A Harley-Davidson Low Rider ST já está disponível para reserva

O novo modelo tem perfil enxuto, com foco no desempenho Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

Com preço sugerido a partir de R$ 137.900, a sport-touring Low Rider ST já pode ser reservada nas concessionárias brasileiras da Harley-Davidson. Segundo a marca norte-americana, trata-se de uma motocicleta pronta para pegar a estrada e que combina esportividade do “powertrain” à versatilidade, proporcionada pelas bolsas laterais rígidas e carenagem fixa.

Dentro do estilo West Coast Custom, o novo modelo tem perfil enxuto,com foco no desempenho. Em relação à Low Rider S, que já é vendida aqui desde 2021, a ST (sigla para sport-touring) tem uma semi-carenagem frontal imponente e dois baús laterais de fibra, similares aos usados pela Sport Glide.

Inspirada no movimento “tall bike” da Califórnia, a sport-touring traz malas laterais altas e firmes e suspensão traseira elevada. Como o guidão é alto e a carenagem montada no próprio quadro, a Low Rider ST busca colocar o motociclista em uma posição agressiva de comando, para uma pilotagem direta e responsiva.

Quando a viagem termina, basta retirar as malas laterais para converter a Low Rider ST de uma estradeira cross-country a uma cruiser urbana.

“Um elemento-chave do modelo é a carenagem montada no quadro, que tem sua forma inspirada na clássica FXRT Sport Glide. Os vincos mais nítidos e as proporções revisadas na carenagem da LowRider ST fornecem uma aparência mais moderna e aerodinâmica. O ajuste elevado das bolsas laterais, acima do escapamento, reforça a proposta de desempenho do modelo”, explica Brad Richards, vice-presidente de Design da Harley-Davidson.

O para-brisa alto de 6 polegadas tem tonalidade Dark Smoke Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

Os difusores de fluxo de ar ajudam a aliviar o impacto do vento na cabeça do piloto em alta velocidade. Um para-brisa alto de 6 polegadas tem uma tonalidade Dark Smoke e a carenagem contém um único farol de LED Signature de 5,75 polegadas.

As malas laterais rígidas e com trava apresentam um design em forma de concha. As malas têm um dispositivo de amortecimento para permitir que se abram suavemente, podendo ser removidas em poucos segundos. Sua capacidade combinada é de 53,8 litros.

O assento profundo ajuda a manter o piloto na posição adequada nas acelerações e em curvas agressivas. O guidão de uma polegada é montado sobre risers “pullback” de 4 polegadas, enquanto um console preto texturizado cobre o tanque de combustível, de 18,9 litros. A Instrumentação tem um display digital compacto.

Motorização

A Low Rider ST é embalada pelo motor V-Twin Milwaukee-Eight 117 com refrigeração a óleo/ar. São 1.923 cc, com um torque de 16,4 kgfm a 3.500 rpm. A Harley-Davidson não divulga dados de potência de seus modelos.

O estilo robusto é complementado com as rodas de alumínio fundido Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

A moto vem com entrada de ar Heavy Breather de alto desempenho, com elemento de filtro exposto e voltado para a frente para aumentar o fluxo de ar no motor. O eixo de comando é de alta performance e oescapamento é um shotgun dois em dois.

O chassi da Low Rider ST foi projetado para reduzir o peso sem sacrificar a rigidez. Um garfo invertido de 43 milímetros garante uma dianteira firme, enquanto sua tecnologia interna de cartucho único mantém a roda da frente agarrada ao chão para melhorar o desempenho de frenagem.

A moto está equipada atrás com um monoamortecedor mais alto, deixando a parte traseira mais elevada. O ajuste de pré-carga hidráulica sob o assento permite um desempenho ideal da suspensão, considerando a carga e as condições da estrada.

O estilo robusto é complementado com as rodas de alumínio fundido (19 polegadas na frente e 16 polegadas atrás), finalizadas em Matte Dark Bronze para um contraste com os componentes escuros da motocicleta.

Edição limitada

O chassi da Low Rider ST foi projetado para reduzir o peso sem sacrificar a rigidez Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

A Harley-Davidson aproveitou o lançamento da Low Rider ST para celebrar a cultura do “muscle car” e sua herança de corridas com a introdução da “Coleção de Motocicletas Enthusiast Fast Johnnie 2023”, de edição limitada, com pintura personalizada diretamente de fábrica.

Esses modelos homenageiam os antigos pilotos da Harley-Davidson. O logotipo “Enthusiast Motorcycle Collection” está no para-lama traseiro. As características mecânicas são idênticas às da Low Rider ST convencional.