Rampage é o nome da picape da Ram produzida no Brasil

Ram Rampage será uma das mais rápidas, equipada com o motor Hurricane 4 Crédito: Ram/Divulgação

O segmento das picapes vem se destacando no Brasil, que tem recebido lançamentos de modelos que até então só viriam importados, como é o caso da Ford F-150 e futuramente da Chevrolet Silverado, ambas do segmento das picapes grandes, que até então a Ram dominava sozinha no país.

No entanto, a Ram decidiu também estender sua influência a outro segmento, o das picapes em monobloco e porte intermediário, com o desenvolvimento de um projeto baseado na Fiat Toro, líder da categoria que mistura elementos de SUV e picape, também conhecido como SUP (sport utility pickup, ou picape utilitária esportiva, em tradução literal).

Ram Rampage por dentro

Nesta segunda-feira (5) a montadora americana, que faz parte do conglomerado Stellantis (mesmo dono da Fiat), anunciou o nome da nova picape, que até então era conhecida por Ram 1200 e seria a menor da marca. Com o nome de Rampage, palavra em inglês que significa agitação, alvoroço, barulho, fúria, a montadora quer causar com este lançamento.

Ram Rampage por fora

Pelas informações da Ram, a picape será uma das mais rápidas, equipada com o motor Hurricane 4, que será aplicado, pela primeira vez, em um veículo fabricado na América do Sul. Desenvolvido no Brasil, o projeto teve também a participação dos Estados Unidos.

Rampage, palavra em inglês que significa agitação, alvoroço, barulho, fúria Crédito: Ram/Divulgação

Por fora, o modelo, que teve seu design revelado junto com o nome, a picape tem toda a característica robusta da marca. Por dentro, segundo a Ram, o novo modelo deve trazer as mesmas características das picapes, com tecnologia embarcada e acabamento com materiais nobres como o suede e duas telas, sendo uma de instrumentos e outra multimídia, equipada com a plataforma Ram Connect.

Com informações da Ram.