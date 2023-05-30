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De um jeito ou de outro

Ford Maverick Hybrid faz média de 14,6 km/l com motores elétrico e a gasolina combinados

Construída sobre a mesma plataforma do utilitário esportivo Bronco Sport, a versão híbrida da picape chega no Brasil na versão Lariat FX4, de perfil off-road
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

30 mai 2023 às 11:59

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 11:59

Ford Maverick Hybrid Lariat FX4
Ford Maverick Hybrid é a primeira picape híbrida do Brasil Crédito: Ford/Divulgação
A picape Ford Maverick desembarcou no Brasil no início do ano passado, importada do México, com motor 2.0 turbo EcoBoost a gasolina. Construída sobre a mesma plataforma C2 em monobloco do utilitário esportivo Bronco Sport, foi lançada no Brasil na versão Lariat FX4, de perfil off-road.
A Maverick é menor que a Ranger, a picape média da Ford com chassi sobre longarinas, trazida da Argentina. Mas tem dimensões estrategicamente mais encorpadas em relação às da Toro, picape intermediária da Fiat que atinge o mesmo público ambicionado pela Maverick.
Este ano, a rival da marca italiana obteve uma média de 3.972 emplacamentos mensais, enquanto a Maverick vendeu 113 unidades a cada mês. Para tentar ganhar volume de vendas, a Ford acaba de apresentar a Maverick Hybrid Lariat, que se torna a primeira picape híbrida comercializada no Brasil.
Ford Maverick Hybrid Lariat FX4
A principal novidade da configuração estreante é o trem de força híbrido, composto por um motor 2.5 Atkinson de quatro cilindros a gasolina e um elétrico Crédito: Ford/Divulgação
No caso da Maverick, lançada com motor 2.0 turbo EcoBoost a gasolina com 253 cavalos de potência e 38,7 kgfm de torque, com tração integral AWD e transmissão automática de 8 velocidades com seletor de marchas rotativo (E-Shifter), a novidade da configuração estreante é mesmo o trem de força híbrido – já que até a configuração de acabamento, a Lariat, é a mesma para a motorização turbo a gasolina e para a híbrida.
Na versão Hybrid, o conjunto é composto por um motor aspirado 2.5 Atkinson a gasolina e um elétrico, que entregam uma potência combinada de 194 cavalos e um torque de 21,4 kgfm a 4 mil rpm.
O “powertrain” entrega tração somente nas rodas dianteiras e trabalha acoplado a uma transmissão automática e-CVT HF45, com uma marcha a frente e uma a ré e seletor rotativo, que otimiza as trocas de tração entre elétrica e a combustão.
Sem necessidade de plugar em fonte de eletricidade, a recarga do conjunto elétrico é feita automaticamente por meio do motor a combustão e também pelo sistema de freio regenerativo. A versão híbrida oferece cinco modos de condução – “Normal”, “Escorregadio”, “Eco”, “Esportivo” e “Rebocar/Transportar” –, que alteram o comportamento dinâmico e até os grafismos do painel. Há inda um modo “Low”, ideal para subidas e declives íngremes.
O ponto forte da nova versão é a economia de combustível. Segundo o Inmetro, o novo modelo faz 15,7 km/l na cidade e 13,6 km/l na estrada, com média de 14,6 km/l. Combinado ao tanque de 57 litros, tal consumo resulta em uma autonomia de mais de 800 quilômetros.
Ford Maverick Hybrid Lariat FX4
Atrás, as lanternas são trapezoidais Crédito: Ford/Divulgação
Além do sistema de freio regenerativo, a eficiência energética é ajudada pelo Auto Start-Stop, que desliga momentaneamente o motor quando o carro fica parado, com o motorista com o pé no freio. A grade aerodinâmica ativa ajuda a melhorar o coeficiente de penetração.

