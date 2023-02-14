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Início da pré-venda

Ford F-150 custa a partir de R$ 470 mil e chega em até 120 dias

Apresentada na última semana, picape full size da montadora americana já está em pré-venda e primeiras unidades devem começar a chegar entre 90 e 120 dias

Publicado em 

14 fev 2023 às 18:43

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 18:43

Ford F-150
Ford F-150: será aceita apenas uma inscrição por CPF, com entrega das primeiras unidades entre 90 e 120 dias Crédito: Ford/Divulgação
A Ford iniciou nesta terça-feira (14), a pré-venda da F-150, primeira picape full size da marca a aportar no Brasil, depois de uma longa espera pelo modelo. Apresentada na semana passada, o modelo, que é campeão de vendas nos EUA, será oferecido, inicialmente, apenas para clientes da Ford que tenham comprado um veículo novo da marca nos últimos 10 anos e, a partir da próxima quinta (16), estará disponível também para todo o público.
A F-150 2023 chega em duas versões, com preços partindo de: R$ 470 mil para a versão mais esportiva, Lariat, e R$ 490 mil para a versão luxo, Platinum. As reservas devem ser feitas pelo site da marca com o pagamento de uma entrada equivalente a 10% do preço do modelo.
Ao se inscrever, o cliente escolhe a versão, a cor, a concessionária para entrega do veículo e preenche as informações. O site gera o boleto para o pagamento da reserva, que conta com um prazo de sete dias para confirmação. Será aceita apenas uma inscrição por CPF, com entrega das primeiras unidades entre 90 e 120 dias.

Motorização e equipamentos

Ford F-150
Modelo vem com preparação para engate de reboque de até 3.515 kg Crédito: Ford/Divulgação
As duas versões da F-150 vêm equipadas com motor V8 5.0 de 405 cv e transmissão automática de 10 marchas. Esse conjunto é o mesmo do Mustang, com calibração específica para a picape, e acelera de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos. A picape tem tração 4x4, com opções High, Low ou sob demanda, bloqueio eletrônico do diferencial e pacote FX4, além de oito modos de condução.
Entre os itens de série de entretenimento e conforto, ela está equipada com painel digital de 12 polegadas, teto solar panorâmico, oito airbags e ajuste elétrico com memória dos bancos, volante e pedais.
Suas tecnologias de assistência incluem piloto automático adaptativo com stop & go, frenagem autônoma com detecção de pedestres, câmera traseira com detecção de objetos e assistência em descidas, manobras evasivas e cruzamentos, entre outras.
A F-150 tem caçamba de 1.370 litros com tampa de acionamento elétrico, escada de acesso, tomada de 110 V, iluminação em LED e revestimento protetor do tipo “spray-in”. Ela vem com preparação para engate de reboque de até 3.515 kg, com controle de freio e de oscilação e um assistente exclusivo com câmera que facilita as manobras. Os sistemas de iluminação e câmeras externas 360º são outros diferenciais.

Diferenciais nas versões

Ford F-150
Os bancos dianteiros têm ajuste elétrico e são aquecidos e ventilados Crédito: Ford/Divulgação
A versão Lariat, esportiva, possui acabamento escurecido nas rodas, grade, maçanetas e retrovisores. No interior, traz detalhes em tom avermelhado no painel, nas laterais e no console, de grande efeito visual.
A F-150 Platinum entrega um pacote voltado para o luxo e refinamento, com itens cromados de acabamento brilhante ou acetinado, além de estribo elétrico automático. A caçamba exibe um aplique metálico com o nome da versão estampado na tampa.
A cabine traz detalhes e costuras dos bancos em tom terroso, pequenas placas com o nome da versão e o oval Ford prateado no volante. A manopla de câmbio 100% retrátil permite criar uma mesa de apoio para equipamentos no console central.
Ambas as versões têm faróis de LED com conversão dinâmica em curvas, pneus all-terrain Hankook 275/65 R20 e sistema de som da B&O, com subwoofer na traseira e oito ou 18 alto-falantes.
Nas opções de cores, a Lariat oferece seis tonalidades: vermelho Zadar, cinza Torres, preto Orvalho, cinza Avalanche, preto Vesúvio e branco Nur, e a Platinum traz mais duas opções adicionais: cinza Glasgow e azul Mônaco.
Com informações da Ford.

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