por meio do aplicativo Fordpass Connect, que disponibiliza funções como fechamento e destravamento remoto, partida remota com climatização, pressão dos pneus e sistema de localização.

Primeiras impressões

Tatuí/SP - A apresentação da F-150 foi feita no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia de Tatuí, distante 146 quilômetros da capital paulista, criado há 45 anos pela Ford para testar e desenvolver seus produtos para o mercado latino-americano.
Seus mais de 50 quilômetros de pistas, sendo nove quilômetros de asfalto e 41 quilômetros de trilhas – com trechos de lama, areia, pedra, paralelepípedos e cascalho –, permitiram submeter a picape da Ford a uma grande variedade de situações.
No teste no asfalto, foi fácil de se perceber que na estrada a F-150 fica à vontade e se comporta como um carro de luxo com caçamba. As respostas do conjunto motor/câmbio são tão refinadas que nem parecem de uma picape.
Nas ultrapassagens, a potência de 405 cavalos torna tudo muito simples – basta pisar que o V8 acorda, com a F-150 parecendo ignorar seu tamanho. Mesmo com a caçamba vazia, apesar dos seus 2.517 quilos, se comporta com surpreendente agilidade e muita estabilidade, com níveis de ruído e de trepidação baixos.
Picape full size Ford F-150 Platinum
A grade cromada é ladeada por faróis full-led quadráticos Crédito: Ford/Divulgação
Além dos modos de condução mais funcionais no asfalto – “Normal”, “Eco”, “Esportivo” e “Escorregadio” – e dos sistemas de assistência ao motorista (que incluem piloto automático adaptativo, assistente de faixas, monitor de ponto-cego, alerta de colisão com frenagem automática e assistente de cruzamentos), a segurança é reforçada pelos controles de rolagem, de estabilidade, de tração e de descida.
Apesar de todas as tecnologias, em um veículo desse porte, é recomendável reservar um espaço adicional para as frenagens emergenciais. Para quem gosta de levar trailers, a capacidade de reboque é de 3.515 quilos.
Há um receptor de engate com preparação elétrica e um modo específico do câmbio denominado “Rebocar/Transportar”. E a picape também proporciona um avançado Assistente de Reboque, que facilita bastante na hora de estacionar – tarefa complexa nesse tipo de composição.
No off-road, quem “mostra serviço” são os modos de condução “Neve Intensa/Areia”, “Lama/Terra” e “Rocha/Avanço Lento”, que podem ser associados às trações 4x2, 4x4 Low, 4x4 High e 4x4 automática.
O torque é de assustadores 56,7 kgfm – como comparação, um caminhão leve Mercedes-Benz Accelo, que pode levar mais de cinco toneladas de carga, tem um torque pouco maior, de 62 kgfm (mas entrega apenas 153 cavalos).
E o melhor é que o torque da F-150 já aparece em boa parte nas rotações baixas – ou seja, nunca falta força nas situações complicadas. O bloqueio do diferencial traseiro, as rodas de aro 20 e os pneus Hankook 275/65 A/T, para todo tipo de terreno, também dão uma contribuição bem efetiva para a performance lameira.

Ficha Técnica

Picape full size Ford F-150 Platinum
Como a capacidade do tanque de combustível é de 136 litros, a picape tem uma autonomia de mais de mil quilômetros Crédito: Ford/Divulgação

Ford F-150 Platinum

  • Motor: Coyote 5,0 litros V8 a gasolina
  • Potência: 405 cavalos a 6 mil rpm
  • Torque: 56,7 kgfm a 4.250 rpm
  • Transmissão: automática de 10 velocidades
  • Tração: integral de duas velocidades AWD com travamento mecânico 4WD. Diferencial traseiro blocante eletrônico e modos de condução selecionáveis
  • Carroceria: picape grande de cabine dupla com cinco lugares e quatro portas
  • Dimensões: comprimento de 5,88 metros, largura de 2,43 metros (com espelhos) e 2,09 metros (com espelhos dobrados), altura de 1,96 metro (até a base da antena) e 3,69 metros de entre-eixos 
  • Peso em ordem de marcha: 2.517 quilos
  • Capacidade da caçamba: 1.370 litros
  • Capacidade de carga: 681 quilos
  • Capacidade de reboque: 3.515 quilos
  • Tanque de combustível: 136 litros
  • Preço: R$ 509.990 (pode variar com as tributações específicas de cada Estado)

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