Mitsubishi L200 Triton Savana estreia linha 2024 com promessa de mais de robustez

A Mitsubishi L200 Trition Savana tem rodas em aço de aro 17” e é a versão mais robusta da linha Crédito: Mitsubishi/Divulgação

A Mitsubishi anunciou, nesta segunda-feira (12), a linha 2024 da L200 Triton Savana, versão mais robusta da picape da marca, que tem como principal diferencial a sua vocação para o fora de estrada, com um design mais robusto e recursos off-road. Apresentada em 20004 pela primeira vez, a versão foi pensada exclusivamente para o mercado nacional. Os preços partem de R$ 309.990.

Com visual completamente renovado e mais robusto, a picape vem equipada com snorkel em tom grafite que, segundo a montadora, garante ao modelo uma capacidade de transposição em trechos alagados de até 700 milímetros, 16,7% mais em relação à L200 tradicional.

A parte dianteira também ganhou novo desenho, com a grade frontal, que combina as cores preto brilhante e grafite e os para-choques de impulsão em forma de bumerangue que acompanham os faróis auxiliares, também no tom grafite, que contrasta com o preto brilhante presente no skid plate. O capô tem vincos pronunciados e está mais elevado. O novo conjunto óptico conta com faróis em LED mais afilados e a versão está equipada com faróis de neblina.

O acabamento na cor grafite ainda está presente no para-choque traseiro, nas novas molduras dos paralamas das quatro rodas. O novo rock slider tem acabamento em preto e traz revestimento anti-riscos X-Liner, com a série Savana identificada na peça.

O modelo tem rodas em aço de aro 17” com pneus GoodYear Duratrack 265/70R17, projetado para enfrentar situações severas fora de estrada. Com capacidade para transportar alto volume de carga, a caçamba da L200 Triton Savana 2024 recebeu acabamento anti-riscos e, também, uma caixa multifunções integrada, com parte removível.

Ainda na capacidade de carga, o modelo conta com bagageiro de até 50kg com acabamento anti-riscos e identificação Savana. Ele carrega uma prancha de desencalhe, perfeita para situações de off-road extremo.

Na lateral, maçanetas pintadas em uma das quatro opções de cores de carroceria oferecidas na quinta geração da picape: Amarelo Rally, Verde Forest, Bege Jizan e Branco Fuji. A parte inferior traz um adesivo 4x4.

Motor de 190cv e preparo off-road

Outra novidade do modelo é o Controle de Descida em Rampas Crédito: Mitsubishi/Divulgação

O motor que equipa a série é o 2.4 Turbodiesel de quatro cilindros com estrutura leve em alumínio, o que ajuda a otimizar o consumo de combustível. Ele traz a tecnologia de válvulas variáveis MIVEC e turbina de geometria variável, desenvolvendo 190cv de potência e torque de 43,9 kgfm.

O modelo traz um novo sistema de transmissão automática de seis velocidades com opções para trocas sequenciais por meio de paddle shifters no volante. Como o foco é na performance off-road, a L200 Triton Savana 2024 está equipada com quatro opções de desempenho em diversos tipos de piso: Cascalho, Lama/Neve, Areia e Pedra.

Outra novidade é o Controle de Descida em Rampas (HDC). Por meio dele, o veículo é capaz de descer as mais íngremes ladeiras, mesmo com baixa aderência, sem que o motorista precise pisar no freio ou no acelerador, apenas controlando a velocidade entre 2 e 20 km/h pelos botões no volante.

O sistema Super Select 4WD-II (SS4-II) oferece ao motorista quatro modos distintos de operação, que são selecionados por meio do seletor no console central:

2H – Usado para estradas e vias públicas, privilegia a economia de combustível com desempenho suave.

4H – Ideal para estradas e pisos irregulares, inclusive asfalto, serras e em condição de chuva. O sistema distribui automaticamente a tração entre os eixos dianteiro e traseiro, por meio do diferencial central.

4HLc - Ideal para terreno acidentado com superfícies de baixa aderência.

4LLc - Ideal para subidas ou descidas íngremes, rochas, areia e lama.

Mitsubishi L200 Triton Savana

Para situações em que uma ou mais rodas estão destracionadas, a picape conta com o Sistema Ativo de Controle de Tração (ATC), que monitora a rotação das rodas e atua desacelerando a roda que tem menos aderência, enviando a tração para a roda melhor apoiada ao solo. Adicionalmente controla o torque do motor para evitar escorregamentos.

O sistema de tração também conta com o Bloqueio do Diferencial Traseiro, que permite que as duas rodas do eixo de trás recebam tração de forma idêntica. A picape tem ainda um novo sistema de freios redimensionados, com discos 9% maior em relação à geração anterior.

Sistema de entretenimento

Por dentro, a L200 Triton Savana 2024 traz revestimentos em couro e acabamento na cor preta. O sistema multimídia JBL tem uma tela de abertura exclusiva e moldura em preto brilhante. O emblema Savana está presente do lado direito do painel, bem à frente do banco do passageiro.

O sistema de entretenimento traz tela sensível ao toque de 7 polegadas Crédito: Mitsubishi/Divulgação

A cor preta predomina em quase todos os acabamentos, desde as saídas de ar até o console central. Já a moldura da alavanca de transmissão e os apoios de braço receberam acabamento em black piano.

O sistema de entretenimento traz tela sensível ao toque de 7 polegadas integrado com Apple CarPlay e Android Auto. O painel de instrumentos do motorista conta com display colorido que exibe informações do computador de bordo.

A picape também está equipada com um inclinômetro digital colocado no painel, que traz informações sobre os ângulos de inclinação, além de altímetro, temperatura ambiente e ângulo de esterçamento das rodas dianteiras.

Os faróis têm sensor crepuscular, sensor de chuva e de estacionamento, além de câmera de ré. O sistema de ar condicionado conta com saídas de ar colocadas no teto, ajuste de temperatura digital de duas zonas e bancos com ajuste elétrico para o motorista.

Com informações da Mitsubishi.

Ficha Técnica

A Mitsubishi L 200 Triton Savana tem novo sistema de transmissão automática de seis velocidades Crédito: Mitsubishi/Divulgação

Mitsubishi L200 Triton Savana 2024