Royal Enfield lança a Scram 411, seu sexto modelo no Brasil

Visual traz a pintura em dois tons e combina um aspecto retrô com toques de modernidade Crédito: Royal Enfield/Divulgação

A Royal Enfield chegou ao Brasil há seis anos e, desde 2022, está posicionada como a sexta marca que mais vende motocicletas no país. Para ampliar sua linha de motos e conquistar novos consumidores, a Royal Enfield acaba de lançar seu sexto modelo no mercado nacional: a scrambler Scram 411, derivada da trail Himalayan.

Dentro da tradição da centenária marca indiana – apresentada nas anteriores Interceptor 650,Continental GT, Classic, Himalayan e Meteor –, o visual da nova motocicleta traz a pintura em dois tons e combina um aspecto retrô com toques de modernidade.

Repetindo a estratégia adotada nos outros segmentos em que a Royal atua, o modelo chega como a scrambler de preço mais acessível do mercado brasileiro. A Scram 411 já está disponível nas 23 lojas da Royal Enfield no Brasil e tem preço sugerido de R$ 22.490 – R$ 1.800 abaixo da Himalayan –, sem incluir o valor do frete.

O motor monocilindro LS411 entrega 24,3 cavalos a 6.500 rpm e 3,3 kgfm de torque a 4.250 rpm Crédito: Royal Enfield/Divulgação

Em família

A nova Scram 411 nem tenta esconder seu “parentesco” com a Himalayan. O motor monocilindro LS411, que entrega 24,3 cavalos a 6.500 rpm e 3,3 kgfm de torque a 4.250 rpm, é exatamente o mesmo, assim como ocâmbio de 5 marchas. O tanque de combustível também é igual, de 15 litros, porém, as proteções de ferro dão lugar a uma peça de acabamento mais leve.

Chassi, freios (com ABS), farol, lanterna e espelhos são compartilhados. A diferença está na proposta mais despojada e compacta dos modelos scrambler, na tendência do seu segmento, no qual a ideia é oferecer uma moto mais jovial e sem tantas carenagens.

O painel é o mesmo adotado na Meteor 350 Crédito: Royal Enfield/Divulgação

Algo que seja simples de se pilotar no trânsito urbano, mas sem abrir mão de escapamento mais elevado, guidão mais largo e pneus que permitam eventualmente enfrentar terrenos não pavimentados. Sem tantas proteções metálicas na dianteira, a Scram 411 parece uma moto bem mais leve – de fato, pesa 185 quilos, cinco a menos que a Himalayan.

As rodas são raiadas como as da Himalayan e de 17 polegadas na traseira, mas com aro dianteiro de 19 polegadas (são de 21 polegadas na trail). A suspensão dianteira da Scram 411, de 190 milímetros, tem curso dez milímetros menor. Já a suspensão traseira conta com amortecedor único e repete o curso de 180 milímetros da Himalayan.

O sistema de freios também é idêntico, composto por disco de 300 milímetros na dianteira e de 240 milímetros na traseira, com ABS (que não pode ser desligado, como na trail). A distância mínima em relação ao solo na scrambler é de 20 centímetros, o que deixa o banco inteiriço a apenas 79,5 centímetros de altura do solo.

A distância mínima em relação ao solo na scrambler é de 20 centímetros Crédito: Royal Enfield/Divulgação

O guidão e o farol (que vem com uma carenagem plástica) da Scram 411 estão posicionados mais baixo em comparação a Himalayan e não há para-brisa. Ao contrário da maioria das peças, o painel da nova moto da Royal Enfield tem outra origem – é o mesmo adotado na Meteor 350.

Como toda a linha da marca indiana, o novo modelo tem três anos de garantia. Outra tradição da Royal Enfield é a variedade de cores. Na Scram 411, as opções cromáticas são Blazing Black (preta com vermelho),Skyline Blue (azul com cinza), White Flame (vermelho com branco), Silver Spirit (prata com azul), Graphite Red(cinza com vermelho), Graphite Yellow (cinza com amarelo) e Graphite Blue (cinza com azul).