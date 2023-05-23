Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Repaginada

Ducati SuperSport 950 S 2024 ganha novo esquema de cores

O lançamento ganhou uma combinação em estilo um tanto retrô, que tem predomínio do branco, mesclado com uma faixa cinza e outra vermelha

Públicado em 

23 mai 2023 às 14:26
Moto Mais

Colunista

Moto Mais

Ducati SuperSport 950 S
O motor da Ducati SuperSport 950 S entrega 110 cavalos de potência a 9 mil rpm e 6,42 kgfm de torque a 6.500 rpm Crédito: Divulgação
A Ducati apresentou a sport-touring SuperSport 950 S 2024. O lançamento tem um novo esquema de cores Stripe Livery, em uma combinação em estilo um tanto retrô, que tem predomínio do branco, mesclado com uma faixa cinza e outra vermelha.
Ela complementa a paleta de cores da sport-touring italiana, que também pode ser encomendada com a tradicional pintura vermelha da Ducati.
A SuperSport 950 S segue equipada com o motor bicilíndrico Testastretta de 11 graus de 937 cm³, que entrega 110 cavalos de potência a 9 mil rpm e 6,42 kgfm de torque a 6.500 rotações.
A SuperSport 950 S traz garfo e amortecedores Öhlins totalmente ajustáveis, cobertura para o assento do garupa, rodas pintadas em preto, ABS com atuação em curvas, controle de tração, anti-wheelin e três modos de pilotagem.

Encontro marcado

Motor Road Festival em Socorro, São Paulo
Motor Road Festival em Socorro, São Paulo, deve reunir mais de 2 mil motociclistas Crédito: Divulgação
A estância hidromineral de Socorro (SP) será sede nos dias 26, 27 e 28 deste mês do Motor Road Festival, evento que promete reunir mais de 2 mil motociclistas vindos das mais variadas regiões do país.
Na agenda de eventos do Centro Cultural Movimento (CCM) – museu que conta história dos 120 anos da motocicleta e da bicicleta no país –, o encontro selará uma grande confraternização e reunirá os mais variados estilos de motos no entorno da Praça Rachid José Maluf, na antiga Estação Ferroviária da cidade.
O espaço receberá também o tradicional encontro de veículos clássicos e a Feira de Antiguidades. Os visitantes poderão ainda visitar o Centro Cultural Movimento (CCM), museu com vasto acervo que reconta a história do segmento de duas rodas no país e dos principais personagens que contribuíram para o desenvolvimento do motociclismo nacional. Mais informações sobre o evento estão disponíveis no link motorroad.com.br.

Além do milhar

Bajaj Dominar 160, Dominar 400 e Dominar 200
Os modelos Bajaj Dominar 160, Dominar 400 e Dominar 200 são comercializados no Brasil desde dezembro Crédito: Divulgação
A Bajaj anunciou que alcançou as primeiras mil motos vendidas no Brasil. Comercializando no país desde meados de dezembro, a marca indiana oferece os modelo Dominar 400, Dominar 200 e Dominar 160. A “puxadora de vendas” é a Dominar 400, com mais de 750 unidades emplacadas.
“Estamos extremamente felizes e confiantes. E esse é apenas o começo de uma jornada duradoura no mercado brasileiro. Queremos continuar esse trabalho de democratização do acesso dos clientes a motos com muita qualidade, performance e atributos por menos. Convidamos a todos a visitar uma de nossas seis concessionárias no Estado de São Paulo e Santa Catarina para um test-ride. E em breve estaremos com concessionárias no Rio de Janeiro, Distrito Federal, em Minas Gerais e Salvador para levarmos para mais Estados a liberdade de escolha”, comemora Waldyr Ferreira, diretor-geral da Bajaj do Brasil.

Quatro por quatro

Protótipo de motocicleta a hidrogênio da Kawasaki
Protótipo de motocicleta a hidrogênio da Kawasaki Crédito: Divulgação
No Japão, qs fabricantes de motocicletas Honda, Kawasaki, Suzuki e Yamaha obtiveram aprovação do Ministério da Economia, Comércio e Indústria para formar uma associação de pesquisa tecnológica. Sob a denominação Hydrogen Small Mobility & Engine Technology (HySE), a associação pretende desenvolver motores movidos a hidrogênio para mobilidade em duas rodas, abordando questões em torno da tecnologia, incluindo a capacidade limitada do tanque de combustível em veículos de pequeno porte.
Os membros da HySE conduzirão pesquisas sobre motores movidos a hidrogênio, aproveitando conhecimentos e tecnologias relevantes de propulsores a gasolina. A responsabilidade da pesquisa é dividida entre os membros do HySE.
O desenvolvimento com base em automóveis com motores movidos a hidrogênio está sob a responsabilidade da Honda, enquanto a Suzuki conduzirá um estudo de elemento sobre a funcionalidade e confiabilidade dos motores movidos com a tecnologia. 
Enquanto isso, a Yamaha estudará o reabastecimento de hidrogênio e tanques para veículos pequenos. Já o equipamento instalado entre o tanque de combustível e o injetor está sob a responsabilidade da Kawasaki.

Veja Também

BMW apresenta a moto R 18 Roctane, mais uma para o time das estradeiras

Modelos da linha Tiger da Triumph com taxa zero e bônus de até R$ 6 mil

Hisun Motors anuncia a chegada do quadriciclo Tactic 400i ao Brasil

Moto Mais

Novidades, tendências e bastidores do que acontece no mundo das duas rodas no Brasil e no mundo.

Tópicos Relacionados

motocicleta Mercado Automotivo Ducati Bajaj Bajaj Dominar 160 Bajaj Dominar 200 Bajaj Dominar 400
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados