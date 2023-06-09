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BMW Motorrad apresenta nova R 12 nineT em comemoração aos 100 anos da marca

O modelo é uma roadster clássica purista, que oferece uma riqueza de opções concetuais para personalização quase ilimitada
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

09 jun 2023 às 11:19

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 11:19

R 12 nineT
R 12 nineT foi apresentada em Munique, na Alemanha Crédito: BMW Motorrad/Divulgação
A nova R 12 nineT acaba de ser apresentada em Munique, na Alemanha, como parte das comemorações dos 100 anos da BMW Motorrad. É, portanto, a sucessora da R nineT, que foi lançada há exatamente dez anos, por ocasião do nonagésimo aniversário da marca alemã. Tal como a R nineT em 2013, a nova R 12 nineT é uma roadster clássica purista, que oferece uma riqueza de opções concetuais para personalização quase ilimitada.
“A R nineT e o seu conceito de personalização estabeleceram a nova experiência Heritage para o nonagésimo aniversário da BMW Motorrad e tornaram-se uma referência indispensável da nossa gama de modelos. A nova R 12 nineT dá continuidade à história de sucesso da herança envolvendo os lendários motores boxer da BMW, com uma linguagem de design ainda mais clássica e graus ainda maiores de liberdade quando se trata de personalização”, explica Markus Schramm, chefe da BMW Motorrad.
R 12 nineT
A nova R 12 nineT combina o caráter robusto do motor boxer e a linguagem de design das eras tradicionais das motocicletas com tecnologia inovadora Crédito: BMW Motorrad/Divulgação
Há 100 anos, a primeira motocicleta BMW – a R 32 – já tinha como base o motor de dois cilindros. Com seu boxer refrigerado a ar e óleo, a nova R 12 nineT mantém a tradição. De acordo com a BMW, o motor boxer 1.200 cc original com caixa de ar redesenhada e novo sistema de escapamento proporciona um prazer clássico de pilotagem. O número “12” na designação do modelo refere-se à capacidade do motor, a exemplo de muitos modelos da história da BMW Motorrad – como a atual R 18.
Ainda mais que sua antecessora, a nova R 12 nineT combina o caráter robusto do motor boxer e a linguagem de design das eras tradicionais das motocicletas com tecnologia inovadora e conceito modular para oferecer ao piloto o máximo de opções de personalização.
R 12 nineT
De acordo com a BMW, o motor boxer 1.200 cc original com caixa de ar redesenhada e novo sistema de escapamento proporciona um prazer clássico de pilotagem Crédito: BMW Motorrad/Divulgação
“A linguagem de design purista é dominada pela linha transparente tanque/banco/traseira, no estilo da lendária R 90 S dos anos 70. À primeira vista, é um desenho do clássico da BMW, com uma curva típica na borda inferior e contato clássico do joelho. A nova R 12 nineT também apresenta tampas laterais na área do triângulo do quadro no autêntico visual roadster - outra reminiscência das motocicletas BMW da década de 70”, detalha Edgar Heinrich, chefe de design da BMW Motorrad.
A atenção especial aos detalhes fica evidente ainda no para-lama dianteiro redesenhado, no farol principal de leds com elemento de guia de luz surround preto e nos dois instrumentos redondos no estilo tradicional das antigas motos da BMW. Como é tradição, opções de personalização atraentes são oferecidas como parte da linha de acessórios originais da BMW Motorrad. A nova R 12 nineT tem também uma unidade de luz traseira de leds integrada ao assento, com uma “cauda” curta.
R 12 nineT
Não há confirmação sobre a vinda da R 12 nineT ao Brasil Crédito: BMW Motorrad/Divulgação
A estrutura tubular inteiriça tem estrutura traseira parafusada, enquanto as rodas raiadas têm visual clássico. As suspensões têm garfo telescópico invertido na dianteira e Paralever atrás. O sistema de escape, do lado esquerdo, conta com silenciador duplo e pontas cônicas. A BMW Motorrad dará mais informações sobre a nova R 12 nineT no segundo semestre deste ano, quando o modelo chegará às concessionárias europeias. Não há confirmação sobre a vinda da R 12 nineT ao Brasil.

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