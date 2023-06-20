Ram estreia no segmento de picapes médias com a Rampage; veja versões e preços

Rampage tem três versões, com duas variações de motor: turbodiesel e Hurricane 4 a gasolina Crédito: Ram/Divulgação

SÃO PAULO - A Ram apresentou, nesta segunda-feira (20), a nova picape da linha da marca, a Rampage. Vindo do inglês, a palavra significa fúria, alvoroço, como a montadora deixou bastante explícito na apresentação realizada na segunda, em São Paulo, em um evento exclusivo para a imprensa e convidados da marca.

Como sua primeira incursão no segmento de médias, a nova Rampage reúne as características tanto externas quanto internas e tecnológicas da marca, além de oferecer duas opções de motorização: o já consagrado Turbodiesel 2.0 com 171cv de potência e 380 Nm de torque (utilizado na Toro, cujo projeto inspirou a Rampage) e o novo Hurricane 4, que tem 272cv de potência e 400 Nm de torque.

A Rampage foi toda desenvolvida no Brasil, desde o seu projeto, que começou há cerca de três anos, passando por sua fabricação no Polo Stellantis de Goiana (PE) e testes. Ao todo, segundo a montadora, foi feito um investimento superior a R$ 1,3 bilhão, do total de R$ 16 bilhões que a Stellantis (conglomerado ao qual pertence a marca Ram) está colocando no Brasil entre 2018 e 2025.

Para o vice-presidente da marca Ram para a América do Sul, Breno Kamei, a decisão de investir em uma picape média teve dois fatores de peso, sendo o primeiro, a questão financeira, já que a Ram é uma marca Premium e objeto de desejo de muitas pessoas.

E o segundo motivo, pelo fato de as cidades brasileiras não terem uma estrutura para picapes de grande porte, as full size, já que muitos condomínios, principalmente, não caberiam um veículo do porte das picapes que fazem tanto sucesso nos EUA.

“A Rampage vai redefinir o que uma picape pode ser. Por isso, buscamos um nome que trouxesse significado literal do que desejamos introduzir no mercado”, complementa.

Segundo o vice-presidente de Operações Comerciais Ram Brasil, Everton Kurdejak, a intenção, até o final do ano, é chegar ao primeiro lugar do segmento Premium no mercado nacional, já que atualmente a marca ocupa a segunda posição, com 18,3% do market share, atualmente.

“De 2019 a 2023, tivemos uma evolução de 1.500%. Somos a segunda marca premium do mercado, mas queremos chegar à liderança no país, com este carro que é realmente um objeto de desejo”, adianta.

Pré-venda

A Ram começa, na próxima quinta-feira (22), a pré-venda da picape Crédito: Ram/Divulgação

Para isso, a marca começa, na próxima quinta-feira (22), a pré-venda da picape, em uma ação de vendas bastante agressiva, a começar pelo preço da picape, que inicia em R$ 239.990 para a versão de entrada, a Rampage Rebel com motor turbodiesel, indo até R$ 269.990 para a versão topo de linha, a esportiva R/T equipada com o motor Hurricane 4.

Ao todo, serão três versões: a Rebel, de entrada, com motorização turbodiesel ou a gasolina (hurricane 4); a Laramie, mais luxuosa, com detalhes cromados, também com duas opções de motorização; e por fim, a R/T, esportiva, que disponibiliza apenas o motor a gasolina e uma série de diferenciais estéticos que evidenciam a sua pegada mais esportiva.

O modelo terá sete cores: as metálicas Prata Billet, Azul Patriot, Maximum Steel e Preto Diamond; a sólida Vermelho Flame, a perolizada Branco Pérola e a cor especial e oficial da versão R/T Sting Grey.

A pré-venda será completamente on-line e terá 500 picapes disponíveis, com o Pack Elite gratuito (som premium Harman Kardon, banco elétrico do passageiro de 12 vias e luzes ambientes). Essas serão as primeiras a ser produzidas e devem chegar para seus compradores entre os meses de agosto e setembro.

