Produção de motocicletas atinge o melhor resultado de julho desde 2014

De janeiro a julho foram fabricadas 886.994 motocicletas Crédito: Shutterstock

Com um volume de produção de 122.723 unidades em julho, as fabricantes de motocicletas registraram um volume 17,1% superior ao mesmo período do ano passado, quando foram fabricadas 104.776 motocicletas. Segundo levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), esse foi o melhor desempenho para o mês desde 2014 (136.004 unidades).

De janeiro a julho foram fabricadas 886.994 motocicletas, uma alta de 14,3% em relação ao mesmo período de 2022 (776.069 unidades). De acordo com a Abraciclo, a expectativa é fechar 2023 com 1.560.000 motocicletas fabricadas, alta de 10,4% na comparação com o ano passado.

Em julho foram emplacadas 123.085 motocicletas, crescimento de 14,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado (107.499 unidades). “Graças a estratégia das associadas da Abraciclo, que investem constantemente no aprimoramento dos processos produtivos e na implantação das mais avançadas tecnologias em seus produtos, a motocicleta vem conquistando cada vez mais novos consumidores”, explica Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

Média diária de vendas

A média diária de vendas em julho, que teve 21 dias úteis, foi de 5.861 motocicletas. Com 99.568 unidades licenciadas, os modelos de baixa cilindrada responderam por 80,9% dos emplacamentos. As motocicletas de média cilindrada tiveram 19.427 unidades emplacadas (15,8% de participação do mercado) e as de alta cilindrada totalizaram 4.090 licenciamentos (3,3%).

No acumulado do ano, as vendas no varejo atingiram 903.155 unidades, crescimento de 21,4% em relação ao mesmo período do ano passado (744.064 motocicletas). No período, as motocicletas de média cilindrada apresentaram o maior crescimento porcentual em comparação ao mesmo período de 2022, registrando 138.071 unidades (ante 102.231 unidades do ano anterior), um volume 35,1% superior.

A previsão da Abraciclo é que sejam licenciadas 1.511.000 motocicletas em 2023, crescimento de 10,9% na comparação com o ano passado.

Exportações caem

Em julho foram embarcadas 3.176 motocicletas, volume 36% menor na comparação com as 4.962 unidades registradas em julho de 2022 e 11,2% inferior a junho (3.578 motocicletas).