Design com linhas musculosas

A nova picape híbrida preserva as medidas da versão inicialmente apresentada: 5,07 metros de comprimento, 2,13 metros de largura, 1,73 metros de altura e 3,07 metros de entre-eixos. O design segue a tendência musculosa da atual linha global de picapes da Ford.
Inspirados na F-150, os faróis em leds da Maverick têm formato de “C”. São unidos por uma barra dupla horizontal que atravessa a ampla grade e sustenta o tradicional logo oval azul centralizado.
Ford Maverick Hybrid Lariat FX4
A Lariat FX4 tem perfil Off-road Crédito: Ford/Divulgação
Os ganchos frontais para reboque que ladeiam a entrada inferior de ar na versão com motor convencional foram suprimidos na Hybrid. No perfil, destacam-se a silhueta quadrática e a altura reduzida.
As rodas diamantadas de liga leve de 18 polegadas – são de 17 polegadas na versão a gasolina – são calçadas com pneus 225/60 de baixa resistência ao rolamento.
Atrás, as lanternas são trapezoidais e o nicho da placa é deslocado para direita, para abrir lugar centralizado para a pré-instalação de engate para reboque com conector de quatro pinos e chicote – a picape pode puxar até 400 quilos.
Ford Maverick Hybrid Lariat FX4
Picape mede 5,07 metros de comprimento, 2,13 metros de largura, 1,73 metros de altura e 3,07 metros de entre-eixos Crédito: Ford/Divulgação
A caçamba tem capacidade de carga de 659 quilos e 943 litros. A inscrição “Maverick” aparece em baixo relevo, atravessando a tampa da caçamba. Mas apenas uma discretíssima plaquinha na mesma tampa, próxima à lanterna esquerda, identifica a versão Hybrid. A suspensão traseira é por eixo de torção com molas de vetorização – mais simples que a Multilink usada na 2.0 turbo.

Segurança

A segurança da Maverick é reforçada por cintos de três pontos com ajuste de altura e pré-tensionadores na frente, assistente de partida em rampas, monitoramento de pressão dos pneus e alarme perimétrico com imobilizador, além de sete airbags (dianteiros, laterais, de cortina e de joelhos para o motorista).
Mais raras no segmento de picapes são tecnologias como o assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestre e ciclista, o alerta de colisão frontal, o sistema de assistência de frenagem e o freio automático após impacto. No entanto, a picape não traz controle de cruzeiro adaptativo – que o SUV Bronco, com quem a Maverick partilha a plataforma, oferece.
O preço anunciado para a nova picape é exatamente o mesmo da versão AWD com motor 2.0 turbo EcoBoost a gasolina – R$ 244.890, sem opcionais. O preço pode variar de acordo com as especificações tributárias de cada Estado.
A proposta da Maverick, seja na versão a gasolina ou na Hybrid, nunca foi criar um patamar inicial de preços na linha de picapes da Ford – tanto que ela custa mais que as versões iniciais da média Ranger.
Ford Maverick Hybrid Lariat FX4
O habitáculo tem mais o estilo confortável dos SUVs do que o jeito rústico das picapes Crédito: Ford/Divulgação
A ideia é oferecer uma opção para quem busca uma picape menor e mais ágil para o uso pessoal urbano em comparação às médias – com dirigibilidade e recursos similares aos dos SUVs. No caso da versão Hybrid, o baixo consumo de combustível e a grande autonomia são os atrativos adicionais.
A Maverick oferece 10 opções de cores, incluindo alguns tons vivos incomuns em picapes: Vermelho Aurora, Azul Malacara, Azul Lyse, Azul Atlas, Cinza Torres, Cinza Dover, Prata Orvalho, Branco Ártico e Preto Astúrias, além da vistosa Laranja Delhi do modelo avaliado.

Recursos bem humanos

Mais baixa do que as picapes médias, a Maverick oferece acessos à cabine dignos de carros de passeio. Dentro do habitáculo, mais ao estilo confortável dos SUVs do que ao jeito rústico das picapes, algumas soluções são interessantes.
Ford Maverick Hybrid Lariat FX4
O nicho da placa é deslocado para a direita, para abrir lugar centralizado para pré-instalação de engate para reboque Crédito: Ford/Divulgação
Uma delas é o compartimento de 58 litros escondido sob o banco traseiro, ideal para abrigar objetos que se pretenda manter protegidos – é menor em comparação ao de 73 litros da versão apenas a gasolina, pois na Hybrid carrega também uma bateria.
O painel digital tem assistente VE (veículo elétrico) para informar o nível de potência utilizado, mas não traz conta-giros. O volante é revestido em couro e tem ajuste de altura e profundidade. Os bancos são em um revestimento que simula couro, em duas cores (marrom e preto).
Na lista de equipamentos de série, estão o ar-condicionado automático digital de duas zonas, a chave com sensor de presença, a abertura das portas por código sem chave (Keypad), os bancos com ajuste elétrico de oito posições para o motorista, o painel de instrumentos com tela colorida de 6,5 polegadas, o console central com porta-objetos e descansa-braço e a tomada de 12 V na traseira. E o multimídia Sync com tela “touchscreen” de 8 polegadas é compatível com Android Auto e Apple CarPlay (com uso de cabos).

