MXF 270F tenta preencher lacuna de mercado de motocicletas off-road

A moto apresenta suspensão invertida de longo curso com regulagem de compressão e retorno na dianteira Crédito: MXF Motors

A fabricante paranaense de motocicletas e ciclomotores MXF Motors acaba de lançar a 270F. A nova motocicleta de 270 cc promete preencher uma lacuna de mercado para a categoria off-road. Concorrendo com modelos importados e muito caros ou com as nacionais, mais escassas de recursos, a nova 270F da MXF promete entregar alta performance com um preço acessível.

O lançamento da nova motocicleta para trilhas busca o público que quer explorar a natureza, superar obstáculos e criar memórias com esses passatempos. O novo modelo entra no roll de produtos oferecidos pela MXF, que já conta com as Pit Bikes da linha Pro Racing de 110, 125 e 140 cc e as motos 250 TS e 300 TS e RXS, além de uma série de quadriciclos e minimotos. A MXF 270F está sendo lançada por R$ 19.500.

A 270F tem 2,18 metros de comprimento, 83 centímetros de largura e 1,22 metro de altura Crédito: MXF Motors

A 270F tem 2,18 metros de comprimento, 83 centímetros de largura e 1,22 metro de altura, com 92 centímetros de altura do assento, 32 centímetros de distância em relação ao solo e 1,47 metro de entre-eixos. Pesa 114 quilos, e o quadro é feito de aço liga cromo molibidênio de alta resistência.

O tanque tem capacidade para oito litros. Munida de um motor monocilíndrico de quatro tempos a gasolina de 271,3 cc refrigerado a ar, a moto entrega a potência de 24 cavalos a 8.500 rpm e torque de 2,34 kgfm a 6 mil giros. Tem transmissão de 6 marchas, partida elétrica e alimentação por carburador.

Os freios são hidráulicos a disco, com 260 milímetros na dianteira e 220 milímetros na traseira Crédito: MXF Motors

A moto apresenta suspensão invertida de longo curso (300 milímetros) com regulagem de compressão e retorno na dianteira e, na traseira, sistema de link monoshock, amortecedor a gás com regulagem, de pré-carga, compressão e retorno e pressurizada a nitrogênio, para tentar proporcionar melhor ciclística e mais agilidade de pilotagem. Os freios são hidráulicos a disco, com 260 milímetros na dianteira e 220 milímetros na traseira.

Começando no off-road

Segundo a MXF, a 270F se encaixa bem para pilotos que estão começando no mundo off-road ou para aqueles com certa experiência e gostam de fazer trilhas aos finais de semana, ou até mesmo uma prova, por ter um material de grande confiabilidade.

“Tive a chance de fazer um pré-teste, e a 270F chamou a minha atenção de forma muito positiva. Para uma moto de R$ 19.500, ela não faz nem um pouco feio perto das importadas, que chegam a custar R$ 80 mil”, avalia Diego Basílio, piloto de Enduro FIM.

A MXF 270F está sendo lançada por R$ 19.500 Crédito: MXF Motors

“Minha expectativa para a 270F é ótima! É uma motocicleta que entrará em um nicho do mercado que está desfalcado, atendendo muito bem aos pilotos! O grande diferencial é que ela é uma moto completa, vindo de fábrica com freios a disco nas duas rodas, suspensões confiáveis e com uma ciclística muito superior à de suas concorrentes”, destaca Eduardo Precy, também piloto de enduro FIM.

O novo modelo já está disponível nos revendedores e parceiros da MXF, localizados em vários Estados do Brasil.