Produção de motocicletas atinge o melhor resultado de julho desde 2014

Com um volume de produção de 122.723 unidades em julho, as fabricantes de motocicletas registraram um volume 17,1% superior ao mesmo período do ano passado, quando foram fabricadas 104.776 motocicletas. Segundo levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), esse foi o melhor desempenho para o mês desde 2014 (136.004 unidades).
De janeiro a julho foram fabricadas 886.994 motocicletas, uma alta de 14,3% em relação ao mesmo período de 2022 (776.069 unidades). De acordo com a Abraciclo, a expectativa é fechar 2023 com 1.560.000 motocicletas fabricadas, alta de 10,4% na comparação com o ano passado.
Em julho foram emplacadas 123.085 motocicletas, crescimento de 14,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado (107.499 unidades). “Graças a estratégia das associadas da Abraciclo, que investem constantemente no aprimoramento dos processos produtivos e na implantação das mais avançadas tecnologias em seus produtos, a motocicleta vem conquistando cada vez mais novos consumidores”, explica Marcos Bento, presidente da Abraciclo.
Média diária de vendas
A média diária de vendas em julho, que teve 21 dias úteis, foi de 5.861 motocicletas. Com 99.568 unidades licenciadas, os modelos de baixa cilindrada responderam por 80,9% dos emplacamentos. As motocicletas de média cilindrada tiveram 19.427 unidades emplacadas (15,8% de participação do mercado) e as de alta cilindrada totalizaram 4.090 licenciamentos (3,3%).
No acumulado do ano, as vendas no varejo atingiram 903.155 unidades, crescimento de 21,4% em relação ao mesmo período do ano passado (744.064 motocicletas). No período, as motocicletas de média cilindrada apresentaram o maior crescimento porcentual em comparação ao mesmo período de 2022, registrando 138.071 unidades (ante 102.231 unidades do ano anterior), um volume 35,1% superior.
A previsão da Abraciclo é que sejam licenciadas 1.511.000 motocicletas em 2023, crescimento de 10,9% na comparação com o ano passado.
Exportações caem
Em julho foram embarcadas 3.176 motocicletas, volume 36% menor na comparação com as 4.962 unidades registradas em julho de 2022 e 11,2% inferior a junho (3.578 motocicletas).
De janeiro a julho, as fabricantes do Polo Industrial de Manaus (PIM) exportaram 23.709 unidades, retração de 21,2% na comparação com o mesmo período do ano passado (30.077 motocicletas). A projeção da Abraciclo é que, até o final do ano, sejam exportadas 49.000 unidades, retração de 11,5% em relação a 2022.