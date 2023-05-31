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Usar óleo de motor de maneira incorreta pode causar problemas na moto

Um travamento por falta de troca de óleo pode ser evitado com mais cautela na hora de escolher pelo lubrificante adequado, e ainda pode aumentar a vida útil do motor
Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

31 mai 2023 às 15:46

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 15:46

O óleo não apenas lubrifica o óleo, como também protege o mecanismo de troca de marcha da moto
O óleo não apenas lubrifica o motor, como também protege o mecanismo de troca de marcha da moto Crédito: Shutterstock
A percepção de que as motos estão dominando as ruas não é mera impressão. Um levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) apontou que, em 2022, 29.053 motocicletas foram vendidas só no Espírito Santo, representando 2,1% da participação nacional – ou seja, no total de 1.361.941 unidades. Com isso, alguns cuidados, como a manutenção do óleo do motor, é uma precaução que todo motociclista deve tomar, segundo profissionais especializados em mecânica automotiva. Do contrário, isso pode causar problemas sérios na motocicleta.
Para o instrutor e especialista em Educação Profissional-Técnica do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Vitória, Fabricio Plaster, “os riscos em moto são imprevisíveis: um simples travamento do motor por falta de troca de óleo pode deixar o usuário a pé e até causar uma queda ou acidente com proporções que podem chegar a óbito”.
O gerente de relacionamento com montadoras da Lubrizol, Marcus Vercelino, acrescenta que muitas pessoas ainda não sabem dos riscos de usar o óleo lubrificante inadequado, o que pode reduzir a vida útil da moto. “Isso pode ser facilmente evitado com a utilização dos produtos certos e da forma que o manual do fabricante recomenda”, adianta.

Qual é a importância do óleo?

O conjunto de engrenagens é responsável por fazer a moto gerar velocidade e, quando entra em contato constante, cria condições de alta pressão e temperaturas. "Nesse circuito, o óleo precisa não apenas proteger o motor contra o desgaste das peças que fazem atrito, como também resfriá-las e auxiliar na vedação, porque a substância também atua na retenção de resíduos", aponta o técnico em automobilístico e chefe de oficina da Moto Vena, Vila Velha, Elvimar Rodrigues.

Pode usar óleo de carro?

Não! É necessário que o óleo escolhido atenda ao que é projetado para a moto. Isso porque os motores são diferentes e têm distintas temperaturas de funcionamento. Por isso, existem óleos específicos para motocicletas que protegem as engrenagens do veículo, aumentam a durabilidade do motor reduzem despesas com combustível e manutenção.

Quais os riscos de usar óleo de carro na moto?

O cilindro do motor da moto é diferente do carro. Os modelos de baixa cilindrada, por exemplo, têm temperaturas mais agressivas ao óleo do motor e não têm sistema de arrefecimento. Isso demanda que o óleo tenha uma formulação para "aguentar" condições mais severas. Outra particularidade da moto é que o câmbio de marchas fica dentro do motor banhado pelo mesmo óleo, requerendo que o produto atenda a ambas as necessidades.
Para o gerente de negócios na América Latina da Lubrizol, Fabio Araujo, usar óleos produzidos para motores de carros em motocicletas é um erro comum. “O uso inadequado do produto pode prejudicar o funcionamento da motocicleta a médio e longo prazo”, afirma.

Então como usar o óleo para o motor correto?

A escolha do óleo para motocicleta deve seguir as orientações do fabricante quanto à base – mineral, semissintético ou sintético –, viscosidade, grau API e norma JASO (MA, MA1, MA2 e MB, que determina a faixa do coeficiente de atrito promovido pelo óleo e o sistema de embreagem).

Motociclista, veja o que não pode faltar no seu radar no que diz respeito ao óleo do motor:

01

Siga as normas do fabricante

Leia, com atenção, as orientações do manual do proprietário e troque o óleo dentro do prazo ou quilometragem determinado. 

02

Fique de olho na manutenção

Olhe diariamente o nível de óleo no motor e abasteça com combustível de qualidade. Evite também deixar o motor parado por meses: o ideal é rodar, ao menos, 20 minutos, uma vez por semana.

03

Verifique a procedência do produto

Fique atento também à qualidade do produto e analise se o óleo é original, comprado diretamente em pontos de vendas das respectivas redes da concessionária e fuja de produtos abaixo da tabela de preços oficial, o que indica que o produto está adulterado ou é falsificado.

04

Olhe a validade

Caso você compre ou use um produto fora de validade, o óleo pode estar sem algum aditivo importante para o motor. Além disso, essas substâncias eventualmente oxidam, mesmo com a moto parada na garagem.

05

Desconfie

Mesmo que o fabricante indique um prazo, avalie se a lubrificação caiu em desgaste prematuro. Isso também causa danos severos, como barulho no motor, falha de funcionamento, perda de potência e problemas no escapamento.

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