A segunda fase começa assim que esgotar esse estoque, e haverá mais 1.000 carros para serem vendidos, mas estes diretamente junto às concessionárias da marca. Neste caso, apenas os preços da pré-venda serão mantidos e os veículos devem chegar entre os meses de setembro e outubro. Após essa ação, o lançamento oficial da picape acontecerá nas lojas da marca no dia 17 de agosto.

Pequena, mas com aparência robusta

Design da Ram Rampage

Apesar do seu projeto ter algo da Toro, a Rampage é feita sobre um chassi, ao contrário da SUP da Fiat, que é monobloco e bem maior. São 5.028 mm de comprimento,1.886 mm de largura, 1.780 mm de altura, 2.994 mm de entre eixos e 264 mm de vão livre entre os eixos.

Por fora, ela lembra bastante as versões maiores, com uma carroceria “musculosa”, conjuntos óticos traseiro e dianteiro em full LED e setas dinâmicas, com a luz se “movimentando” de dentro para fora. Ainda com relação aos faróis, eles contam com um projetor de função dupla, responsável pelo farol baixo e alto. E os de neblina também são em LED com função cornering (acompanham a curva).

A picape tem capacidade de carga de 1.015 kg com motor a diesel e 750 kg na versão a gasolina. A caçamba, tem capacidade de 980 litros e possui abertura elétrica (por um botão na chave). Ela tem amortecimento, para baixar com suavidade e iluminação interna também em LED.

Atrás, as lanternas trazem grafismos que, quando iluminados, remetem à bandeira dos Estados Unidos, com listras vermelhas e a luz de ré formando o retângulo das estrelas. Ambos conjuntos óticos ainda possuem um welcome movement ao ligar a picape.

O DNA da marca também se faz presente por dentro, com bancos inspirados em móveis premium, alto nível de acabamento, com o uso de materiais como couro perfurado e suede (este, exclusivo da versão R/T,que também conta com costuras vermelhas). O banco do motorista é elétrico de série.

O painel de instrumentos é revestido em couro, assim como o painel de portas, o apoio do braço central e o volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade. O painel de porta dianteiro e a parte superior do painel de instrumentos são de toque macio.

Tecnologia e segurança

Cabine conta com duas telas digitais: o quadro de instrumentos e o sistema multimídia Crédito: Ram/Divulgação

Ao todo, a Rampage tem 22,6 polegadas de telas, sendo 10,3” do quadro de instrumentos completamente digital e 12,3” do monitor da central multimídia, com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além da possibilidade de parear dois smartphones ao mesmo tempo.

A picape vem ainda equipada com carregador de celular por indução com saída de ar para resfriar o telefone e seis portas USB – sendo 3 do tipo C. O modelo traz também o Ram Connect, que estreou no mês passado no Brasil com a Ram 1500 Limited, que oferece, por um período de 12 meses gratuitamente, um conjunto de serviços que conecta o motorista à picape de várias formas, e que pode ser assinado após esse período.

Na lista de equipamentos de segurança, ela vem, de série, com sete airbags (frontal,lateral dianteiro, de cortina - dianteiro e traseiro - e de joelhos para motorista), controle de estabilidade, mitigação de rolagem da carroceria, comutação automática do farol alto, monitoramento da pressão dos pneus e sistemas auxílio à condução.

Picape vem com carregador de indução refrigerado Crédito: Ram/Divulgação

Entre eles estão o controle de velocidade adaptativo com Stop&Go, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência e detecção de pedestres e ciclistas, monitoramento de pontos cegos, detecção de tráfego traseiro cruzado e alerta de saída de faixa com correção.

Completam os itens de série da Rampage a partida remota na chave (que também pode ser feita pelo aplicativo do Ram Connect), o sistema Keyless Enter’n Go, retrovisor interno eletrocrômico, sensores crepuscular e de chuva, e os espelhos retrovisores exteriores elétricos com rebatimento elétrico e luzes de cortesia.

