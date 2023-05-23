Ducati SuperSport 950 S 2024 ganha novo esquema de cores

O motor da Ducati SuperSport 950 S entrega 110 cavalos de potência a 9 mil rpm e 6,42 kgfm de torque a 6.500 rpm Crédito: Divulgação

A Ducati apresentou a sport-touring SuperSport 950 S 2024. O lançamento tem um novo esquema de cores Stripe Livery, em uma combinação em estilo um tanto retrô, que tem predomínio do branco, mesclado com uma faixa cinza e outra vermelha.

Ela complementa a paleta de cores da sport-touring italiana, que também pode ser encomendada com a tradicional pintura vermelha da Ducati.

A SuperSport 950 S segue equipada com o motor bicilíndrico Testastretta de 11 graus de 937 cm³, que entrega 110 cavalos de potência a 9 mil rpm e 6,42 kgfm de torque a 6.500 rotações.

A SuperSport 950 S traz garfo e amortecedores Öhlins totalmente ajustáveis, cobertura para o assento do garupa, rodas pintadas em preto, ABS com atuação em curvas, controle de tração, anti-wheelin e três modos de pilotagem.

Encontro marcado

Motor Road Festival em Socorro, São Paulo, deve reunir mais de 2 mil motociclistas Crédito: Divulgação

A estância hidromineral de Socorro (SP) será sede nos dias 26, 27 e 28 deste mês do Motor Road Festival, evento que promete reunir mais de 2 mil motociclistas vindos das mais variadas regiões do país.

Na agenda de eventos do Centro Cultural Movimento (CCM) – museu que conta história dos 120 anos da motocicleta e da bicicleta no país –, o encontro selará uma grande confraternização e reunirá os mais variados estilos de motos no entorno da Praça Rachid José Maluf, na antiga Estação Ferroviária da cidade.

O espaço receberá também o tradicional encontro de veículos clássicos e a Feira de Antiguidades. Os visitantes poderão ainda visitar o Centro Cultural Movimento (CCM), museu com vasto acervo que reconta a história do segmento de duas rodas no país e dos principais personagens que contribuíram para o desenvolvimento do motociclismo nacional. Mais informações sobre o evento estão disponíveis no link motorroad.com.br

Além do milhar

Os modelos Bajaj Dominar 160, Dominar 400 e Dominar 200 são comercializados no Brasil desde dezembro Crédito: Divulgação

A Bajaj anunciou que alcançou as primeiras mil motos vendidas no Brasil. Comercializando no país desde meados de dezembro, a marca indiana oferece os modelo Dominar 400, Dominar 200 e Dominar 160. A “puxadora de vendas” é a Dominar 400, com mais de 750 unidades emplacadas.

“Estamos extremamente felizes e confiantes. E esse é apenas o começo de uma jornada duradoura no mercado brasileiro. Queremos continuar esse trabalho de democratização do acesso dos clientes a motos com muita qualidade, performance e atributos por menos. Convidamos a todos a visitar uma de nossas seis concessionárias no Estado de São Paulo e Santa Catarina para um test-ride. E em breve estaremos com concessionárias no Rio de Janeiro, Distrito Federal, em Minas Gerais e Salvador para levarmos para mais Estados a liberdade de escolha”, comemora Waldyr Ferreira, diretor-geral da Bajaj do Brasil.

Quatro por quatro

Protótipo de motocicleta a hidrogênio da Kawasaki Crédito: Divulgação

No Japão, qs fabricantes de motocicletas Honda, Kawasaki, Suzuki e Yamaha obtiveram aprovação do Ministério da Economia, Comércio e Indústria para formar uma associação de pesquisa tecnológica. Sob a denominação Hydrogen Small Mobility & Engine Technology (HySE), a associação pretende desenvolver motores movidos a hidrogênio para mobilidade em duas rodas, abordando questões em torno da tecnologia, incluindo a capacidade limitada do tanque de combustível em veículos de pequeno porte.

Os membros da HySE conduzirão pesquisas sobre motores movidos a hidrogênio, aproveitando conhecimentos e tecnologias relevantes de propulsores a gasolina. A responsabilidade da pesquisa é dividida entre os membros do HySE.

O desenvolvimento com base em automóveis com motores movidos a hidrogênio está sob a responsabilidade da Honda, enquanto a Suzuki conduzirá um estudo de elemento sobre a funcionalidade e confiabilidade dos motores movidos com a tecnologia.