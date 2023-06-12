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Picape off-road

Mitsubishi L200 Triton Savana estreia linha 2024 com promessa de mais de robustez

Picape chega de visual completamente renovado, tendo como principal diferencial a sua vocação para fora de estrada e preços partindo de R$ 309.990
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2023 às 18:58

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 18:58

Mitsubishi L200 Triton Savana 2024
A Mitsubishi L200 Trition Savana tem rodas em aço de aro 17” e é a versão mais robusta da linha Crédito: Mitsubishi/Divulgação
A Mitsubishi anunciou, nesta segunda-feira (12), a linha 2024 da L200 Triton Savana, versão mais robusta da picape da marca, que tem como principal diferencial a sua vocação para o fora de estrada, com um design mais robusto e recursos off-road. Apresentada em 20004 pela primeira vez, a versão foi pensada exclusivamente para o mercado nacional. Os preços partem de R$ 309.990.
Com visual completamente renovado e mais robusto, a picape vem equipada com snorkel em tom grafite que, segundo a montadora, garante ao modelo uma capacidade de transposição em trechos alagados de até 700 milímetros, 16,7% mais em relação à L200 tradicional.
A parte dianteira também ganhou novo desenho, com a grade frontal, que combina as cores preto brilhante e grafite e os para-choques de impulsão em forma de bumerangue que acompanham os faróis auxiliares, também no tom grafite, que contrasta com o preto brilhante presente no skid plate. O capô tem vincos pronunciados e está mais elevado. O novo conjunto óptico conta com faróis em LED mais afilados e a versão está equipada com faróis de neblina.
O acabamento na cor grafite ainda está presente no para-choque traseiro, nas novas molduras dos paralamas das quatro rodas. O novo rock slider tem acabamento em preto e traz revestimento anti-riscos X-Liner, com a série Savana identificada na peça.
O modelo tem rodas em aço de aro 17” com pneus GoodYear Duratrack 265/70R17, projetado para enfrentar situações severas fora de estrada. Com capacidade para transportar alto volume de carga, a caçamba da L200 Triton Savana 2024 recebeu acabamento anti-riscos e, também, uma caixa multifunções integrada, com parte removível.
Ainda na capacidade de carga, o modelo conta com bagageiro de até 50kg com acabamento anti-riscos e identificação Savana. Ele carrega uma prancha de desencalhe, perfeita para situações de off-road extremo.
Na lateral, maçanetas pintadas em uma das quatro opções de cores de carroceria oferecidas na quinta geração da picape: Amarelo Rally, Verde Forest, Bege Jizan e Branco Fuji. A parte inferior traz um adesivo 4x4.

Motor de 190cv e preparo off-road

Mitsubishi L200 Triton Savana 2024
Outra novidade do modelo é o Controle de Descida em Rampas Crédito: Mitsubishi/Divulgação
O motor que equipa a série é o 2.4 Turbodiesel de quatro cilindros com estrutura leve em alumínio, o que ajuda a otimizar o consumo de combustível. Ele traz a tecnologia de válvulas variáveis MIVEC e turbina de geometria variável, desenvolvendo 190cv de potência e torque de 43,9 kgfm.
O modelo traz um novo sistema de transmissão automática de seis velocidades com opções para trocas sequenciais por meio de paddle shifters no volante. Como o foco é na performance off-road, a L200 Triton Savana 2024 está equipada com quatro opções de desempenho em diversos tipos de piso: Cascalho, Lama/Neve, Areia e Pedra.
Outra novidade é o Controle de Descida em Rampas (HDC). Por meio dele, o veículo é capaz de descer as mais íngremes ladeiras, mesmo com baixa aderência, sem que o motorista precise pisar no freio ou no acelerador, apenas controlando a velocidade entre 2 e 20 km/h pelos botões no volante.
O sistema Super Select 4WD-II (SS4-II) oferece ao motorista quatro modos distintos de operação, que são selecionados por meio do seletor no console central:
  • 2H – Usado para estradas e vias públicas, privilegia a economia de combustível com desempenho suave.
  • 4H – Ideal para estradas e pisos irregulares, inclusive asfalto, serras e em condição de chuva. O sistema distribui automaticamente a tração entre os eixos dianteiro e traseiro, por meio do diferencial central.
  • 4HLc - Ideal para terreno acidentado com superfícies de baixa aderência.
  • 4LLc - Ideal para subidas ou descidas íngremes, rochas, areia e lama.

