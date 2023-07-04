Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Clássica Harley-Davidson Sportster S chega totalmente reformulada
Com S de sedução

Clássica Harley-Davidson Sportster S chega totalmente reformulada

Equipada com o novo motor Revolution Max 1250T V-Twin, modelo entrega 121 cavalos de potência e 13 kgfm de torque e já está disponível para testes-ride no Brasil

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 19:10

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

04 jul 2023 às 19:10
Harley-Davidson Sportster S
A Sportster S foi projetada para proporcionar uma experiência de pilotagem com alto grau de emoção Crédito: Harley-Davidson/Divulgação
Os 120 anos da história da Harley-Davidson são marcados por alguns produtos icônicos. Um deles é a Sportster, lançada em 1957. O modelo versátil estabeleceu recordes de velocidade, correu e venceu em pistas off-road, gerou uma família de motocicletas e inspirou pilotos e construtores por gerações.
Sessenta e seis anos depois, esse legado foi resgatado pela Sportster S, uma motocicleta completamente nova, projetada para proporcionar uma experiência de pilotagem com alto grau de emoção.
“Esta é uma Sportster da próxima geração, definida por potência, performance, tecnologia e estilo”, destaca Jochen Zeitz, presidente e CEO da Harley-Davidson. A Sportster S está disponível a partir de R$ 125.900 na cor Vivid Black (preta) e de R$ 128.800 em Bright Billiard Blue (azul), Gray Haze (cinza) e White Sand Pearl (branca).
Harley-Davidson Sportster S
O design compacto e agressivo da moto revela sua pretensão para a performance Crédito: Harley-Davidson/Divulgação
O design compacto e agressivo da moto revela sua pretensão para a performance. Equipada com o novo motor Revolution Max 1250T V-Twin, a Sportster S entrega 121 cavalos de potência e 13 kgfm de torque, embalados por um pacote de tecnologia e segurança desenvolvido para elevar a performance de pilotagem a um nível superior.
A nova versão do mais recente motor V-Twin Harley-Davidson refrigerado a água foi projetada para fornecer forte aceleração desde o início, com potência vigorosa já nas rotações intermediárias. O uso de materiais leves e a montagem do motor como componente estrutural do chassi resultaram em uma moto leve: apenas 228 quilos com o tanque cheio (11,8 litros).
O projeto do propulsor como parte integrante do chassi, eliminando o quadro tradicional, reduz significativamente o peso da moto e resulta em uma estrutura bastante firme.

Identidade marcante

Harley-Davidson Sportster S
O projeto do propulsor como parte integrante do chassi, elimina o quadro tradicional Crédito: Harley-Davidson/Divulgação
A iluminação totalmente em leds inclui um farol Daymaker Signature em formato oval projetado para distribuir a iluminação de forma homogênea sem pontos com maior ou menor brilho e que adiciona estilo e cria uma identidade marcante.
O enorme pneu dianteiro remete a uma bobber clássica sem para-lamas, enquanto, na parte traseira, o escapamento alto – desenvolvido para produzir um som poderoso – e o assento baixo são inspirados nas Harley-Davidson de competição, como a XR750.
A suspensão dianteira com garfos invertidos de grande diâmetro e os pneus largos deixam claro que a Sportster S é uma esportiva de alto desempenho.
Harley-Davidson Sportster S
A iluminação totalmente em LEDs inclui um farol Daymaker Signature em formato oval Crédito: Harley-Davidson/Divulgação
“Cada elemento do design da Sportster S é uma expressão da força bruta dessa motocicleta”, reforça Brad Richards, vice-presidente de Estilo e Design da Harley-Davidson.

Modos de condução customizáveis

A Sportster S oferece cinco modos de condução, sendo três pré-programados (“Sport”, “Road” e “Rain”) e mais dois customizáveis de acordo com as preferências pessoais de desempenho do condutor ou para situações especiais.
Uma tela de TFT redonda de quatro polegadas de diâmetro exibe todos os recursos à disposição do piloto, incluindo a conexão Bluetooth com o smartphones e intercomunicadores instalados no capacete do motociclista, com músicas, chamadas telefônicas e navegação pelo aplicativo Harley-Davidson. A Sportster S tem também uma entrada USB-C para carregar dispositivos.
Harley-Davidson Sportster S
Os sistemas utilizam controles eletrônicos de frenagem e tecnologia de “powertrain” Crédito: Harley-Davidson/Divulgação
A mais nova Harley-Davidson disponibiliza o Cornering Rider Safety Enhancements, uma coleção de tecnologias de segurança para situações inesperadas ou condições adversas na estrada, projetado para aliar a performance da moto com a tração durante a aceleração, desaceleração e frenagem.
Os sistemas utilizam avançados controles eletrônicos de frenagem e tecnologia de “powertrain” como uma unidade de medição inercial de seis eixos, ou IMU, que mede e informa o ângulo de inclinação ao fazer uma curva. Assim, para um desempenho ideal, o sistema intervém de maneira diferente quando a motocicleta está em retas ou em curvas mais inclinadas.

LEIA MAIS EM MOTOR

Yamaha apresenta novo modelo R15 que chega ao Brasil em novembro

BMW Motorrad apresenta nova R 12 nineT em comemoração aos 100 anos da marca

A Harley-Davidson Low Rider ST já está disponível para reserva

Venda de motocicletas no ES cresce 42% nos primeiros meses de 2023

Harley-Davidson entra para o segmento de baixa cilindrada com a X350

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

motocicleta Motociclista Harley-Davidson Harley-davidson Sportster S
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados