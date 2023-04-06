Séries especiais da Triton e Eclipse Cross apostam na esportividade

A L200 Triton Sport Savana chega à sua quinta geração reformulada, com mais tecnologia e vocação para o fora de estrada Crédito: Mitsubishi/Divulgação

A Mitsubishi Motors confirmou a chegada das séries especiais de dois modelos comercializados no país: a L200 Triton Sport Savana e o Eclipse Cross Sport. Os modelos trazem diferenciais em design e equipamentos, ampliando a gama de opções da montadora japonesa no país que prometem agradar os apaixonados por aventura e esportividade. Ainda sem data definida para a comercialização no Brasil, previsão da Mitsubishi é que modelos chegam nos próximos meses nas concessionárias.

A L200 Triton Sport Savana é uma picape que chega à sua quinta geração completamente reformulada, com mais tecnologia e vocação para o fora de estrada. A nova linha conta com uma série de acessórios, como snorkel, bagageiro com rampa, rock sliders nas laterais e caçamba com acabamento anti-riscos X-Liner e caixa multifunções integrada. Além disso, ela possui um sistema de transmissão renovado e removível, que traz comodidade para o transporte de cargas menores.

A série especial Savana está disponível em quatro opções de cores de carroceria: Amarelo Rally, Verde Forest, Bege Jizan e Branco Fuji. Os preços partem de R$ 309.990.

Com visual renovado e um sistema de tração Super Select 4WD-II (SS4-II), a picape busca levar ao condutor mais robustez e segurança. As rodas em aço de aro 17 vêm com pneus GoodYear Duratrack 265/60/27, compostos por dentes de serra nos sulcos, que oferecem maior tração na lama e na neve.

Eclipse Cross Sport

O Eclipse Cross Sport é uma série especial e limitada do SUV compacto Crédito: Mitsubishi/Divulgação

Já o Eclipse Cross Sport é uma série especial e limitada do SUV compacto. Com apelo esportivo, o modelo traz um design que busca transitar entre o dinamismo e a sofisticação. O modelo chega em duas versões: HPE-S (a partir de R$ 237.990) e HPE-S A-WC (a partir de R$ 248.990).

A dianteira do carro troca o acabamento cromado por peças pintadas em preto brilhante, enquanto a grade frontal e detalhes do para-choques trazem acabamento tipo carbono. A parte inferior da peça exibe um spoiler com a moldura central em prata, e o capô traz dois extratores.

As rodas de liga leve são de 18 polegadas e em preto brilhante. Os pneus são 225/55 R18 e deixam à mostra as pinças de freio, que no modelo são pintadas de vermelho.

As molduras das caixas de roda são pintadas na mesma cor da carroceria. Na traseira, destacam-se o aerofólio e o skid plate pintados em preto brilhante, além de uma saída de escape personalizada, com viés esportivo.