Motor mais rápido de picape

Desde o primeiro momento, a Ram tem anunciado a Rampage como a picape mais potente fabricada na América do Sul, com a aplicação, pela primeira vez na região, do motor Hurricane 4.

São 272 cv de potência e 400 Nm (40,8 kgfm) de torque gerados pelo propulsor 2 litros de quatro cilindros em linha a gasolina, o mesmo que equipa o Jeep Wrangler. Ele é todo feito de alumínio e conta com injeção direta e duplo comando variável de válvulas.

Na versão esportiva R/T, a Rampage acelera de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos e tem velocidade máxima (limitada) de 220 km/h. Nas demais, o desempenho vai de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e chega à velocidade máxima de 210 km/h.

Um detalhe é que este motor, na versão R/T, produz um som diferenciado. No volante da Rebel e da Laramie há o botão Sport, que altera o visual do quadro de instrumentos digital, tornando mais rápidas as respostas de acelerador e direção e programa as trocas de marchas em giros mais altos. Na R/T, esse comando leva o nome da versão e altera ainda mais esses pontos, segundo a montadora.

O motor Hurricane 4 acelera de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos e tem velocidade máxima (limitada) de 220 km/h Crédito: Ram/Divulgação

O outro propulsor da Rampage é o Multijet Turbo Diesel, de 2 litros, que entrega 170 cv de potência e 380 Nm (38,8 kgfm) de torque. Ele vai de 0 a 100 km/h em 10,9 segundos e atinge até 186km/h. O Multijet está disponível nas configurações Rebel e Laramie.

Todas as versões da Rampage têm câmbio automático de nove marchas, com seletor giratório – como nas Ram 1500 – e opção de trocas manuais por meio de aletas no volante. Por sua vez, a tração é sempre 4x4 automática, que distribui a força entre os dois eixos, com opção de reduzida por meio de um botão no console central.

Pilotando a versão esportiva

AUTÓDROMO DE INTERLAGOS, SP - A convite da Ram, Motor A Gazeta foi convidado para testar de perto a nova picape e o local escolhido foi o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A versão testada foi nada menos do que a esportiva R/T, durante duas voltas no circuito, que incluiu curvas abertas e fechadas, aceleração e manobras para testar capacidade da picape.

Por fora, a Rampage lembra em tudo o porte grande das Ram maiores. Nem parece que estamos diante de uma picape média, que chega a ser menor do que a primeira colocada nas vendas, a Toyota Hilux com cabine dupla (com 5.325 mm de comprimento, 1.855 mm de largura e 1.815 mm de altura). Isso se deve ao design valorizar os traços de musculatura da picape em todos os seus ângulos, com pneus de 19 polegadas (as outras versões, os pneus são levemente menores), rodas e aplicações exclusivas da versão R/T.

Sua altura do solo é considerável, mas não impede a entrada na picape com conforto, ainda mais auxiliado pelo estribo lateral elétrico (item de customização da picape). Por dentro, não há qualquer diferença para as outras picapes da marca, com duas telas grandes, sendo uma o quadro de instrumentos e a outra, a tela multimídia.

Os bancos são confortáveis e o ajuste, no caso do banco do motorista, é todo feito de forma elétrica, assim como os retrovisores. O volante tem ajuste manual de altura e profundidade, podendo ajustar da forma mais confortável para o motorista. A picape conta com câmera de ré, retrovisor eletrocrômico e freio de estacionamento acionado eletricamente quando é retirado o pé do acelerador no modo de estacionamento.

Aliás, o seletor de marchas do modelo é em formato de botão, onde o motorista pode escolher o estado da picape ao girar esse botão, o que torna mais fácil, mas pode parecer um tanto estranho, de primeira, para quem está acostumado com a alavanca de marcha.

Ao dar partida na picape, é notável a potência do motor, cujo ronco diferenciado, que foi desenvolvido especialmente para a versão esportiva, pode ser ouvido de dentro da cabine, mas sem afetar o conforto acústico de seus ocupantes. Cada pisada no acelerador, é um ronco no motor de 272cv de potência, que foram postos à prova na pista.

