Linha 2024 da Yamaha Factor 125i UBS parte de R$ 13.990

A Factor 125 2024 tem 2,01 metros de comprimento, 73,5 centímetros de largura, 1,09 metro de altura e 1,32 metro de entre-eixos Crédito: Yamaha/Divulgação

A linha 2024 da Yamaha Factor 125i UBS já está disponível no Brasil. Em relação ao modelo 2023, não foram anunciadas mudanças por parte da fabricante. Até as opções de cores permanecem as mesmas: Preta Eclipse e Vermelha Hot. A Factor 125 segue como uma opção “de entrada”, com preço similar ao das versões mais despojadas de modelos de 150 ou de 160 cilindradas.

A Factor 125i UBS tornou-se uma espécie de “herói da resistência” na categoria 125, que a rival Honda abandonou há quatro anos com o encerramento da produção da CG 125.

O preço público sugerido para a Factor 125i modelo 2024 é de R$ 13.990, sem frete incluso, com três anos de garantia e pacote de revisões com preço fixo. Nos três primeiros meses de 2023, o modelo vendeu 2.197 unidades – sendo a vigésima quarta motocicleta mais emplacada do país.

Motor flex de 125 cc rende até 11 cavalos de potência com gasolina e 11,1 cavalos com etanol Crédito: Yamaha/Divulgação

A Factor 125 2024 tem 2,01 metros de comprimento, 73,5 centímetros de largura, 1,09 metro de altura e 1,32 metro de entre-eixos. O vão livre em relação ao solo é de 17,5 centímetros e a altura do assento é de 78,5 centímetros.

A moto pesa 125 quilos e o tanque de combustível leva 15,7 litros, sendo 2,2 litros de reserva. Segundo a Yamaha, a Factor faz até 42 km/l em uso misto.

Voltada para trabalho

É uma motocicleta voltada ao trabalho, apesar do estilo visivelmente inspirado nas nakeds (sem carenagens). As tomadas de ar pronunciadas tentam conferir mais robustez ao visual, enquanto o conjunto óptico permanece convencional, com a lanterna bipartida que remete às motos de maior cilindrada.

O painel com iluminação de leds traz um computador de bordo completo e abriga o contra-giros, o indicador de marcha e a função “Eco” - que dá indicações para pilotagem mais econômica.

O painel com iluminação de leds traz um computador de bordo completo Crédito: Yamaha/Divulgação

A Factor continua sendo movida pelo motor monocilíndrico flex de 125 cc com refrigeração a ar, comando simples no cabeçote, duas válvulas por cilindro e injeção eletrônica, que rende até 11 cavalos de potência com gasolina e 11,1 cavalos com etanol, sempre a 7.500 rotações, com 1,2 kgfm de torque a 6 mil giros, independentemente do combustível.

Trabalha acoplado a um câmbio mecânico sincronizado de 5 marchas. A transmissão final é por corrente e a embreagem é do tipo multi-disco úmida. A suspensão frontal com garfo telescópico convencional é de 120 milímetros e na traseira traz duplo amortecedor de 92 milímetros, no chassi do tipo “Diamond”.

A moto vem com sistema de frenagem UBS com acionamento combinado, com disco de 245 milímetros na dianteira e tambor de 130 milímetros na traseira. As rodas de liga leve têm 18 polegadas e vêm calçadas por pneus sem câmara Michelin Pilot Street 2 de medida 2,75-18 na frente e 90/90-18 na traseira.