Mitsubishi L200 Triton Savana

Para situações em que uma ou mais rodas estão destracionadas, a picape conta com o Sistema Ativo de Controle de Tração (ATC), que monitora a rotação das rodas e atua desacelerando a roda que tem menos aderência, enviando a tração para a roda melhor apoiada ao solo. Adicionalmente controla o torque do motor para evitar escorregamentos.
O sistema de tração também conta com o Bloqueio do Diferencial Traseiro, que permite que as duas rodas do eixo de trás recebam tração de forma idêntica. A picape tem ainda um novo sistema de freios redimensionados, com discos 9% maior em relação à geração anterior.

Sistema de entretenimento

Por dentro, a L200 Triton Savana 2024 traz revestimentos em couro e acabamento na cor preta. O sistema multimídia JBL tem uma tela de abertura exclusiva e moldura em preto brilhante. O emblema Savana está presente do lado direito do painel, bem à frente do banco do passageiro.
Mitsubishi L200 Triton Savana 2024
O sistema de entretenimento traz tela sensível ao toque de 7 polegadas Crédito: Mitsubishi/Divulgação
A cor preta predomina em quase todos os acabamentos, desde as saídas de ar até o console central. Já a moldura da alavanca de transmissão e os apoios de braço receberam acabamento em black piano.
O sistema de entretenimento traz tela sensível ao toque de 7 polegadas integrado com Apple CarPlay e Android Auto. O painel de instrumentos do motorista conta com display colorido que exibe informações do computador de bordo.
A picape também está equipada com um inclinômetro digital colocado no painel, que traz informações sobre os ângulos de inclinação, além de altímetro, temperatura ambiente e ângulo de esterçamento das rodas dianteiras.
Os faróis têm sensor crepuscular, sensor de chuva e de estacionamento, além de câmera de ré. O sistema de ar condicionado conta com saídas de ar colocadas no teto, ajuste de temperatura digital de duas zonas e bancos com ajuste elétrico para o motorista.
Com informações da Mitsubishi.

Ficha Técnica

Mitsubishi L200 Triton Savana 2024
A Mitsubishi L 200 Triton Savana tem novo sistema de transmissão automática de seis velocidades Crédito: Mitsubishi/Divulgação

Mitsubishi L200 Triton Savana 2024

  • Motor: 4 cilindros em linha e 16 válvulas DOHC MIVEC
  • Cilindrada (cm3): 2.442
  • Alimentação: Injeção eletrônica direta Common Rail com turbocompressor e intercooler
  • Potência máxima (cv @ rpm): 190 @ 3.500
  • Torque máximo (kgf.m @ rpm): 43,9 @ 2.50
  • Transmissão: automática, 6 marchas
  • Tração: Tração 4x4 Super Select II. 4X2 traseira, 4X4 tempo integral, 4X4 tempo parcial, 4X4 tempo parcial e reduzida. Permite engate 4X2  4X4 a até 100 km/h
  • Comprimento (mm): 5.379
  • Largura total (mm): 1.877
  • Altura (mm): 1.808 sem rack / 1.930 com rack
  • Entre-eixos (mm): 3.000
  • Ângulo de entrada: 33º
  • Ângulo de rampa: 26
  • Ângulo de saída: 24º
  • Altura livre do solo (mm): 233
  • Tanque de combustível (litros): 76
  • Caçamba: 1.520mm de comprimento, 1.470mm de largura e 475mm de altura
  • Suspensão dianteira: independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora
  • Suspensão traseira: Eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos defasado
  • Rodas: aço, 17” x 7,5
  • Pneus: 265/70 R17
  • Preço: A partir de R$ 309.990

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