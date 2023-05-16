BMW apresenta a moto R 18 Roctane, mais uma para o time das estradeiras

Motocicleta BMW R 18 Roctane tem 1.802 cc e gera uma potência de 91 cavalos a 4.750 rpm Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

Depois da R18, da R 18 Classic, da R 18 B e da R 1 Transcontinental, a BMW apresenta o quinto integrante da família: a R 18 Roctane. Classificada pela marca alemã como uma “cruiser-touring” do tipo “bagger”, a Roctane teve seu design inspirado na clássica R 5. A proposta da BMW para o modelo é oferecer tecnologia purista e sem frescuras e o motor boxer como o epicentro do prazer de pilotar.

Com motor boxer BMW mais potente de todos os tempos, o coração da R 18 Roctane é o conhecido bicilíndrico plano de dois cilindros, o “big boxer”. Não só pela sua aparência impressionante, mas também pelas suas especificações técnicas, o motor com acabamento em Preto Avus metálico mate e com tampas pretas de alto brilho, remonta aos tradicionais propulsores boxer refrigerados a ar.

Tem 1.802 cc e gera uma potência de 91 cavalos a 4.750 rpm. Na faixa de 2 mil a 4 mil rpm, oferece mais de 15,3 kgfm de torque. O motor preto combina com o sistema de escapamento cromado escuro. Uma estrutura de aço tubular de loop duplo está no centro do chassi da nova R 18 Roctane, sedimentando a longa tradição BMW Motorrad nesse tipo de quadro.

Na ponta do lápis

Motocicleta elétrica Watts W125 pode alcançar uma velocidade de 90 km/h e autonomia de até 150 quilômetros Crédito: Watts/Divulgação

A empresa de mobilidade sustentável Watts lançou no final do ano passado no mercado brasileiro a W125, motocicleta elétrica que pode alcançar uma velocidade de 90 km/h e autonomia de até 150 quilômetros – quando equipada com duas baterias – graças ao motor de 3 mil watts de potência. A moto pode vir com uma ou duas baterias, de fácil remoção, e que não precisam ser retiradas para o recarregamento. A Watts relaciona os seis diferenciais de sua moto elétrica W125, vendida por R$ 19.990 com uma bateria, perante os modelos semelhantes a combustão do mercado nacional. Confira abaixo:

1 - Para 7 mil quilômetros rodados, a W125 tem um custo aproximado de R$ 130 com o carregamento das baterias ante R$ 1.200 de uma 125 cc com abastecimento “comum”.

2 - Nos mesmos 7 mil quilômetros rodados, a W125 tem zero emissão de gases, enquanto uma 125 cc emite cerca de 910 quilos de CO².

3 - A W125 tem tecnologia embarcada para percorrer até 150 quilômetros por recarga/bateria.

4 - Já existe redução ou isenção do IPVA para os veículos elétricos, variando de acordo com a legislação de cada cidade e Estado. Veículos híbridos e elétricos estão fora do rodízio na cidade de São Paulo.

5 - Assim como as 125 cc, com a inclusão na tabela Fipe, a W125 pode ser financiada e segurada por todas as instituições do setor.

6 - O custo da bateria da W125 é de R$ 5 mil e a vida útil é de 2 mil ciclos de carregamento, aproximadamente, R$ 80 por mês para o custo da troca, valor já contemplado na economia de cerca de 90%, considerando a substituição em cerca de cinco anos.

Investida elétrica

Scooter elétrica Honda EM1e: com uma única carga na bateria, entrega autonomia estimada em 41 quilômetros Crédito: Honda/Divulgação

Recentemente, a Honda firmou compromisso para intensificar sua presença no nicho de motos elétricas. Depois de ser revelada no EICMA 2022, em Milão (Itália), a scooter elétrica EM1 e: foi apresentada oficialmente na Europa. Trata-se do primeiro modelo elétrico acessível da marca para o mercado europeu, com motor instalado na roda traseira. O chassi tem estrutura do tipo berço, com suspensão telescópica e freio a disco na dianteira. O sistema de freios é combinado. Atrás, tem freio a tambor e duplo amortecedor.

As rodas são de 12 polegadas na frente e de 10 polegadas atrás, com pneus nas medidas 90/90 e 100/90e. O modelo está equipado com baterias intercambiáveis do sistema Honda Mobile Power Pack - o usuário pode tanto recarregá-la em casa ou trocar por uma já carregada em estações próprias do sistema espalhadas por várias cidades. Com uma única carga na bateria, entrega autonomia estimada em 41 quilômetros. De acordo com a Honda, a scooter alcança a velocidade máxima de 45 km/h, condizente com a proposta de utilização em curtos deslocamentos urbanos.

Mais incrementada

Ducati Panigale V4S 2023 ganha aprimoramentos, desde o corpo até o pacote aerodinâmico e a ergonomia Crédito: Ducati/Divulgação

A italiana Ducati acaba de lançar no Brasil a Panigale V4S 2023, que incorpora vários aprimoramentos, desde o corpo até o pacote aerodinâmico e a ergonomia. O pacote eletrônico atualizado é um dos destaques da nova Panigale V4. A carenagem foi revista para melhorar a aerodinâmica, com asas de duplo perfil. O design reflete as atualizações constantes feitas no modelo utilizado na MotoGP.