Conheça 13 carros da Fiat que estrearam durante o BBB

Fiat Pulse foi um dos modelos que não apenas estreou, como teve seu nome revelado no BBB Crédito: Globoplay

Prova do Líder, Paredão e Jogo da Discórdia podem até ser os assuntos mais comentados do BBB nas redes sociais, mas quem gosta de carros e acompanha o reality, sabe que o programa é também palco de lançamento de muitos modelos que se tornaram sucesso de vendas, caindo no gosto do público.

Uma das marcas que mais investiu, nos últimos anos, nessa "plataforma" de lançamento é a Fiat, que apresentou, pelo menos 13 modelos, que também foram presenteados para os ganhadores das provas que aconteciam durante o confinamento. Ao final, o grande vencedor também ganhava um veículo junto com a bolada milionária. Isso até ao ano passado.

Neste ano, a montadora italiana, aparentemente, deu um fim no casamento de mais de duas décadas, mas saiu sem ficar por baixo. No final de janeiro, a empresa prometeu dar um carro de presente a um internauta que estranhou a ausência da marca na Prova do Líder, que foi patrocinada pela concorrente, a Chevrolet, estreando a nova versão da Montana, que chega ao mercado para concorrer, possivelmente, com a Fiat Toro

Isso, porque, desde a estreia do programa, a marca só havia deixado de estar presente na edição do BBB 17. E para lembrar os modelos que estrearam no reality, preparamos uma lista com os principais lançamentos:

1 BBB 1 – 2002 (janeiro a abril) A primeira edição do programa teve como campeão o fisiculturista e influenciador fitness Kleber Bambam, premiado com R$ 500 mil e com o sedã Fiat Marea 2.4 HLX. O modelo não é mais fabricado pela Fiat, mas era considerado um carro de prestígio, apesar de alguns problemas mecãnicos que deram má fama ao modelo. Equipado com um motor 2.4 de cinco cilindros em linha e com potência máxima de 160 cv e torque de 21 kgfm, o porta-malas tinha capacidade de 430 litros e os principais equipamentos de série eram o ar-condicionado, duplo airbag, brake light, direção hidráulica, vidros, travas e retrovisores elétricos e rodas de liga leve.

2 BBB 2 – 2002 (maio a julho) O vencedor Rodrigo “Cowboy” levou o Fiat Siena junto com meio milhão de reais para casa, depois de enfrentar a dobradinha de BBB no ano de 2002. O modelo era a versão de entrada da montadora italiana, porém foi descontinuado em 2016. Tinha motorização 1.0 e potência de 70 cv e torque máximo de 9,5 kgfm. Também era equipado com airbags para motorista e passageiro, além de freios ABS.

3 BBB 3 e 4 – 2003 e 2004 André Augusto Ferreira Fontes, mais conhecido como Dhomini, levou o Fiat Stillo ao vencer o BBB 3. Em 2004, a TV Globo repetiu a dose e deu outro para Gecilda dos Santos, a Cida, ganhadora do BBB 4. O carro saiu de linha em 2010, mas, antes disso, ganhou versões posteriores, como a Abarth, que tinha como destaque teto solar e o design esportivo. O motor era um 2.4 de 20 válvulas, que podia gerar 167 cv de potência e 21 kgfm de torque. A transmissão era manual de cinco velocidades.

4 BBB 5 – 2005 O primeiro ganhador do prêmio no valor de R$ 1 milhão foi o jornalista e ex-deputado federal do Rio de Janeiro, Jean Wyllys. Ele também ganhou o Fiat Doblò Adventure Estrada Real, versão de topo do furgão, em 2005. O veículo tinha visual aventureiro e o motor 1.8 de 103 cv. Com suspensão reforçada e pneus de uso misto, contava com itens exclusivos, como o rack e a caixa porta-bagagem que aumentavam em 360 litros o espaço para bagagem e capacidade para 50 kg.

5 BBB 7 – 2007 Diego Alemão, lembrado por ter feito parte de um triângulo amoroso formado com Íris e Fani, chegou à final do BBB e faturou o prêmio milionário e levou um exemplar do Palio 1.8 R, hatch que trazia apelo esportivo, com câmbio manual de cinco marchas e motor de 115 cv de potência e torque máximo de 18 kgfm.

6 BBB 8 – 2008 O Fiat Punto foi o carro do vencedor da oitava edição, Rafael Ribeiro, o Rafinha. O veículo saiu de linha em 2018, mas há expectativa de que ele volte à linha de produção da montadora, ainda este ano. O automóvel possuía o motor Fire 1.4 de 85 cv de potência e 12,4 kgfm de torque, e contava com alerta de limite de velocidade, brake light, comando interno de abertura do porta-malas e computador de bordo. Ele também foi o modelo que estreou a logo vermelha da Fiat.

