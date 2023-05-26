Ford Maverick Hybrid é a primeira picape híbrida no Brasil

A Ford Maverick chega ao Brasil apenas em uma versão, a topo de linha Lariat Crédito: Ford/Divulgação

A Ford realizou, nesta quinta-feira, 25, lançamento oficial da Maverick Hybrid, primeira picape híbrida do país. O modelo, que chegou em abril pelo Porto de Vitória, será o primeiro no Brasil a combinar um motor a combustão (a gasolina) e dois elétricos, que conferem uma potência combinada de 194 cv, com uma autonomia de mais de 800 km, segundo a montadora.

O modelo chega ao Brasil apenas em uma versão, a topo de linha Lariat, pelo mesmo valor da versão FX4 equipada somente com motor a combustão: R$ 244.890. Para a Ford, a Maverick Hybrid é mais um marco no plano de eletrificação da marca, que recentemente anunciou a o desenvolvimento de mais uma picape elétrica (atualmente o modelo 100% eletrificado da marca é a F-150 Lightning).

O motor a combustão e os dois elétricos da Maverick Hybrid conferem uma potência combinada de 194 cv Crédito: Ford/Divulgação

A novidade se junta à van E-Transit, já lançada no país, e ao superesportivo Mustang Mach-E, que tem previsão de lançamento ainda para este ano no Brasil, ampliando a gama de veículos eletrificados da marca para serem comercializados no país.

"A Maverick segue os mesmos requisitos de rigidez e resistência das picapes maiores da Ford, Série F e Ranger. Não por acaso, ela foi eleita Picape do Ano nos Estados Unidos, o mercado de picapes mais exigente e competitivo do mundo" Klaus Mello - Gerente de Desenvolvimento do Produto da Ford América do Norte

Desempenho

A nova picape híbrida é equipada com o motor Duratec 2.5 a gasolina, de ciclo Atkinson e comandos variáveis, com torque de 210 Nm (@ 4.000 rpm), acoplado a uma transmissão e-CVT, onde estão integrados o motor de tração elétrico e também um gerador. Essa transmissão utiliza engrenagens planetárias e possui função reduzida para subidas e descidas íngremes.

Com uma aceleração de 0 a 100 km/h em 8,7 segundos e torque instantâneo, a montadora indica que a picape é cerca 30% mais econômica em relação às concorrentes a diesel. O veículo oferece eficiência energética, com consumo de 15,7 km/l na cidade e 13,6 km/l na estrada, além de uma autonomia de mais de 800 km. O tanque de combustível comporta 57 litros.

Os dois motores, elétrico e a combustão, trabalham de forma isolada ou em conjunto no acionamento da tração dianteira. Essa seleção é feita automaticamente, sem ação do motorista, para oferecer o melhor desempenho e rendimento com base na demanda de torque e potência e nível de carga da bateria. O sistema tem freio regenerativo com assistência em rampas, sistema Auto Start-Stop e pneus de alta eficiência, medida 225/60 R18.



A suspensão dianteira independente, do tipo McPherson, tem amortecedores com “stop” hidráulico e a suspensão traseira é formada por eixo de torção e molas de força vetorada.

A caçamba tem capacidade de 943 litros e 659 kg Crédito: Ford/Divulgação

O veículo vem também com cinco modos de condução: Normal, Rebocar, Escorregadio, Eco e Esportivo, que ajustam automaticamente a sensibilidade do controle de estabilidade e tração, do acelerador e da direção para otimizar o desempenho e a segurança em cada condição de rodagem.

Design e acabamento interior

Com 5.110 mm de comprimento, 1.733 mm de altura e uma distância entre-eixos de 3.076 mm, ela apresenta um design de linhas retas. A caçamba tem capacidade de 943 litros e 659 kg e com medidas de 1.344 mm de comprimento, tem largura padrão para acomodar um pallet (1.353 mm).

Ela é revestida com material resistente e possui compartimentos nas laterais, oito pontos de fixação e encaixes para divisores. A tampa pode ser aberta em posição intermediária para transportar objetos maiores e a preparação de engate permite rebocar até 400 kg.

A picape tem 10 opções de cores: Vermelho Aurora, Laranja Delhi, Azul Lyse, Azul Malacara, Cinza Dover, Prata Orvalho, Cinza Torres, Preto Astúrias e Branco Ártico, além da nova Azul Atlas.

Na cabine, os bancos trazem revestimento premium, regulagem elétrica em oito posições para o motorista e manual em seis posições para o passageiro. O volante revestido em couro conta com ajuste de altura e profundidade. O seletor rotativo de marchas e o freio de estacionamento elétrico liberam espaço no console e facilitam o acesso aos vários porta-objetos.

Na cabine, os bancos trazem revestimento premium e o volante revestido em couro Crédito: Ford/Divulgação

Debaixo do banco traseiro há ainda um compartimento com 58 litros, com abertura do banco a 90º, para facilitar o acesso. As portas também têm espaço para guardar objetos, como garrafas de 1,5 litro, guarda-chuva e até encaixes para transportar uma bike.

Conectividade e ssegurança

A Maverick Hybrid conta com o aplicativo FordPass, onde o cliente pode agendar serviços – inclusive com retirada e entrega em casa – e conferir os preços on-line, além de acompanhar a sua execução em tempo real e contar com suporte técnico 24 horas. O aplicativo tem ainda acompanhamento preventivo, onde o motorista é acionado quando identificada uma condição crítica.

O aplicativo permite ainda comandar pelo celular o travamento e destravamento remoto, dar partida remota com climatização, receber alertas de funcionamento e de acionamento do alarme, localizar o veículo e conferir a autonomia, odômetro e pressão dos pneus.

Uma novidade é o monitoramento da vida útil do óleo com revisões inteligentes. De acordo com a Ford, em vez de seguir um prazo fixo de 10 mil km, as revisões são feitas com base no monitoramento das condições reais de uso do veículo.

“O cálculo da vida útil do óleo é feito por algoritmos e pode ser acompanhado tanto por avisos no painel como pelo FordPass. É uma maneira mais inteligente e transparente de avaliar o desgaste dos componentes e oferecer um melhor custo-benefício para o cliente”, explica Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford.

O modelo tem 10 cores disponíveis Crédito: Ford/Divulgação

O modelo vem equipado com painel com tela digital de 6,5 polegadas, multimídia SYNC com tela de 8 polegadas e acesso a Apple CarPlay e Android Auto, chave com sensor de presença e botão de partida, abertura da porta por teclado, alarme com imobilizador e ar-condicionado digital dual-zone.

No quesito segurança, a picape híbrida conta com sete airbags com detecção de ocupantes, assistente de frenagem com detecção de pedestres e ciclistas, controle eletrônico de estabilidade e tração, faróis de LED com acendimento e luz alta automáticos, câmera de ré, assistente de partida em rampa, assistente de frenagem pós-colisão e monitoramento de pressão dos pneus.

Ela introduz ainda um recurso que faz o câmbio retornar automaticamente à posição de estacionamento (Park) sempre que a porta é aberta. Há também quatro entradas USB tipo A e tipo C e tomada 12 V na traseira.

*Com informações da montadora