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São Paulo

Festival Interlagos promove experiências para público amante do motociclismo

Para a edição deste ano, que será de 22 a 25 de junho na capital paulista, além das mais de 80 marcas envolvidas em exposições e test-rides, haverá atrações esportivas para os aficionados do segmento de duas rodas

Públicado em 

30 mai 2023 às 11:00
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O Festival Interlagos 2023 ocorrerá no Autódromo José Carlos Pace, localizado no distrito paulistano de Cidade Dutra
O Festival Interlagos 2023 ocorrerá no Autódromo José Carlos Pace, localizado no distrito paulistano de Cidade Dutra Crédito: Divulgação
O Festival Interlagos nasceu em 2019 com a intenção de criar uma experimentação mais concreta para o público amante do motociclismo, se comparada com aquela encontrada nos salões mais tradicionais. Para a edição do Festival Interlagos deste ano, que será realizada de 22 a 25 de junho na capital paulista, além das mais de 80 marcas envolvidas em exposições e test-rides, haverá atrações esportivas para os aficionados do segmento de duas rodas. Entre elas, estão as duas etapas do Brasileiro de Motocross, Freestyle, Globo da Morte, Simulador Oficial da MotoGP – pela primeira vez no Brasil –, show da equipe Força & Ação, campeonato de Flat Track e várias atrações das marcas mais importantes do mercado.
Durante o evento, estarão disponíveis mais de 100 modelos para avaliação. Como sempre, o Festival Interlagos 2023 ocorrerá no Autódromo José Carlos Pace, localizado no distrito paulistano de Cidade Dutra. Mais informações em https://moto.festivalinterlagos.com.br.

Para a Ásia

Harley-Davidson X440 indiana
Harley-Davidson X440 indiana: modelo terá preço na faixa de 300 mil rúpias, algo em torno de R$ 18,2 mil Crédito: Harley-Davidson/Divulgação
Em uma ofensiva para o disputadíssimo mercado asiático, a Harley-Davidson tem apresentado motocicletas exclusivas para o continente, todas com valores mais acessíveis que o padrão habitual da marca. Primeiro, vieram as X350 e X500, desenvolvidas em conjunto com a chinesa Qianjiang. Na Índia, onde a marca norte-americana teve sua representação assumida pela Hero MotoCorp, uma das maiores fabricantes de motocicletas do mundo, surgiram agora as primeiras imagens da X440, que será lançada em julho.
A nova moto da Harley-Davidson terá preço na faixa de 300 mil rúpias, algo em torno de R$ 18,2 mil. A X440 será equipada com um motor monocilíndrico de 440 cm³ refrigerado a ar. A potência é estimada em 30 cavalos e o torque deve ficar na faixa dos 4 kgfm. Os detalhes sobre preço, motor e ficha técnica ainda não foram divulgados.

Deu branco

Ducati Monster na cor Iceberg White
Ducati Monster na cor Iceberg White Crédito: Ducati/Divulgação
Na Europa, a Ducati lança a cor Iceberg White para a linha 2024 da Monster. Segundo a Ducati, a eletrônica de última geração da naked esportiva garante alto desempenho sem comprometer o controle. A Monster preserva as características da primeira geração lançada há 30 anos, com o motor Testastretta 11 graus em um chassi de alumínio inspirado na Superbike Panigale V4. Na Europa, a Iceberg White se junta às cores já disponíveis, Ducati Red e Aviator Grey.
No Brasil, o modelo é comercializado somente na cor Ducati Red com rodas pretas. A nova opção de cor estará disponível na versão Plus, com a adição de uma carenagem frontal e uma cobertura para o banco do passageiro. A Monster é impulsionada pelo motor bicilíndrico Desmodromic Testastretta 11 graus com potência máxima de 111 cavalos a 9.250 rpm e 9,5 kgfm de torque a 6.500 giros.

Patinete da F-1

Patinete elétrico Xiaomi Scooter Pro 2 projetado em colaboração com a equipe de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas
Patinete elétrico Xiaomi Scooter Pro 2 projetado em colaboração com a equipe de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas Crédito: Divulgação
A chinesa Xiaomi tem uma versão da Scooter Pro 2, um patinete elétrico projetado em parceria com a equipe de Fórmula-1 Mercedes-AMG Petronas. A versão especial do veículo elétrico tem chassi de alumínio e pneus de 8,5 polegadas. Roda a 20 km/h com um motor de 300 watts. Tem autonomia de 45 quilômetros e uma bateria de 474 Wh. O veículo pode ser controlado via bluetooth, usando um aplicativo ou um display embutido. O modelo chama atenção pelas cores usadas no carro da Mercedes da Fórmula-1. Traz ainda o logotipo da equipe alemã gravado no painel.

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