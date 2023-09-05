Cresce a venda de picapes e cai a procura por hatches

Emplacamento de comerciais leves cresceu de 16% para 19,1% em agosto Crédito: Shutterstock

Que o mercado já é dos SUVs, isso não é novidade, mas os hatches, antes predominantes nas vendas, caíram pra o segundo lugar e já começam a perder espaço também para as picapes. De acordo com o levantamento da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulgado nesta terça-feira (5), o emplacamento de comerciais leves cresceu de 16% para 19,1% em agosto, enquanto os hatches registraram uma queda de 28,6% em julho, para 22,7% em agosto. Já os SUVs cresceram de 38% para 40%.

Segundo o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, a queda de venda dos compactos se deve, principalmente, ao fim dos subsídios para a compra de carros com desconto , que durou até julho. Com valores menores, os hatches foram os mais vendidos no período, diferentemente dos SUVs, que possuem um valor agregado maior, muitas vezes acima dos R$ 120 mil de teto que foi estabelecido pela MP do governo federal.

Por outro lado, o fim dos descontos também registrou uma queda de 13,2% nas vendas de agosto com relação a julho. Ao todo, foram vendidas 208 mil unidades em agosto, somando 1,43 milhão de unidades emplacadas em 2023.

“Agosto teve um bom desempenho dos veículos leves, apesar do fim dos incentivos. Foi o segundo melhor mês em volume e média diária, com crescimento de 11,3% em caminhões”, avalia o presidente da Anfavea.

Crescimento da produção

Outro destaque do mês foi o volume de produção, que teve um crescimento de 24% em relação a julho, registrando uma queda de 4,6% quando comparado com o mesmo período do ano passado.

No entanto, segundo Leite, agosto se manteve no mesmo patamar do ano passado, quando a indústria passou a contar com uma quantidade maior de semicondutores, o que contribui para o aumento dos estoques, já se preparando para as vendas do final do ano.

Já com relação às exportações, o Brasil registrou um leve crescimento em agosto com relação a julho, mas a Anfavea chamou a atenção para a perda de mercado na América Latina para países asiáticos. Segundo o presidente da entidade, a China já é hoje o maior exportador, passando de 4,6% para 21,2% na última década.

E por falar nisso, os modelos eletrificados registraram um crescimento bastante significativo no último mês de 25,4% em relação a julho e de 120,2% quando comparado com o mesmo período em 2022. Somente em agosto foram vendidos 9,4 mil automóveis eletrificados, sendo 1,2 mil elétricos e 5,2 mil híbridos.