Como era de se esperar, a picape responde muito bem às chamadas de velocidade, tendo uma resposta quase que imediata no modo normal de condução. Mas quando é acionado do modo R/T, com a condução mais agressiva, a diversão é garantida, já que a picape fica ainda mais firme e rápida. A todo o momento, o ronco do motor faz lembrar a potência que está sob nossos pés.

E por falar nisso, tanto nas curvas quanto nas frenagens, a Rampage mostrou-se ser bastante estável, mesmo sendo uma picape alta e pesada. Ela mantém a estabilidade em curvas mais fechadas e abertas, propiciando mais segurança em ultrapassagens. Aliás, a aceleração dela de 0 a 100 é atingida em uma velocidade surpreendente para uma picape, já que estamos falando em menos de 7 segundos.

Com o preço de pré-lançamento de R$ 269.990 para a versão topo de linha esportiva R/T, esta garante boa satisfação para quem deseja apimentar um pouco a direção, deixando pouco a desejar em comparação a modelos esportivos de carros. Se a intenção é ter uma picape valente, que aguente o dia a dia, cabe na garagem e ainda tem capacidade 4x4, a Ram Rampage R/T pode ser uma opção a se considerar, ainda mais com relação ao preço competitivo de seu lançamento. A título de comparação, a versão esportiva da Toyota Hilux, a GR-Sport, lançada em março, sai por R$ 367.390.

Ram Rampage Rebel

A versão de entrada da Rampage, a Rebel traz um visual off-road Crédito: Ram/Divulgação

Versão de entrada da Rampage, a Rebel traz um visual off-road, com o uso de peças externas com acabamentos preto e grafite. Da mesma forma que na “irmã maior” Ram 1500 Rebel, as rodas de 17 polegadas e a grade, em formato trapezoidal, têm desenho exclusivo. O painel de instrumentos é revestido em couro preto.

O modelo tem ainda central multimídia de 12,3” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, quadro de instrumentos full digital de 10,3”, banco do motorista com ajustes elétricos de 12 vias. Também está equipado com Ram Connect (plataforma de serviços conectados), faróis e lanternas full LED, carregador de celular por indução com resfriamento, freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold.

Itens de segurança de série: 7 airbags, controle de velocidade adaptativo, monitoramento de pontos cegos, sistema de permanência na faixa de rodagem, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma e detecção de pedestres e ciclistas.

Ficha Técnica Rampage Rebel Turbo Diesel

Motor: 2.0 Multijet Turbodiesel 16V

Cilindrada (cm³): 1956

Combustível: Diesel

Potência: 170 cv @ 3.750 rpm

Torque: 38,8 kgfm @ 1.750 rpm

Transmissão: Automática de 9 marchas

Tração: 4x4 Auto e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico

Suspensão dianteira: McPherson com rodas independentes

Suspensão traseira: Multilink com rodas independentes

Direção: elétrica

Freios dianteiros e traseiros: com discos ventilados com ABS e ESC

Pneus: 235/65R17 All Terrain

Roda: Liga leve 17"

Comprimento: 5.028 mm

Largura: 1886 mm

Altura: 1.780 mm

Entre-eixos: 2.994 mm

Peso em ordem de marcha: 1.936 kg

Capacidade de carga: 1.015 kg

Capacidade volumétrica: 980 litros

Consumo cidade: 9,8 km/l

Consumo estrada: 12,4 km/l

0-100 km/h: 10,9 segundos

Velocidade máxima: 186 km/h

Preço: a partir de R$ 239.990

Ficha Técnica Rampage Rebel Hurricane 4

Motor: 2.0L Hurricane 4 Turbo 16V

Cilindrada (cm³): 1.995

Combustível: Gasolina

Potência: 272 cv @ 5.200 rpm

Torque: 40,8 kgfm @ 3.000 rpm

Transmissão: Automática de 9 marchas

Tração: 4x4 Auto e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico

Suspensão dianteira: McPherson com rodas independentes

Suspensão traseira: Multilink com rodas independentes

Direção: elétrica

Freios dianteiros e traseiros: com discos ventilados com ABS e ESC

Pneus: 235/65R17 All Terrain

Roda: Liga leve 17"

