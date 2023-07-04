Clássica Harley-Davidson Sportster S chega totalmente reformulada

A Sportster S foi projetada para proporcionar uma experiência de pilotagem com alto grau de emoção Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

Os 120 anos da história da Harley-Davidson são marcados por alguns produtos icônicos. Um deles é a Sportster, lançada em 1957. O modelo versátil estabeleceu recordes de velocidade, correu e venceu em pistas off-road, gerou uma família de motocicletas e inspirou pilotos e construtores por gerações.

Sessenta e seis anos depois, esse legado foi resgatado pela Sportster S, uma motocicleta completamente nova, projetada para proporcionar uma experiência de pilotagem com alto grau de emoção.

“Esta é uma Sportster da próxima geração, definida por potência, performance, tecnologia e estilo”, destaca Jochen Zeitz, presidente e CEO da Harley-Davidson. A Sportster S está disponível a partir de R$ 125.900 na cor Vivid Black (preta) e de R$ 128.800 em Bright Billiard Blue (azul), Gray Haze (cinza) e White Sand Pearl (branca).

O design compacto e agressivo da moto revela sua pretensão para a performance Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

O design compacto e agressivo da moto revela sua pretensão para a performance. Equipada com o novo motor Revolution Max 1250T V-Twin, a Sportster S entrega 121 cavalos de potência e 13 kgfm de torque, embalados por um pacote de tecnologia e segurança desenvolvido para elevar a performance de pilotagem a um nível superior.

A nova versão do mais recente motor V-Twin Harley-Davidson refrigerado a água foi projetada para fornecer forte aceleração desde o início, com potência vigorosa já nas rotações intermediárias. O uso de materiais leves e a montagem do motor como componente estrutural do chassi resultaram em uma moto leve: apenas 228 quilos com o tanque cheio (11,8 litros).

O projeto do propulsor como parte integrante do chassi, eliminando o quadro tradicional, reduz significativamente o peso da moto e resulta em uma estrutura bastante firme.

Identidade marcante

O projeto do propulsor como parte integrante do chassi, elimina o quadro tradicional Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

A iluminação totalmente em leds inclui um farol Daymaker Signature em formato oval projetado para distribuir a iluminação de forma homogênea sem pontos com maior ou menor brilho e que adiciona estilo e cria uma identidade marcante.

O enorme pneu dianteiro remete a uma bobber clássica sem para-lamas, enquanto, na parte traseira, o escapamento alto – desenvolvido para produzir um som poderoso – e o assento baixo são inspirados nas Harley-Davidson de competição, como a XR750.

A suspensão dianteira com garfos invertidos de grande diâmetro e os pneus largos deixam claro que a Sportster S é uma esportiva de alto desempenho.

A iluminação totalmente em LEDs inclui um farol Daymaker Signature em formato oval Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

“Cada elemento do design da Sportster S é uma expressão da força bruta dessa motocicleta”, reforça Brad Richards, vice-presidente de Estilo e Design da Harley-Davidson.

Modos de condução customizáveis

A Sportster S oferece cinco modos de condução, sendo três pré-programados (“Sport”, “Road” e “Rain”) e mais dois customizáveis de acordo com as preferências pessoais de desempenho do condutor ou para situações especiais.

Uma tela de TFT redonda de quatro polegadas de diâmetro exibe todos os recursos à disposição do piloto, incluindo a conexão Bluetooth com o smartphones e intercomunicadores instalados no capacete do motociclista, com músicas, chamadas telefônicas e navegação pelo aplicativo Harley-Davidson. A Sportster S tem também uma entrada USB-C para carregar dispositivos.

Os sistemas utilizam controles eletrônicos de frenagem e tecnologia de “powertrain” Crédito: Harley-Davidson/Divulgação

A mais nova Harley-Davidson disponibiliza o Cornering Rider Safety Enhancements, uma coleção de tecnologias de segurança para situações inesperadas ou condições adversas na estrada, projetado para aliar a performance da moto com a tração durante a aceleração, desaceleração e frenagem.