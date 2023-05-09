Motocicleta mais potente produzida pela BMW em Manaus já está à venda

BMW S 1000 RR ganha visual repaginado Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

A motocicleta mais potente produzida pela BMW na fábrica de Manaus já está à venda no Brasil. Lançada em março, a BMW S 1000 RR já está nas concessionárias BMW Motorrad com visual repaginado, três versões e mais potente. Equipada com motor de quatro cilindros com 210 cavalos de potência a 13.750 rpm e 11,3 kgfm de torque a 11 mil rpm, a S1000 RR ficou três cavalos mais potente que o modelo anterior.

Na versão M Carbon, topo de linha da moto, os destaques são os para-lamas, capa da corrente, capa do pinhão, carenagens, laterais e rodas feitas de fibra de carbono. Vendida somente na roupagem tricolor da BMW Motorsport, sai por R$ 169.900.

Na versão M Carbon, topo de linha da S 1000 RR, os destaques são os para-lamas, capa da corrente, capa do pinhão, carenagens, laterais e rodas feitas de fibra de carbono Crédito: BMW Motorrad/Divulgação

A versão Pacote M, disponível na mesma opção branca, azul e vermelha, tem rodas forjadas, com pinças de freio e capa do banco da série M. O modelo sai por R$ 149.900. E a versão Premium será vendida nas cores preta e vermelha, por R$ 125.900. O modelo sai de fábrica com ponteira esportiva de escapamento da Akrapovic.

Scooter elétrica

Suzuki e-Burgman: com carga máxima pode percorrer cerca de 44 quilômetros Crédito: Divulgação

A scooter elétrica Suzuki e-Burgman foi apresentada no Japão com uma bateria capaz de movimentar um motor com potência de 5,4 cavalos. O formato elétrico chegará primeiro às escalas mais baixas da família Burgman, ou seja, nas motos de 125 cc. Uma bateria removível Mobile Power Pack-e desenvolvida pelos principais fabricantes japoneses (Honda, Kawasaki, Yamaha e Suzuki) permitirá aproveitar as vantagens de estações de carregamento comuns. Basta chegar em um posto, retirar a bateria descarregada da motocicleta, pegar uma cheia e conectá-la à scooter. Com carga máxima, pode percorrer cerca de 44 quilômetros. O preço não foi revelado e não há informação sobre sua vinda para o mercado brasileiro.

Táticas de sedução

Bajaj Dominar 160: modelo tem preço reduzido em ação do "Maio Amarelo" Crédito: Divulgação

Durante o mês de maio, a Bajaj reduziu o preço da Dominar 160, seu modelo de entrada no Brasil. De acordo com a marca indiana, trata-se de uma ação para comemorar o “Maio Amarelo”, mês internacional para conscientização sobre a segurança no trânsito. A Dominar 160 chegou ao Brasil no início deste ano, com preço sugerido próximo dos R$ 19 mil. Em maio, está anunciada por R$ 15.990. O modelo chega oferecendo recursos como suspensão invertida, ABS dianteiro e motor de 17 cavalos. É oferecido nas cores azul, branco, preto e vermelho.

Sobre a nova placa

Nova placa de moto Mercosul tem configuração unificada para facilitar a produção e a fiscalização Crédito: Divulgação

A nova placa de moto do Mercosul traz um configuração unificada para Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, para facilitar a produção e a fiscalização. As placas anteriores traziam três letras e quatro números. Já a placa do Mercosul troca o segundo número por uma letra. O fundo é totalmente branco e não há mais o nome da cidade e do Estado, mas sim do país, no caso, o Brasil, também junto da bandeira.