SUV urbano com caçamba

Cabreúva/SP - Na Maverick Hybrid, o motor 2.5 Atkinson a gasolina acoplado a um elétrico entrega uma potência combinada de 194 cavalos e torque combinado de 21,4 kgfm. São números menos impactantes que os do motor a gasolina 2.0 EcoBoost – de 253 cavalos a 5.500 giros e 38,7 kgfm a 3 mil rpm.
Contudo, na versão híbrida, o arranque da inércia ocorre inicialmente apenas no modo elétrico – ou seja, o torque máximo surge de maneira praticamente instantânea e de forma bastante silenciosa. Pelos dados da Ford, a picape híbrida acelera de zero a 100 km/h em 8,7 segundos, ligeiramente mais lento que os 7,2 segundos da versão somente a gasolina.
A transmissão automática e-CVT HF45 não apresenta trancos ou indecisões e faz a gestão entre as propulsões elétrica e a combustão com bastante precisão. A suspensão bem regulada agrada pelo isolamento acústico e o silêncio a bordo, principalmente no trânsito urbano, no qual o câmbio prioriza o uso do motor elétrico.
Ford Maverick Hybrid Lariat FX4
O design segue a tendência musculosa da atual linha global de picapes da Ford Crédito: Ford/Divulgação
Nas estradas asfaltadas, o comportamento dinâmico da Maverick Hybrid impressiona. Na apresentação providenciada pela Ford, não foi possível avaliar a picape no off-road.
Embora não tenha a tração 4x4 da versão puramente a gasolina, o modelo conta com o modo de gerenciamento “Escorregadio”, que ajusta a direção, controle eletrônico de estabilidade e tração, transmissão e resposta do motor. E o modo “Low” dá assistência adicional nas subidas e descidas íngremes.
Entretanto, para quem efetivamente pretende encarar situações mais radicais no off-road, a versão mais recomendável é a 4x4 com motor a gasolina da Maverick, que ainda entrega mais torque e potência. A Hybrid é uma opção para uso prioritariamente urbano e para pessoas que valorizam um consumo de combustível mais racional.

Ficha técnica

Ford Maverick Hybrid Lariat FX4
Inspirados na F-150, os faróis em leds da Maverick têm formato de “C” Crédito: Ford/Divulgação

Ford Maverick Hybrid Lariat 2023

  • Motor: 2.5 Atkinson a gasolina, quatro cilindros, 16V mais motor elétrico. A bateria de células de íons de lítio tem potência de 27 kW e capacidade de 1,1 kWh.
  • Potência combinada: 194 cavalos a 5.600 rpm
  • Torque combinado: 21,4 kgfm a 4 mil rpm
  • Câmbio: e-CVT
  • Direção: elétrica
  • Suspensão: Independente MacPherson (dianteira) e eixo de torção (traseira)
  • Freios: disco ventilado (dianteira) e sólido (traseira)
  • Pneus: 225/60 R18
  • Dimensões: 5,07 metros de comprimento, 2,13 metros de largura (incluindo os espelhos), 1,73 metro de altura e 3,07 metros de distância de entre-eixos
  • Vão livre em relação ao solo: 21,1 centímetros
  • Tanque: 57 litros
  • Peso: 1.700 kg
  • Capacidade de imersão: 45 centímetros
  • Peso bruto total combinado: 2.759 kg
  • Capacidade de carga: 659 kg ou 938 litros
  • Preço: R$ 244.890, sem opcionais. O preço pode variar de acordo com as especificações tributárias de cada Estado.

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