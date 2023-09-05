Cresce a venda de picapes e cai a procura por hatches

Que o mercado já é dos SUVs, isso não é novidade, mas os hatches, antes predominantes nas vendas, caíram pra o segundo lugar e já começam a perder espaço também para as picapes. De acordo com o levantamento da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulgado nesta terça-feira (5), o emplacamento de comerciais leves cresceu de 16% para 19,1% em agosto, enquanto os hatches registraram uma queda de 28,6% em julho, para 22,7% em agosto. Já os SUVs cresceram de 38% para 40%.
Segundo o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, a queda de venda dos compactos se deve, principalmente, ao fim dos subsídios para a compra de carros com desconto, que durou até julho. Com valores menores, os hatches foram os mais vendidos no período, diferentemente dos SUVs, que possuem um valor agregado maior, muitas vezes acima dos R$ 120 mil de teto que foi estabelecido pela MP do governo federal.
Por outro lado, o fim dos descontos também registrou uma queda de 13,2% nas vendas de agosto com relação a julho. Ao todo, foram vendidas 208 mil unidades em agosto, somando 1,43 milhão de unidades emplacadas em 2023.
“Agosto teve um bom desempenho dos veículos leves, apesar do fim dos incentivos. Foi o segundo melhor mês em volume e média diária, com crescimento de 11,3% em caminhões”, avalia o presidente da Anfavea.
Crescimento da produção
Outro destaque do mês foi o volume de produção, que teve um crescimento de 24% em relação a julho, registrando uma queda de 4,6% quando comparado com o mesmo período do ano passado.
No entanto, segundo Leite, agosto se manteve no mesmo patamar do ano passado, quando a indústria passou a contar com uma quantidade maior de semicondutores, o que contribui para o aumento dos estoques, já se preparando para as vendas do final do ano.
Já com relação às exportações, o Brasil registrou um leve crescimento em agosto com relação a julho, mas a Anfavea chamou a atenção para a perda de mercado na América Latina para países asiáticos. Segundo o presidente da entidade, a China já é hoje o maior exportador, passando de 4,6% para 21,2% na última década.
E por falar nisso, os modelos eletrificados registraram um crescimento bastante significativo no último mês de 25,4% em relação a julho e de 120,2% quando comparado com o mesmo período em 2022. Somente em agosto foram vendidos 9,4 mil automóveis eletrificados, sendo 1,2 mil elétricos e 5,2 mil híbridos.
De acordo com o presidente da Anfavea, o mês de setembro irá superar todas as vendas realizadas em 2022 de veículos eletrificados no Brasil. Para se ter ideia, até agosto, foram 49,1 mil emplacamentos de veículos eletrificados, enquanto que no ano de 2022 as vendas de veículos com esse tipo de tecnologia de propulsão somaram 49,2 mil.