7 BBB 11 – 2011 Até hoje o modelo mais lembrado da marca italiana no país, o Fiat Uno, foi dado à atriz e modelo Maria Melillo junto ao prêmio de R$ 1,5 milhão. A segunda geração do hatch compacto era a opção mais potente do motor 1.4 Fire, capaz de gerar 85 cv de potência e torque máximo de 12,4 kgfm, acoplado ao câmbio manual de cinco marchas. O modelo também estreou a tecnologia start-stop na marca.

8 BBB 13 – 2013 A apresentadora Fernanda Keulla levou para casa o prêmio milionário e um Fiat 500, modelo que era vendido nas versões Cult, Cabriolet e Gucci, sendo a primeira movida pelo motor 1.4 8V e chegava a ter 88 cv de potência e torque de 12,5 kgfm. Na época, com um preço de R$ 39 mil, o veículo oferecia uma gama de equipamentos de segurança interessante, como freios a disco nas quatro rodas, freio ABS com distribuidor de frenagem e airbags frontais duplos.

9 BBB 18 – 2018 Quem voltou para casa motorizada na edição 18 do BBB foi a atriz acreana Gleici Damasceno, que ganhou o Fiat Cronos, sedã que se destacou pelos quesitos de conforto e tecnologia. A versão Drive 1.3 possuía motor Firefly, quatro cilindros, de 109 cv de potência e 14,2 kgfm de torque, mas o modelo também podia ser comprado na versão Precision 1.8, de 139 cv.

10 BBB 19 – 2019 Em 2019, Paula von Sperling, campeã do reality daquela edição, além de ganhar duas Fiat Toro, também levou um Fiat Argo para casa. Naquele ano, o hatch compacto tinha apenas um ano de mercado e podia ser encontrado nas versões Drive 1.0 e 1.3. Além disso, o modelo tinha acabado de ganhar alarme antifurto nas duas versões e, na Drive 1.3 GSR, sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico na HGT 1.8. Também era encontrado com motores 1.0 de até 77 cv, 1.3 de até 109 cv ou 1.8 de até 139 cv de potência.

11 BBB 20 – 2020 A médica anestesiologista Thelminha Assis fez história na edição de 2020 do programa. Além de embolsar R$ 1,5 milhão, ela levou para casa uma Fiat Toro Ultra, versão topo de linha da picape, com o motor 2.0 turbo diesel de 170 cv e 35,7 kgfm de torque, com câmbio automático de nove marchas e tração 4×4. O ator Babu Santana bateu na trave três vezes e não conseguiu ganhar nenhum carro da Fiat durante as provas do líder e, por isso, os fãs dele se mobilizaram nas redes sociais e pediram à fabricante que desse um carro para ele. Ao fim do reality, ele foi presenteado também com uma Toro Ultra.

12 BBB 21 – 21 O modelo que Juliette Freire levou para casa em 2021 tem uma história curiosa: o nome dele foi escolhido por uma votação feita no site de lançamento do modelo. O primeiro SUV da Fiat carrega sob o capô um motor 1.0 turbo de 130 cv. A versão de entrada era o 1.3 Firefly de 107 cv e 13,7 kgfm. Como o carro foi batizado? De Pulse.

13 BBB 22 – 2022 Além de faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão na final do BBB 2022, o ator Arthur Aguiar também ganhou o Pulse Abarth, versão "evenenada" do SUV, que estreou no ano passado e marcou a volta da marca de modelos esportivos ao Brasil. A versão esportiva do Pulse é equipada com motor turbo T270, com potência de 185 cv e torque de 270 Nm, e é capaz de chegar a 100 km/h em 7,6 segundos. O modelo é também o primeiro SUV da Abarth.

O que esperar do BBB 23

Ainda não sabemos quem vai ser o grande vencedor desta edição, mas o brother Antônio “Cara de Sapato” Júnior já ganhou na prova do líder uma Chevrolet Montana 2023. O novo modelo da marca americana promete dar um pouco de trabalho para a Toro, atual líder do segmento de picapes intermediárias (e segunda mais vendida, perdendo apenas a "irmã menor" Strada, que antes era a principal concorrente da Montana).

A nova Chevrolet Montana chegou em 2023 na sua terceira geração e ganhou nova identidade Crédito: Chevrolet/Divulgação

Com um motor 1.2 turbo de três cilindros, a potência é de 132 cv e o torque máximo de 21,4 kgfm quando abastecida com etanol. Também possui assistente de partida em aclive, acendimento automático dos faróis com sensor crepuscular e chave inteligente com sensor de aproximação e partida do motor.