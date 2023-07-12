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Resultados do semestre

Venda de motos no ES chega a 16,8 mil unidades no 1° semestre

Indústria de motocicletas comemora resultado do semestre, com 764 mil unidades produzidas, atingindo o melhor resultado para o período nos últimos oito anos

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2023 às 16:36
moto, motocicleta
Abraciclo revisou as estimativas de vendas no varejo e de negócios com o mercado externo para 1,51 milhão de unidades Crédito: Shutterstock
Foram 764.271 motocicletas produzidas nos seis primeiros meses de 2023 nas fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM).  Este é o melhor resultado para os seis primeiros meses do ano desde 2014, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).
Em comparação com o mesmo período de 2022 houve uma alta de 13,9%. O Espírito Santo registrou venda de 16.881 unidades no mesmo período, o que representa uma participação de 2,2% no mercado nacional.
Com os bons números, a associação também revisou sua projeção de produção para 1,56 milhão de unidades em 2023, uma alta de 10,4% na comparação com o ano passado. E também revisou as estimativas de vendas no varejo e de negócios com o mercado externo: 1,51 milhão de unidades, o que representa um crescimento de 10,9%.
“Alcançamos a melhor marca de motocicletas produzidas no primeiro semestre desde 2014. Com base nas projeções dos associados, aliado a um cenário macroeconômico favorável para o segundo semestre, acreditamos que a indústria alcançará um crescimento na ordem de mais de 10%”, afirma o presidente da Abraciclo, Marcos Bento.
Por outro lado, para as exportações, a nova estimativa é de que sejam embarcadas 49 mil motocicletas, retração de 11,5% em relação a 2022.
Em junho foram fabricadas 95.274 motocicletas, volume 6,3% inferior ao mesmo período em 2022. No mês de junho foram emplacadas 140.387 motocicletas, aumento de 16,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E no acumulado do ano, foram vendidas 780.070 motocicletas, aumento de 22,5% em relação ao ano passado. A média diária de vendas em junho foi de 6.685 unidades.

Categorias mais vendidas

A Street foi a categoria mais emplacada no primeiro semestre, com 408.942 unidades e 52,4% de participação no mercado. Em segundo lugar, ficou a Trail (145.364 motocicletas e 18,6% do mercado), seguida pela Motoneta (104.543 unidades e 13,4%).
No ranking de emplacamentos mensal, as posições foram mantidas: Street (72.991 unidades e 52% de participação no mercado), Trail (25.918 motocicletas e 18,5%) e Motoneta (19.767 unidades e 14,1%).
De acordo com levantamento da Abraciclo, foram licenciadas 114.816 motocicletas de baixa cilindrada em junho, o que corresponde a 81,8% do mercado. Os modelos de média cilindrada tiveram 21.120 unidades emplacadas (15% do mercado), enquanto as motocicletas de alta cilindrada registraram 4.451 emplacamentos (3,2%). As vendas de motocicletas de média cilindrada registraram o maior crescimento, de 29,8% na comparação com junho de 2022.

Bicicletas

Com relação à fabricação de bicicletas, foram produzidas 260.765 unidades nos seis primeiros meses do ano, volume 22,3% inferior às 335.744 unidades produzidas no mesmo período do ano passado. Em junho, foram fabricadas 41.687 bicicletas. O volume é 13,5% inferior na comparação com o mesmo mês do ano passado (48.210 unidades) e 6,8% menor em relação a maio (44.713 bicicletas).
A Moutain Bike (MTB) foi a categoria mais produzida no primeiro semestre, com 161.499 unidades e 61,9% do total fabricado. Em segundo lugar, ficou a Urbana/Lazer (62.815 bicicletas e 24,1% da produção), seguida pela Infantojuvenil (24.001 unidades e 9,2%).
Com informações da Abraciclo.

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