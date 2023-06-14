Ford revela novo visual da Ranger com linhas mais robustas; veja vídeo

A guerra das picapes ganha mais um capítulo, com a divulgação de um vídeo teaser da Ford com o novo visual da Ranger, que deve chegar em breve ao Brasil. Pelas imagens divulgadas, a picape média adota um visual mais robusto, lembrando, em muito, a irmã maior F-150, já lançada no Brasil.
O modelo é o terceiro mais vendido da categoria, com 6.902 unidades emplacadas, atrás da Chevrolet S-10 com 11.379 unidades e a líder de vendas, Toyota Hilux, que acumula praticamente as vendas dos dois modelos: 17.797 emplacamentos até maio, segundo levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Tirar o posto da primeira colocada pode não ser um trabalho fácil, ainda mais com duas outras prestes a chegar no páreo: a Fiat Titano (primeira picape média da montadora italiana no Brasil) e a Ram Rampage (até então conhecida como 1200), que será lançada na próxima semana.
O teaser mostra novos ângulos do veículo, que, segundo a Ford, será totalmente novo, desde a plataforma até os conceitos de produção. Uma das novidades é o motor 3.0 V6 turbodiesel, com potência de 250 cv e 61,2 kgfm de torque.
Veja o vídeo:
Design e tecnologia
O design da Nova Ranger segue o estilo global da família de picapes da linha F da Ford, com linhas robustas e dinâmicas. Ela tem a frente alta, com grade ampla e faróis de LED em formato de C integrados, rodas de 20” e tração 4x4 com recursos inteligentes que ampliam a capacidade off-road do veículo. O interior tem acabamento refinado e bancos de couro, além de painel digital de 12,4” e multimídia com tela de 12” em formato vertical.
Detalhes da Nova Ford Ranger
Segundo a Ford, este é um dos principais lançamentos da marca este ano, uma vez que a picape desempenha um papel estratégico no mercado sul-americano, uma vez que a montadora americana busca se tornar líder mundial em picapes.
A Ranger de nova geração é produzida na fábrica de Pacheco, na Argentina, que foi totalmente remodelada para o seu lançamento. Segundo a montadora, a nova planta incorpora novas tecnologias e conceitos de produção 4.0, com sistemas automatizados, de conectividade e inteligência artificial, que são utilizados para controlar todas as etapas do processo de manufatura em tempo real.