Comprimento: 5.028 mm

Largura: 1886 mm

Altura: 1.780 mm

Entre-eixos: 2.994 mm

Escapamento: duplo

Peso em ordem de marcha: 1.906 kg

Capacidade de carga: 750 kg

Capacidade volumétrica: 980 litros

Consumo cidade: 7,9 km/l

Consumo estrada: 9,7 km/l

0-100 km/h: 7,1 segundos

Velocidade máxima: 210 km/h

Preço: a partir de R$ 249.990

Ram Rampage Laramie

Na versão Laramie predominam os acabamentos cromados e prateados em peças como a grade dianteira Crédito: Ram/Divulgação

Na Rampage Laramie, predominam os acabamentos cromados e prateados em peças como grade dianteira, molduras dos vidros, capas dos retrovisores, maçanetas, logotipos, rodas e para-choque traseiro, trazendo um estilo mais tradicional, como nas Ram 2500 e 3500. O seu revestimento interno é em couro marrom.

Ficha Técnica Rampage Laramie Turbo Diesel

Motor: 2.0 Multijet Turbodiesel 16V

Cilindrada (cm³): 1956

Combustível: Diesel

Potência: 170 cv @ 3.750 rpm

Torque: 38,8 kgfm @ 1.750 rpm

Transmissão: Automática de 9 marchas

Tração: 4x4 Auto e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico

Suspensão dianteira: McPherson com rodas independentes

Suspensão traseira: Multilink com rodas independentes

Direção: elétrica

Freios dianteiros e traseiros: com discos ventilados com ABS e ESC

Pneus: 235/60R18

Roda: Liga leve 18"

Comprimento: 5.028 mm

Largura: 1886 mm

Altura: 1.780 mm

Entre-eixos: 2.994 mm

Peso em ordem de marcha: 1.942 kg

Capacidade de carga: 1.015 kg

Capacidade volumétrica: 980 litros

Consumo cidade: 9,9 km/l

Consumo estrada: 12,4 km/l

0-100 km/h: 10,9 segundos

Velocidade máxima: 186 km/h

Preço: a partir de R$ 249.990

Ficha Técnica Rampage Laramie Hurricane 4

Motor: 2.0L Hurricane 4 Turbo 16V

Cilindrada (cm³): 1.995

Combustível: Gasolina

Potência: 272 cv @ 5.200 rpm

Torque: 40,8 kgfm @ 3.000 rpm

Transmissão: Automática de 9 marchas

Tração: 4x4 Auto e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico

Suspensão dianteira: McPherson com rodas independentes

Suspensão traseira: Multilink com rodas independentes

Direção: elétrica

Freios dianteiros e traseiros: com discos ventilados com ABS e ESC

Pneus: 235/60R18

Roda: Liga leve 18"

Comprimento: 5.028 mm

Largura: 1886 mm

Altura: 1.780 mm

Entre-eixos: 2.994 mm

Escapamento: duplo

Peso em ordem de marcha: 1.915 kg

Capacidade de carga: 750 kg

Capacidade volumétrica: 980 litros

Consumo cidade: 7,9 km/l

Consumo estrada: 9,7 km/l

0-100 km/h: 7,1 segundos

Velocidade máxima: 210 km/h

Preço: a partir de R$ 249.990

Ram Rampage R/T

A versão esportiva R/T tem a motorização mais potente da gama Crédito: Ram/Divulgação

Já na versão mais esportiva, a R/T, toda a tradição da sigla é exibida com uma mescla de componentes na cor da carroceria e preto brilhante. Destaque ainda para as grandes faixas no capô e para o emblema da versão nos para-lamas traseiros e nas faces da rodas também exclusivas desta versão. Completa o pacote esportivo o teto pintado em preto e o painel revestido em suede, com pontos de costura vermelhos.

Ficha Técnica RampageR/T Hurricane 4